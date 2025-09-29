Iga Świątek zdemolowała bezradną Camilę Osorio w Pekinie! Krecz rywalki! [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Iga Świątek i Camila Osorio w Pekinie zmierzyły się po raz drugi. Polka dwa lata temu zagrała z Kolumbijką w Australian Open 2023 i wygrała ten mecz pewnie 6:2, 6:3. Sympatyczna tenisistka z Cucuty ma niespełna 24 lata i 170 cm wzrostu. W rankingu WTA zajmuje 83. miejsce. Skromne warunki fizyczne nadrabia szybkością i walecznością. Najlepiej spisuje się na kortach ziemnych, tak jak Iga Świątek. W 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie Osorio sprawiła dużą niespodziankę, pokonując 6:1, 4:6, 6:4 Rosjankę Annę Kalinską.
Świątek - Osorio NA ŻYWO Relacja live z WTA w Pekinie
Iga Świątek od początku meczu z Camilą Osorio grała bardzo agresywnie, wywierając presję. Słabsza fizycznie rywalka nie była w stanie jej się przeciwstawić i przegrywała kolejne gemy. Na dodatek Kolumbijka doznała kontuzji mięśni brzucha. Już w pierwszym secie korzystała długo z przerwy medycznej. Na początku drugiej partii przy wyniku 0-40 i kolejnych podwójnych błędach serwisowych poddała spotkanie.
Iga Świątek w Pekinie nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. Debiutowała tam w 2023 r. i wygrała ten turniej w spektakularnym stylu. Rok temu zabrakło jej w stolicy Chin z powodu zawieszenia. Teraz rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:3 nad Chinką Yue Yuan. Iga Świątek przed występem w Pekinie wygrała turnieju WTA 500 w Seulu. W notowaniu tenisistek goni Arynę Sabalenkę, która zrezygnowała z gry w stolicy Chin i wróci do rywalizacji w Wuhanie, gdzie będzie bronić tytułu.
Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie WTA Pekin?
Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zagra z Emmą Navarro, która pokonała 6:2, 1:0 (krecz Francuzki) Lois Boisson. Polka i Amerykanka grały ze sobą dwa razy i oba te spotkania wygrała Świątek, która ostatnio ograła tenisistkę z USA 6:1, 6:2 w tegorocznym Australian Open. Navarro zajmuje 17. miejsce w rankingu.
Kiedy mecz Iga Świątek - Emma Navarro w Pekinie?
Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 1 października 2025. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek. Transmisja TV z meczu na antenie Canal+ Sport 2.
Iga Świątek - Camila Osorio
KONIEC! KRECZ CAMILI OSORIO! IGA ŚWIĄTEK W 4. RUNDZIE
40-0 Znów podwójny błąd Osorio
30-0 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki
15-0 Po agresywnym returnie Polki Kolumbijka odegrała w siatkę
Początek drugiego seta. Serwuje Osorio
Camila Osorio znów korzysta z pomocy fizjoterapeutki. Jakieś problemy z mięśniami brzucha
6:0
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta 6:0. Kolejny bajgiel naszej gwiazdy
Przewaga Świątek. Piękny forhend Polki, która ma piłkę setową
40-40 Osorio pod presją zagrała w aut
30-40 Autowy forhend Igi. Polka broni breakpointa
30-30 Podwójny błąd serwisowy mistrzyni Wimbledonu
30-15 Potężny forhend Igi w otwarty już kort
15-15 Polka zagrała z bekhendu w taśmę
15-0 Szybka wymiana. Na koniec nieudany skrót Osorio
Kolumbijka wraca do gry
Camila Osorio korzysta z przerwy medycznej
5:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Kolumbijka spróbowała nawet... serwisu z dołu. Ale trafiła w siatkę
Iga ma breakpointa. Rewelacyjna akcja Polki
40-40 Znakomity return Polki
30-40 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki
15-40 Osorio stara się grać agresywnie i dużo ryzykuje. Teraz trafiła w kort
15-30 Dobry drugi serwis Kolumbijki
15-15 Mocny bekhend Osorio
15-0
4:0
Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki. Iga powiększa przewagę
Przewaga Świątek. Iga ruszyła do siatki i skończyła punkt wolejem
40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi
40-30 Dobry serwis Polki
30-30 Autowy return Osorio
15-30 Dobry skrót Kolumbijki. Polka dobiegła do piłki, ale odegrała w siatkę
15-15
15-0 Osorio ruszyła do siatki, ale nadziała się na kontrę i odegrała w aut
3:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga dominuje, wywiera presje i wymusza błędy rywalki. Kolejne przełamanie
40-15 Szybka wymiana. Na koniec błąd Osorio
30-15 Dobry serwis Camili
30-0 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki. Ryzykuje przy drugim podaniu, bojąc się retrurnów Igi
15-0 Błąd Osorio
2:0
Gem Świątek. Iga przegrywała 0-40, ale wybroniła się i po grze na przewagi obroniła serwis
Przewaga Świątek. Świetny serwis Igi na zewnątrz
Równowaga. Dobry return Osorio
Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi
40-40 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i skończyła punk pewnym bekhendem
30-40 Świetny drug serwis Polki, a potem mocny forhend wzdłuż linii
15-40 Duży aut po bekhendzie Kolumbijki
0-40 Znów dobry return Osorio i nieczyste zagranie Igi, ramą rakiety. Polka broni breakpointów
0-30 Znów niecelny forhend Polki po dobrym returnie Kolumbijki
0-15 Autowy forhend Igi
1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Osorio. Iga od początku grała agresywnie. Kolumbijka nie trafiała pierwszym podaniem, co ułatwiało Polce wywieranie presji
Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki
40-40 Minimalnie niecelny return Igi
40-30 Po głębokim zagraniu Osorio Świątek odegrała w siatkę
40-15 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki. Są już breakpointy
30-15 Głęboki return Polki
15-15 Iga łatwo przejęła inicjatywę, a potem skończyła punkt mocnym forhendem
0-15 Mocny ale za długi return Igi Świątek
GRAMY! Serwuje Camila Osorio
Trwa już rozgrzewka
Iga Świątek i Camila Osorio są już na korcie
Jeżeli Iga pokona Osorio, to w 4. rundzie zmierzy się właśnie z Emmą Navarro
Mecz Igi Świątek zacznie się o godzinie 8.30 polskiego czasu
Krecz Lois Boisson! Emma Navarro w kolejnej rundzie, a Iga Świątek za chwilę na korcie!
Emma Navarro wygrała pierwszego seta w meczu z Lois Boisson 6:2. W drugim secie też prowadzi. Zatem coraz bliżej do meczu Igi Świątek
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Camila Osorio w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Początek spotkania ok. godziny 8.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Emma Navarro - Lois Boisson