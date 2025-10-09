Iga Świątek pokonała Belindę Bencic! Szalony mecz, Polka w ćwierćfinale WTA Wuhan!

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Polka pokonała 7:6(2), 6:4 Szwajcarkę Belindę Bencic. Turniej rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach, w koszmarnym upale. Na szczęście Iga Świątek zagrała znów w sesji wieczornej i na głównym korcie, na którym jest nieco chłodniej, ale widać było, że jest już zmęczona sezonem. Mistrzyni Wimbledonu debiutuje w turnieju w Wuhan. - Na pewno miło jest zagrać w nowym miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam i poznać nowe miasto - powiedziała Iga Świątek. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która również zameldowała się w ćwierćfinale.

Iga Świątek znakomicie zaczęła mecz z Belindą Bencic. Prowadziła 3:0 w pierwszym secie, ale wtedy Szwajcarka podniosła swój poziom, a w grze Polki pojawiły się błędy. Bencic nie dość, że odrobiła straty, to jeszcze pod koniec seta przełamała podanie naszej gwiazdy. Serwowała przy prowadzeniu 5:4. Wtedy Iga pokazała klasę. Wyrównała i wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku, w którym dużo solidniejsza i skuteczniejsza była Polka.

Iga Świątek musiała odrabiać straty również w drugim secie, w którym przegrywała 0:2. Znów opanowała sytuację. Po zaciętej walce w końcówce spotkania ponownie miała w swoim tenisowym arsenale więcej argumentów. Wygrała 7:6(2), 6:4.

Iga Świątek - Jasmine Paolini w ćwierćfinale WTA Wuhan

Rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan będzie Jasmine Paolini. Włoszka w 3. rundzie zmierzyła się z Clarą Tauson. Dunka zaczęła ten pojedynek świetnie, ale skreczowała z powodu kontuzji, przegrywając 6:3, 1:6, 1:3.

Iga Świątek w bardzo krótkiej sukience! Skradła show na imprezie w Wuhan!

Iga Świątek i Jasmine Paolini grały ze sobą już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-0 dla Polki. W tym sezonie Świątek pokonała Paolini już dwa razy - 6:1, 6:3 na trawie w Bad Homburg i 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA w Cincinnati. Mająca polskie korzenie tenisistka z Italii bardzo potrzebuje punktów i zwycięstw, bo ściga się z Jeleną Rybakiną, walcząc o awans do kończących sezon WTA Finals w Rijadzie.

KONIEC!!!! JAZDA!!!!! IGA ŚWIĄTEK W ĆWIERĆFINALE! Polka pokonała Belindę Bencic 7:6(2), 6:4 40-15 As serwisowy! Piłki meczowe! 30-15 Bencic miała inicjatywę, ale przestrzeliła z forhendu! Dobra defensywa Świątek 15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki! 0-15 Iga zaczęła gema od błędu 7:6, 5:4 Gem Bencic. Bardzo dobry gem serwisowy Szwajcarki, wygrany szybko i do zera 0-40 Znów efektowna akcja Bencic 0-30 Niesamowity forhend Szwajcarki! 0-15 Duży aut po mocnym returnie Polki 7:6, 5:3 Gem Świątek. Iga wygrała go do zera i w znakomitym stylu! Polka blisko zwycięstwa 40-0 Iga teraz wyraźnie podkręciła tempo. Gra dokładnie i skutecznie 30-0 As serwisowy Igi! 15-0 Autowy return Szwajcarki 7:6, 4:3 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga obejmuje prowadzenie w secie, przełamując podanie rywalki. Na koniec błąd Szwajcarki! Iga ma kolejnego breakpointa po świetnej akcji 40-40 Były dwa breakpointy. Niestety już jest równowaga 40-30 Niestety błąd Polki 40-15 Iga ma breakpointy 30-15 Ale forhend Igi po ciasnym crossie! Trafiła idealnie w boczną linię 15-15 Iga przeszła z defensywy do ataku i wymusiła błąd rywalki 0-15 Iga pod dużą presją odegrała w siatkę 7:6, 3:3 Gem Świątek. Mamy znów remis w drugim secie. Na koniec gema pewny smecz Polki po koźle 40-15 Minimalny aut po mocnym forhendzie Szwajcarki 30-15 Ładna akcja Bencic przy siatce 30-0 7:6, 2:3 Gem Bencic. Długi gem, zacięta walka na przewagi. Szwajcarka obroniła serwis Przewaga Bencic. Dobry serwis Szwajcarki i autowy return Polki Równowaga. Iga przymierzyła z bekhendu i trafiła znów w boczną linię Przewaga Bencic. Return Igi w siatkę Równowaga. Teraz pomyliła się Belinda. Uderzyła w siatkę Przewaga Bencic. Szkoda tego błędu Igi. Duży aut po jej bekhendzie 40-40 Świetny forhend Igi! Piłka zahaczyła o boczną linię 30-40 Mocny forhend Szwajcarki, ale minimalnie spudłowała 15-40 Dobry return Igi 0-40 0-30 Polka pod presją zagrała za końcową linię 0-15 Iga próbowała minąć atakującą przy siatce rywalkę, ale uderzyła w aut 7:6, 2:2 Gem Świątek. Mamy już remis w drugim secie! 40-30 Po skrócie Szwajcarki Polka dobiegła do piłki, ale odegrała w siatkę 40-15 Iga ruszyła do siatki. Rywalka próbowała ją mijać po crossie, ale zagrała w siatkę 30-15 Szwajcarka w pełnym biegu uderzyła w aut 15-15 Dobry serwis Igi na ciało rywalki 0-15 Dobry return Szwajcarki 7:6, 1:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Teraz Iga była bardzo dokładna. Gem wygrany do zera przy serwisie szwajcarskiej rywalki! 40-0 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki 30-0 Znów znakomity forhend Polki. Mocny i po crossie 15-0 Świetny forhend Igi, dokładny ale też z marginesem błędu 7:6, 0:2 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Niestety, przy drugim breakpoincie Polka popełniła błąd. Szwajcarka odskakuje 30-40 Doskonały serwis Polki, na zewnątrz i z dużą rotacją 15-40 Świetny return Szwajcarki, która ma breakpointy 15-30 Zerwany forhend Igi, duży aut 15-15 Teraz Bencic błysnęła dobrą defensywą, ale w końcu pod presją uderzyła w siatkę 0-15 Nieudana akcja Polki przy siatce 7:6, 0:1 Gem Bencic. Szwajcarka obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta Przewaga Bencic. Iga szalała w defensywie, odgrywając niesamowite piłki, ale w końcu nie dała już rady odpowiedzieć 40-40 Piękny wolej Igi zagrany tuż przy siatce 30-40 Długa wymiana przez środek. Pierwsza pomyliła się Polka, zagrywając w siatkę 30-30 Mocny ale minimalnie niecelny forhend Szwajcarki 15-30 Iga pod presją zagrała w siatkę 15-15 15-0 Serwuje Belinda Bencic Za nami przerwa toaletowa. Początek drugiego seta za chwilę Swiatek strikes first 👊@iga_swiatek takes the opener 7-6(2) in the battle with Bencic.#WuhanOpen pic.twitter.com/wtMXOVLzkF — wta (@WTA) October 9, 2025 7:6 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa seta, który był szalony i pełen zwrotów akcji 7-2 JAZDA! Na koniec seta znów autowy return Szwajcarki! 6-2 Autowy return Bencic. Piłki setowe ma Iga! 5-2 Ale return Igi! Potężny i w samą końcową linię! 4-2 Niesamowity forhend Bencic po crossie. Świetna odpowiedź na forhend Świątek 4-1 "JAZDA!" - krzyknęła sobie zadziornie Iga po udanej akcji. Trafiła idealnie w koćową linię 3-1 Co za wymiana! Niesamowita intensywność. Na koniec świetny wolej Belindy 3-0 Błąd Szwajcarki. Wpakowała piłkę w siatkę 2-0 Iga agresywnym forhendem wymusiła błąd rywalki 1-0 Minimalnie niecelny return Bencic 6:6 Gem Bencic. Niestety, na koniec gema prosty błąd Igi. Przed nami TIE-BREAK! 30-40 Podwójny błąd serwisowy Bencic 15-40 Pewny forhend Igi w otwarty już kort 0-40 Duży aut po returnie Igi 0-30 Mocny forhend Szwajcarki 0-15 Iga od początku wymiany była w głębokiej defensywie. Na koniec świetny wolej Bencic przy siatce 6:5 Gem Świątek. Iga wraca na prowadzenie! Gema skończyła mocnym forhendem z zabójczą rotacją! 40-30 Intensywna i szybka wymiana. Na koniec piękny forhend Szwajcarki 40-15 Znów as serwisowy Igi! 30-15 Teraz Iga pod presją zagrała w siatkę 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Błąd Bencic, zagrała w siatkę 5:5 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów błąd Szwajcarki! Polka wyrównuje! 40-30 Iga ma breakpointa po mocnym forhendzie po crossie 30-30 Teraz błąd Szwajcarki. Duży aut po jej forhendzie 15-30 Znów błąd Igi. Autowy bekhend 15-15 0-15 Iga pod presją zagrała w aut 4:5 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Na koniec znów agresywny return Szwajcarki i błąd Polki. Iga w trudnej sytuacji 30-40 Zepchnięta do defensywy Iga w końcu nie dała rady odegrać. Broni breakpointa 30-30 Ciekawa wymiana, w której obie panie błysnęły dobrą defensywą. Pierwsza pomyliła się Bencic 15-30 Mocny i dokładny forhend mistrzyni Wimbledonu 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Błąd Polki 4:4 Gem Bencic. Mamy znów remis. Na koniec gema znów nieudany return Polki Przewaga Bencic. Autowy return Igi 40-40 Dobra akcja Igi przy siatce, mocny drive-volley 30-40 Świetna reakcja Szwajcarki na mocny return Polki. Odegrała jeszcze mocniej 30-30 Błąd Bencic, uderzyła w siatkę 15-30 Agresywny return Igi, rywalka nie zdołała odegrać 0-30 Dobry serwis Szwajcarki 0-15 Duży aut po forhendzie Igi 4:3 Gem Świątek. Iga skończyła go asem serwisowym, już czwartym dzisiaj. Polka wraca na prowadzenie 40-15 Świetny forhend Polki po crossie 30-15 Iga ruszyła do siatki, ale nie był to dobry atak. Rywalka minęła ją, wyprowadzając kontrę 30-0 Niecelny return Bencic 15-0 Potężny forhend Igi 3:3 Gem Bencic. Było 3:0, ale jest już remis 3:3. Niestety Polka popełniała teraz błędy 30-40 Dobry serwis Szwajcarki 30-30 Polka miała inicjatywę, ale niestety przestrzeliła z bekhendu 30-15 Agresywny return Igi. Belinda odegrała w siatkę 15-15 Podwójny błąd serwisowy Szwajcarki 0-15 3:2 Gem Bencic PRZEŁAMANIE. Przewaga Polki topnieje. Szwajcarka przełamała jej podanie. Na koniec świetny return Bencic 30-40 Świetny forhend Polki. Wcześniej był mocny serwis na ciało rywalki 15-40 Błąd Igi. Przestrzeliła, starając się zagrać bekhend wzdłuż linii. Są breakpointy 15-30 Teraz mocny i głęboki bekhend Polki. Skuteczny 0-30 Intensywna wymiana bekhend na bekhend. Pierwsza pomyliła się Iga, zagrała w aut 0-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 3:1 Gem Bencic. Szwajcarka wygrywa pierwszego gema. Na koniec zaserwował asa Przewaga Bencic. Po dobrym serwisie Szwajcarka miała już otwarty kort i łatwo skończyła punkt Równowaga. Teraz pomyliła się Bencic. Pod presją zagrała w siatkę Przewaga Bencic. Niecelny bekhend Igi, piłka uciekła z rakiety 40-40 Świetny return Polki. Przymierzyła w sam narożnik kortu 30-40 Dobry serwis Bencic 30-30 Autowy return Igi 30-15 15-15 Autowy bekhend Polki 15-0 Iga mocnym returnem wymusiła błąd rywalki 3:0 Gem Świątek. Polka powiększa przewagę! Gra bardzo agresywnie a przy tym solidnie. Na koniec ciekawa wymiana i pewny smecz Igi po koźle 40-15 Autowy return Szwajcarki, która zaczyna się denerwować 30-15 Już trzeci as serwisowy Igi! 15-15 Autowy forhend Polki 15-0 Return Bencic w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny błąd Szwajcarki. Polka odskakuje rywalce Iga ma breakpointa po błędzie Bencic Równowaga. Iga dobrą akcją wymusiła błąd rywalki Przewaga Bencic. Skuteczny drive-volley Szwajcarki 40-40 Błąd Szwajcarki. Za długi bekhend. Równowaga 30-40 Znów return Polki w siatkę. Stara się grać bardzo agresywnie 30-30 Iga returnowała w siatkę 30-15 Przepiękny wolej Igi! Świetna akcja przy siatce 15-15 Szybka wymiana. Pierwsza pomyliła się Bencic, uderzyła za końcową linię 0-15 Return Igi mocny ale w siatkę 1:0 Gem Świątek. Dwa asy serwisowe Polki w gemie otwarcia! Na koniec znów as. Gem wygrany do zera 40-0 Szwajcarka zagrała za końcową linię 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Iga mocnym rotowanym forhendem wymusiła błąd rywalki GRAMY! A tak Iga prezentowała się na Imprezie Zawodniczek w Wuhan. W krótkiej sukience wyglądała pięknie W Wuhan dzisiaj jeszcze gorsze upały niż w poprzednich dniach. Na szczęście Iga zagra wieczorem i na korcie centralnym, gdzie warunki są dużo lepsze Trwa już rozgrzewka Na zwyciężczynie tego pojedynku w ćwierćfinale czeka już Jasmine Paolini Iga Świątek i Belinda Bencic właśnie pojawiły się na korcie! Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania po godzinach 13 polskiego czasu.

