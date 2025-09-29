Iga Świątek kontynuuje swoją zwycięską passę w Pekinie, awansując do 4. rundy turnieju WTA.

Polska tenisistka, niepokonana dotąd w stolicy Chin, pokonała Camilę Osorio i zmierzy się z Emmą Navarro.

Sprawdź, kiedy odbędzie się kolejny mecz Igi Świątek i czy uda jej się podtrzymać dominację!

Iga Świątek jest już w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka awans wywalczyła, pokonując Kolumbijkę Camilę Osorio. Wiceliderka rankingu przed występem w Pekinie wygrała turnieju WTA 500 w Seulu, a teraz poszła za ciosem w kolejnej azjatyckiej imprezie. W notowaniu tenisistek goni Arynę Sabalenkę, która zrezygnowała z gry w stolicy Chin i wróci do rywalizacji w Wuhanie, gdzie będzie bronić tytułu.

Iga Świątek w Pekinie nie przegrała jeszcze ani jednego meczu, ale wcześniej wystąpiła tam tylko raz. Zadebiutowała w 2023 r. i wygrała ten turniej w spektakularnym stylu. Rok temu naszej gwiazdy zabrakło w stolicy Chin z powodu zawieszenia. Teraz rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:3 nad Chinką Yue Yuan.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie WTA Pekin?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zagra z Emmą Navarro, która pokonała 6:2, 1:0 (krecz Francuzki) Lois Boisson. Polka i Amerykanka grały ze sobą dwa razy i oba te spotkania wygrała Świątek, która ostatnio ograła tenisistkę z USA 6:1, 6:2 w tegorocznym Australian Open. Navarro zajmuje 17. miejsce w rankingu.

Camila Osorio to prawdziwa piękność! Zobacz zdjęcia ślicznej rywalki Igi Świątek!

Kiedy mecz Iga Świątek - Emma Navarro w Pekinie?

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w środę 1 października 2025. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek. Transmisja TV z meczu na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie