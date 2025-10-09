Iga Świątek pokonała Belindę Bencic! Szalony mecz, Polka w ćwierćfinale WTA Wuhan!

Michał Chojecki
2025-10-09 15:36

Iga Świątek po szalonym i bardzo zaciętym meczu pokonała Belindę Bencic 7:6(2), 6:4 i jest w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan! Polka świetnie zaczęła to spotkanie, ale potem pojawiły się duże problemy, a doświadczona Szwajcarka postawiła trudne warunki. W obu setach nasza mistrzyni musiała odrabiać straty. Znów pokazała wielkie serce do walki! Poniżej relacja na żywo z meczu Świątek - Bencic.

Iga Świątek - Belinda Bencic RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. WTA Wuhan

i

Autor: Associated Press

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Polka pokonała 7:6(2), 6:4 Szwajcarkę Belindę Bencic. Turniej rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach, w koszmarnym upale. Na szczęście Iga Świątek zagrała znów w sesji wieczornej i na głównym korcie, na którym jest nieco chłodniej, ale widać było, że jest już zmęczona sezonem. Mistrzyni Wimbledonu debiutuje w turnieju w Wuhan. - Na pewno miło jest zagrać w nowym miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam i poznać nowe miasto - powiedziała Iga Świątek. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która również zameldowała się w ćwierćfinale.

Iga Świątek znakomicie zaczęła mecz z Belindą Bencic. Prowadziła 3:0 w pierwszym secie, ale wtedy Szwajcarka podniosła swój poziom, a w grze Polki pojawiły się błędy. Bencic nie dość, że odrobiła straty, to jeszcze pod koniec seta przełamała podanie naszej gwiazdy. Serwowała przy prowadzeniu 5:4. Wtedy Iga pokazała klasę. Wyrównała i wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym dużo solidniejsza i skuteczniejsza była Polka.

Iga Świątek musiała odrabiać straty również w drugim secie, w którym przegrywała 0:2. Znów opanowała sytuację. Po zaciętej walce w końcówce spotkania ponownie miała w swoim tenisowym arsenale więcej argumentów. Wygrała 7:6(2), 6:4.

Iga Świątek - Jasmine Paolini w ćwierćfinale WTA Wuhan

Rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan będzie Jasmine Paolini. Włoszka w 3. rundzie zmierzyła się z Clarą Tauson. Dunka zaczęła ten pojedynek świetnie, ale skreczowała z powodu kontuzji, przegrywając 6:3, 1:6, 1:3.

Iga Świątek w bardzo krótkiej sukience! Skradła show na imprezie w Wuhan!

Iga Świątek i Jasmine Paolini grały ze sobą już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-0 dla Polki. W tym sezonie Świątek pokonała Paolini już dwa razy - 6:1, 6:3 na trawie w Bad Homburg i 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA w Cincinnati. Mająca polskie korzenie tenisistka z Italii bardzo potrzebuje punktów i zwycięstw, bo ściga się z Jeleną Rybakiną, walcząc o awans do kończących sezon WTA Finals w Rijadzie.

Iga Świątek - Belinda Bencic

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Wuhan z Jasmine Paolini? O której godzinie mecz?
Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Wuhan z Jasmine Paolini? O której godzinie mecz?

KONIEC!!!! JAZDA!!!!! IGA ŚWIĄTEK W ĆWIERĆFINALE! Polka pokonała Belindę Bencic 7:6(2), 6:4

40-15 As serwisowy! Piłki meczowe!

30-15 Bencic miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu! Dobra defensywa Świątek

15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki!

0-15 Iga zaczęła gema od błędu

7:6, 5:4

Gem Bencic. Bardzo dobry gem serwisowy Szwajcarki, wygrany szybko i do zera

0-40 Znów efektowna akcja Bencic

0-30 Niesamowity forhend Szwajcarki!

0-15 Duży aut po mocnym returnie Polki

7:6, 5:3

Gem Świątek. Iga wygrała go do zera i w znakomitym stylu! Polka blisko zwycięstwa

40-0 Iga teraz wyraźnie podkręciła tempo. Gra dokładnie i skutecznie

30-0 As serwisowy Igi!

15-0 Autowy return Szwajcarki

7:6, 4:3

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga obejmuje prowadzenie w secie, przełamując podanie rywalki. Na koniec błąd Szwajcarki!

Iga ma kolejnego breakpointa po świetnej akcji

40-40 Były dwa breakpointy. Niestety już jest równowaga

40-30 Niestety błąd Polki

40-15 Iga ma breakpointy

30-15 Ale forhend Igi po ciasnym crossie! Trafiła idealnie w boczną linię

15-15 Iga przeszła z defensywy do ataku i wymusiła błąd rywalki

0-15 Iga pod dużą presją odegrała w siatkę

7:6, 3:3

Gem Świątek. Mamy znów remis w drugim secie. Na koniec gema pewny smecz Polki po koźle

40-15 Minimalny aut po mocnym forhendzie Szwajcarki

30-15 Ładna akcja Bencic przy siatce

30-0

7:6, 2:3

Gem Bencic. Długi gem, zacięta walka na przewagi. Szwajcarka obroniła serwis

Przewaga Bencic. Dobry serwis Szwajcarki i autowy return Polki

Równowaga. Iga przymierzyła z bekhendu i trafiła znów w boczną linię

Przewaga Bencic. Return Igi w siatkę

Równowaga. Teraz pomyliła się Belinda. Uderzyła w siatkę

Przewaga Bencic. Szkoda tego błędu Igi. Duży aut po jej bekhendzie

40-40 Świetny forhend Igi! Piłka zahaczyła o boczną linię

30-40 Mocny forhend Szwajcarki, ale minimalnie spudłowała

15-40 Dobry return Igi

0-40

0-30 Polka pod presją zagrała za końcową linię

0-15 Iga próbowała minąć atakującą przy siatce rywalkę, ale uderzyła w aut

7:6, 2:2

Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie!

40-30 Po skrócie Szwajcarki Polka dobiegła do piłki, ale odegrała w siatkę

40-15 Iga ruszyła do siatki. Rywalka próbowała ją mijać po crossie, ale zagrała w siatkę

30-15 Szwajcarka w pełnym biegu uderzyła w aut

15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki

0-15 Dobry return Szwajcarki

7:6, 1:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Teraz Iga była bardzo dokładna. Gem wygrany do zera przy serwisie szwajcarskiej rywalki!

40-0 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki

30-0 Znów znakomity forhend Polki. Mocny i po crossie

15-0 Świetny forhend Igi, dokładny ale też z marginesem błędu

7:6, 0:2

Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Niestety, przy drugim breakpoincie Polka popełniła błąd. Szwajcarka odskakuje

30-40 Doskonały serwis Polki, na zewnątrz i z dużą rotacją

15-40 Świetny return Szwajcarki, która ma breakpointy

15-30 Zerwany forhend Igi, duży aut

15-15 Teraz Bencic błysnęła dobrą defensywą, ale w końcu pod presją uderzyła w siatkę

0-15 Nieudana akcja Polki przy siatce

7:6, 0:1

Gem Bencic. Szwajcarka obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta

Przewaga Bencic. Iga szalała w defensywie, odgrywając niesamowite piłki, ale w końcu nie dała już rady odpowiedzieć

40-40 Piękny wolej Igi zagrany tuż przy siatce

30-40 Długa wymiana przez środek. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrywając w siatkę

30-30 Mocny ale minimalnie niecelny forhend Szwajcarki

15-30 Iga pod presją zagrała w siatkę

15-15

15-0

Serwuje Belinda Bencic

Za nami przerwa toaletowa. Początek drugiego seta za chwilę

7:6

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa seta, który był szalony i pełen zwrotów akcji

7-2 JAZDA! Na koniec seta znów autowy return Szwajcarki!

6-2 Autowy return Bencic. Piłki setowe ma Iga!

5-2 Ale return Igi! Potężny i w samą końcową linię!

4-2 Niesamowity forhend Bencic po crossie. Świetna odpowiedź na forhend Świątek

4-1 "JAZDA!" - krzyknęła sobie zadziornie Iga po udanej akcji. Trafiła idealnie w koćową linię

3-1 Co za wymiana! Niesamowita intensywność. Na koniec świetny wolej Belindy

3-0 Błąd Szwajcarki. Wpakowała piłkę w siatkę

2-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki

1-0 Minimalnie niecelny return Bencic

6:6

Gem Bencic. Niestety, na koniec gema prosty błąd Igi. Przed nami TIE-BREAK!

30-40 Podwójny błąd serwisowy Bencic

15-40 Pewny forhend Igi w otwarty już kort

0-40 Duży aut po returnie Igi

0-30 Mocny forhend Szwajcarki

0-15 Iga od początku wymiany była w głębokiej defensywie. Na koniec świetny wolej Bencic przy siatce

6:5

Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie! Gema skończyła mocnym forhendem z zabójczą rotacją!

40-30 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec piękny forhend Szwajcarki

40-15 Znów as serwisowy Igi!

30-15 Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Błąd Bencic, zagrała w siatkę

5:5

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów błąd Szwajcarki! Polka wyrównuje!

40-30 Iga ma breakpointa po mocnym forhendzie po crossie

30-30 Teraz błąd Szwajcarki. Duży aut po jej forhendzie

15-30 Znów błąd Igi. Autowy bekhend

15-15

0-15 Iga pod presją zagrała w aut

4:5

Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Szwajcarki i błąd Polki. Iga w trudnej sytuacji

30-40 Zepchnięta do defensywy Iga w końcu nie dała rady odegrać. Broni breakpointa

30-30 Ciekawa wymiana, w której obie panie błysnęły dobrą defensywą. Pierwsza pomyliła się Bencic

15-30 Mocny i dokładny forhend mistrzyni Wimbledonu

0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

0-15 Błąd Polki

4:4

Gem Bencic. Mamy znów remis. Na koniec gema znów nieudany return Polki

Przewaga Bencic. Autowy return Igi

40-40 Dobra akcja Igi przy siatce, mocny drive-volley

30-40 Świetna reakcja Szwajcarki na mocny return Polki. Odegrała jeszcze mocniej

30-30 Błąd Bencic, uderzyła w siatkę

15-30 Agresywny return Igi, rywalka nie zdołała odegrać

0-30 Dobry serwis Szwajcarki

0-15 Duży aut po forhendzie Igi

4:3

Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym, już czwartym dzisiaj. Polka wraca na prowadzenie

40-15 Świetny forhend Polki po crossie

30-15 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Rywalka minęła ją, wyprowadzając kontrę

30-0 Niecelny return Bencic

15-0 Potężny forhend Igi

3:3

Gem Bencic. Było 3:0, ale jest już remis 3:3. Niestety Polka popełniała teraz błędy

30-40 Dobry serwis Szwajcarki

30-30 Polka miała inicjatywę, ale niestety przestrzeliła z bekhendu

30-15 Agresywny return Igi. Belinda odegrała w siatkę

15-15 Podwójny błąd serwisowy Szwajcarki

0-15

3:2

Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Przewaga Polki topnieje. Szwajcarka przełamała jej podanie. Na koniec świetny return Bencic

30-40 Świetny forhend Polki. Wcześniej był mocny serwis na ciało rywalki

15-40 Błąd Igi. Przestrzeliła, starając się zagrać bekhend wzdłuż linii. Są breakpointy

15-30 Teraz mocny i głęboki bekhend Polki. Skuteczny

0-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut

0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki

3:1

Gem Bencic. Szwajcarka wygrywa pierwszego gema. Na koniec zaserwował asa

Przewaga Bencic. Po dobrym serwisie Szwajcarka miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt

Równowaga. Teraz pomyliła się Bencic. Pod presją zagrała w siatkę

Przewaga Bencic. Niecelny bekhend Igi, piłka uciekła z rakiety

40-40 Świetny return Polki. Przymierzyła w sam narożnik kortu

30-40 Dobry serwis Bencic

30-30 Autowy return Igi

30-15

15-15 Autowy bekhend Polki

15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

3:0

Gem Świątek. Polka powiększa przewagę! Gra bardzo agresywnie a przy tym solidnie. Na koniec ciekawa wymiana i pewny smecz Igi po koźle

40-15 Autowy return Szwajcarki, która zaczyna się denerwować

30-15 Już trzeci as serwisowy Igi!

15-15 Autowy forhend Polki

15-0 Return Bencic w siatkę

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Szwajcarki. Polka odskakuje rywalce

Iga ma breakpointa po błędzie Bencic

Równowaga. Iga dobrą akcją wymusiła błąd rywalki

Przewaga Bencic. Skuteczny drive-volley Szwajcarki

40-40 Błąd Szwajcarki. Za długi bekhend. Równowaga

30-40 Znów return Polki w siatkę. Stara się grać bardzo agresywnie

30-30 Iga returnowała w siatkę

30-15 Przepiękny wolej Igi! Świetna akcja przy siatce

15-15 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Bencic, uderzyła za końcową linię

0-15 Return Igi mocny ale w siatkę

1:0

Gem Świątek. Dwa asy serwisowe Polki w gemie otwarcia! Na koniec znów as. Gem wygrany do zera

40-0 Szwajcarka zagrała za końcową linię

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Iga mocnym rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

A tak Iga prezentowała się na Imprezie Zawodniczek w Wuhan. W krótkiej sukience wyglądała pięknie

W Wuhan dzisiaj jeszcze gorsze upały niż w poprzednich dniach. Na szczęście Iga zagra wieczorem i na korcie centralnym, gdzie warunki są dużo lepsze

Trwa już rozgrzewka

Na zwyciężczynie tego pojedynku w ćwierćfinale czeka już Jasmine Paolini

Iga Świątek i Belinda Bencic właśnie pojawiły się na korcie!

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania po godzinach 13 polskiego czasu.

