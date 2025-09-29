Iga Świątek zdemolowała bezradną Camilę Osorio w Pekinie! Krecz rywalki! [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Iga Świątek i Camila Osorio w Pekinie zmierzyły się po raz drugi. Polka dwa lata temu zagrała z Kolumbijką w Australian Open 2023 i wygrała ten mecz pewnie 6:2, 6:3. Sympatyczna tenisistka z Cucuty ma niespełna 24 lata i 170 cm wzrostu. W rankingu WTA zajmuje 83. miejsce. Skromne warunki fizyczne nadrabia szybkością i walecznością. Najlepiej spisuje się na kortach ziemnych, tak jak Iga Świątek. W 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie Osorio sprawiła dużą niespodziankę, pokonując 6:1, 4:6, 6:4 Rosjankę Annę Kalinską.

Świątek - Osorio NA ŻYWO Relacja live z WTA w Pekinie

Iga Świątek od początku meczu z Camilą Osorio grała bardzo agresywnie, wywierając presję. Słabsza fizycznie rywalka nie była w stanie jej się przeciwstawić i przegrywała kolejne gemy. Na dodatek Kolumbijka doznała kontuzji mięśni brzucha. Już w pierwszym secie korzystała długo z przerwy medycznej. Na początku drugiej partii przy wyniku 0-40 i kolejnych podwójnych błędach serwisowych poddała spotkanie.

Iga Świątek w Pekinie nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. Debiutowała tam w 2023 r. i wygrała ten turniej w spektakularnym stylu. Rok temu zabrakło jej w stolicy Chin z powodu zawieszenia. Teraz rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:3 nad Chinką Yue Yuan. Iga Świątek przed występem w Pekinie wygrała turnieju WTA 500 w Seulu. W notowaniu tenisistek goni Arynę Sabalenkę, która zrezygnowała z gry w stolicy Chin i wróci do rywalizacji w Wuhanie, gdzie będzie bronić tytułu.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie WTA Pekin?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zagra z Emmą Navarro, która pokonała 6:2, 1:0 (krecz Francuzki) Lois Boisson. Polka i Amerykanka grały ze sobą dwa razy i oba te spotkania wygrała Świątek, która ostatnio ograła tenisistkę z USA 6:1, 6:2 w tegorocznym Australian Open. Navarro zajmuje 17. miejsce w rankingu.

Camila Osorio to prawdziwa piękność! Zobacz zdjęcia ślicznej rywalki Igi Świątek!

Kiedy mecz Iga Świątek - Emma Navarro w Pekinie?

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 1 października 2025. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek. Transmisja TV z meczu na antenie Canal+ Sport 2.

Na żywo Iga Świątek - Camila Osorio Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie WTA Pekin? Z kim kolejny mecz? KONIEC! KRECZ CAMILI OSORIO! IGA ŚWIĄTEK W 4. RUNDZIE 40-0 Znów podwójny błąd Osorio 30-0 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki 15-0 Po agresywnym returnie Polki Kolumbijka odegrała w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Osorio Camila Osorio znów korzysta z pomocy fizjoterapeutki. Jakieś problemy z mięśniami brzucha 6:0 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta 6:0. Kolejny bajgiel naszej gwiazdy Przewaga Świątek. Piękny forhend Polki, która ma piłkę setową 40-40 Osorio pod presją zagrała w aut 30-40 Autowy forhend Igi. Polka broni breakpointa 30-30 Podwójny błąd serwisowy mistrzyni Wimbledonu 30-15 Potężny forhend Igi w otwarty już kort 15-15 Polka zagrała z bekhendu w taśmę 15-0 Szybka wymiana. Na koniec nieudany skrót Osorio Kolumbijka wraca do gry Camila Osorio korzysta z przerwy medycznej 5:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec Kolumbijka spróbowała nawet... serwisu z dołu. Ale trafiła w siatkę Iga ma breakpointa. Rewelacyjna akcja Polki 40-40 Znakomity return Polki 30-40 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki 15-40 Osorio stara się grać agresywnie i dużo ryzykuje. Teraz trafiła w kort 15-30 Dobry drugi serwis Kolumbijki 15-15 Mocny bekhend Osorio 15-0 4:0 Gem Świątek. Na koniec świetny serwis Polki. Iga powiększa przewagę Przewaga Świątek. Iga ruszyła do siatki i skończyła punkt wolejem 40-40 Podwójny błąd serwisowy Igi 40-30 Dobry serwis Polki 30-30 Autowy return Osorio 15-30 Dobry skrót Kolumbijki. Polka dobiegła do piłki, ale odegrała w siatkę 15-15 15-0 Osorio ruszyła do siatki, ale nadziała się na kontrę i odegrała w aut 3:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga dominuje, wywiera presje i wymusza błędy rywalki. Kolejne przełamanie 40-15 Szybka wymiana. Na koniec błąd Osorio 30-15 Dobry serwis Camili 30-0 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki. Ryzykuje przy drugim podaniu, bojąc się retrurnów Igi 15-0 Błąd Osorio 2:0 Gem Świątek. Iga przegrywała 0-40, ale wybroniła się i po grze na przewagi obroniła serwis Przewaga Świątek. Świetny serwis Igi na zewnątrz Równowaga. Dobry return Osorio Przewaga Świątek. Dobry serwis Igi 40-40 Iga zepchnęła rywalkę do defensywy i skończyła punk pewnym bekhendem 30-40 Świetny drug serwis Polki, a potem mocny forhend wzdłuż linii 15-40 Duży aut po bekhendzie Kolumbijki 0-40 Znów dobry return Osorio i nieczyste zagranie Igi, ramą rakiety. Polka broni breakpointów 0-30 Znów niecelny forhend Polki po dobrym returnie Kolumbijki 0-15 Autowy forhend Igi 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec podwójny błąd serwisowy Osorio. Iga od początku grała agresywnie. Kolumbijka nie trafiała pierwszym podaniem, co ułatwiało Polce wywieranie presji Iga znów ma breakpointa po błędzie rywalki 40-40 Minimalnie niecelny return Igi 40-30 Po głębokim zagraniu Osorio Świątek odegrała w siatkę 40-15 Podwójny błąd serwisowy Kolumbijki. Są już breakpointy 30-15 Głęboki return Polki 15-15 Iga łatwo przejęła inicjatywę, a potem skończyła punkt mocnym forhendem 0-15 Mocny ale za długi return Igi Świątek GRAMY! Serwuje Camila Osorio Camila Osorio to prawdziwa piękność! Zobacz zdjęcia ślicznej rywalki Igi Świątek! Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Camila Osorio są już na korcie Jeżeli Iga pokona Osorio, to w 4. rundzie zmierzy się właśnie z Emmą Navarro Mecz Igi Świątek zacznie się o godzinie 8.30 polskiego czasu Krecz Lois Boisson! Emma Navarro w kolejnej rundzie, a Iga Świątek za chwilę na korcie! Emma Navarro wygrała pierwszego seta w meczu z Lois Boisson 6:2. W drugim secie też prowadzi. Zatem coraz bliżej do meczu Igi Świątek Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Camila Osorio w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Początek spotkania ok. godziny 8.30 polskiego czasu, po zakończeniu meczu Emma Navarro - Lois Boisson

Odśwież relację