Iga Świątek - Anastazja Potapowa Transmisja TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać WTA Cincinnati?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Cincinnati zaczyna w 2. rundzie. Anastazja Potapowa ma już za sobą jeden mecz, w którym pokonała 6:4, 6:4 Niemkę Laurę Siegemund. W obu setach odrobiła stratę przełamania. Świątek i Potapowa znają się dobrze z czasów juniorskich. Wtedy górą była Rosjanka. Jedyny mecz w seniorskim tourze rozegrały w Roland Garros 2024. Świątek zdemolowała wtedy Potapową 6:0, 6:0. Potrzebowała na to zaledwie 40 minut, a w całym meczu przegrała tylko 10 punktów. Rosjanka gra agresywny, siłowy tenis, ale popełnia też sporo błędów. Grę opiera na mocnych i płaskich uderzeniach z głębi kortu. Kiedy putinowska Rosja napadła na Ukrainę, stosunki między Polką i Rosjanką były napięte po prowokacyjnym zachowaniu Potapowej, która paradowała na treningu w koszulce Spartaka Moskwa. Iga Świątek skrytykowała wtedy zachowanie tej tenisistki.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Potapowa w WTA Cincinnati

Mecz Iga Świątek - Anastasja Potapowa w 2. rundzie turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w sobotę 9 sierpnia. Początek meczu o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Potapowa na antenie Canal+ Sport 2. Stream online na Canal + ONLINE.

Iga Świątek rozstawiona jest w Cincinnati z numerem 3, a poza nią w Kanadzie zagrają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału. Uległa w nim wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, która wygrała ten turniej, a potem poszła za ciosem i triumfowała również w US Open. Białoruska liderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Montrealu, przedłużając sobie urlop, ale w Cincinnati już zagra i będzie bronić tytułu. Iga Świątek w Cincinnati nie broni żadnych punktów, bo wywalczony ro temu dorobek (punkty i pieniądze) został jej odebrany po pozytywnym wyniku testu antydopingowego, który przeprowadzono właśnie w Cincy tuż przed turniejem (skażona melatonina).