WTA Seul: Horror w finale! Iga Świątek pokonała Jekaterinę Aleksandrową w trzech setach

- Iga Świątek w niedzielę, 21 września wygrała finał WTA w Seulu
- Rywalką Polki była rozstawiona z numerem drugim Jekaterina Aleksandrowa
- Początek meczu o godzinie 10:00.Polka wygrała w trzech setach 1:6, 7:6(3), 7:5
WTA Seul: Finał Świątek - Aleksandrowa. Relacja na żywo
Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa 1:6, 7:6(3), 7:5
Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa
IGA ŚWIĄTEK MISTRZYNIĄ WTA SEUL! UDAŁO SIĘ!
6:5
Broni pierwszą piłkę meczową Aleksandrowa.
6:5
Piłki meczowe dla Igi Świątek! 40:15!
6:5
Duży aut Aleksandrowej z bekhendu.
6:5
Fenomenalnie wchodzi w kort Aleksandrowa. Piękny bekhend.
6:5
15:0 Świątek!
6:5
Aleksandrowa serwuje, by doprowadzić do remisu i tie-breaka.
6:5
GEM DLA IGI ŚWIĄTEK!
5:5
Wchodzi w kort Świątek! Pewny forhend kończy punkt. 40:30
5:5
30:30. Fenomenalny forhend po przekątnej w pełnym biegu!
5:5
30:15. Wyrzuca forhend Świątek.
5:5
30:0! Dawaj, Iga!
5:5
15:0 dla Igi. Ile emocji kosztuje je ten finał! Aleksandrowa ma łzy w oczach.
5:5
Aleksandrowa doprowadza do wyrównania.
5:4
Świetnie napiera Aleksandrowa. Polka się broni, ale do czasu. Przewaga!
5:4
Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej w takim momencie. Już łzy w oczach tenisistki.
5:4
Wytrzymuje tę presję Aleksandrowa. Dwa świetne zagrania. 30:40
5:4
30:15. Aleksandrowa znowu zagrywa w siatkę.
5:4
15:15. Świątek wystrzeliła return w aut.
5:4
Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej. 15:0
5:4
Break-pointy obronione! Iga Świątek prowadzi 5:4 w decydującym secie.
4:4
Prawie pomyliła się Świątek, ale trafia w samą linię! Przewaga Igi.
4:4
Świetny pomysł Aleksandrowej. Zagrywa do linii z bekhendu, ale minimalnie za mocno...
4:4
Podwójny błąd serwisowy w takim momencie... Przewaga Aleksandrowej.
4:4
Równowaga!
4:4
Wyrzuca Świątek bekhend i piłka na przełamanie dla Aleksandrowej.
4:4
Błąd Igi w tej wymianie kosztuje utratę prowadzenia w gemie. 15:30.
4:4
Uciekła spod topora Aleksandrowa. Doprowadza do remisu, broniąc dwóch piłek na przełamanie.
4;3
Kapitalny forhend Aleksandrowej. Przewaga!
4:3
Doprowadza do równowagi Aleksandrowa. 40:40
4:3
Dwie piłki na przełamanie dla Igi. 40:15.
4:3
30:15. Bekhend Świątek wyrzucony nieznacznie na aut. Niestety...
4:3
I fenomenalny return Igi! 30:0
4:3
Zagrywa w siatkę Aleksandrowa! 15:0
4:3
GEM DLA IGI ŚWIĄTEK!
3:3
Przewaga Polki!
3:3
Wyrzuca forhend w aut Iga. 40:40
3:3
Fenomenalnie! Brawo, brawo, brawo Iga! Pięknie zagrała tę akcję i w końcu Aleksandrowa nie przebiła piłki na drugą stronę.
3:3
Bardzo słaba dziś praca sędziów. Kolejny prosty błąd...
3:3
Świątek też zagrywa w siatkę... Za szybko! 30:30
3:3
Serwuje Polka i zmusza rywalkę do błędów. Duże emocje w decydującej partii. 30:15
3:3
TAAAAAAAAAK! PRZEŁAMANIE IGI! Polka dość szczęśliwie trafia w taśmę i Aleksandrowa nie zdążyła do piłki.
2:3
40:30. Wyrzuca bekhend Polka... Szkoda!
2:3
Szansa na przełamanie dla Świątek. 40:15
2:3
Świątek wyrzuca, niestety, return. 30:15.
2:3
Zmniejsza straty Iga Świątek. Potrzeba przełamania.
1:3
30:0. Aleksandrowa zagrywa w siatkę.
1:3
Bardzo dobry gem Aleksandrowej. Ucieka na dwa gemy przewagi.
1:2
Aleksandrowa prosi o challenge. I ma rację. 0:30
1:2
Daleko wystrzelony forhend w aut.
1:2
PRZEŁAMANIE DLA ALEKSANDROWEJ! Za dużo podwójnych błędów w tym gemie Polki.
1:1
Ale i Polka się myli. Szansa na przełamanie dla Aleksandrowej. 30:40
1:1
Zaczyna popełniać proste błędy Aleksandrowa. Denerwuje się rywalka Igi! 30:0
1:1
I Aleksandrowa doprowadza do wyrównania.
1:0
As Aleksandrowej! 15:40
1:0
Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej. 15:15
1:0
Pierwszy gem dla Świątek! Wychodzi na prowadzenie!
0:0
Zbiera się do coraz lepszej gry Iga. Uruchomiła serwis. 40:15
ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA! Serwuje Iga Świątek.
7:6(3)
IGA ŚWIĄTEK WYGRYWA DRUGIEGO SETA!
6:6
6:3 PIŁKA SETOWA DLA IGI ŚWIĄTEK!
6:6
5:3 Minimalny aut Igi Świątek, ale świetna wymiana po obu stronach.
6:6
5:2 Piękny forhend Świątek!
6:6
4:2 As serwisowy Igi! Zmieniamy strony!
6:6
3:2 Dwa błędy Igi i sytuacja robi się szybko nieco bardziej wyrównana, ale teraz ona podaje dwa razy.
6:6
3:0 Wygrywający serwis Igi!
6:6
2:0 Fenomenalnie zagrała w linię Iga!
6:6
1:0 Małe przełamanie dla Igi! Aleksandrowa gra w siatkę.
6:6
Będzie tie-break!
5:6
Walczy jeszcze Polka. 40:30. Dobry serwis Igi.
5:6
Fenomenalnie bekhendem minięta Świątek, ale za moment Polka odpowiada wygrywającym serwisem. 30:30
5:6
Wścieka się na siebie Aleksandrowa. Prosta piłka wyrzucona na aut. 15:0
5:6
Do zera wygrywa swoje podanie Aleksandrowa!
5:5
Znakomity forhend w pełnym biegu!
5:5
0:30. Aleksandrowa spokojnie zgarnia kolejne dwa punkty.
5:5
Długa wymiana nakręciła Igę. Polka rozrzuciła Aleksandrową po całym korcie. W końcu rywalka zagrywa w siatkę!
4:5
Bardzo ładny forhend Igi. 40:30
4:5
Krótka wymiana i Świątek wystrzeliwuje bekhendem w aut.
4:5
Kolejny aut Aleksandrowej. 30:15
4:5
Minimalnie myli się Aleksandrowa. 15:15
4:5
Wyrzuca forhend Świątek daleko w aut. 0:15
4:5
Ciężko odpowiadać dobrze Idze na skuteczność serwisową Aleksandrowej. Iga musi wygrać swoje gema, żeby została w grze.
4:4
I jest wyrównanie w drugiej partii!
3:4
Ale szybko rehabilituje się Iga. Piękny forhend do narożnika. 40:15
3:4
I kolejny podwójny błąd serwisowy Igi...
3:4
Return Aleksandrowej prosto w siatkę. 30:0
3:4
I kolejna piłka wystrzelona w aut. Aleksandrowa wraca na prowadzenie.
3:3
As serwisowy Aleksandrowej. 15:40
3:3
15:30. Minimalny błąd Igi Świątek przy bekhendzie. Szkoda...
3:3
Dobry serwis Polki i return leci w aut. Jest gem dla Polki i duże brawa w Seulu.
2:3
Ale return Aleksandrowej! Świątek nie ruszyła do piłki. 40:40
2:3
Przytrzymała rywalkę Iga Świątek. Kilka piłek z obu stron i myli się Aleksandrowa.
2:3
Czwarty podwójny błąd serwisowy Igi. 30:30
2:3
Gem bez historii. Znakomicie rozegrała to Aleksandrowa i wygrywa do zera.
2:2
Dobrze wywiera presję Aleksandrowa. Forhend wystrzelony daleko w aut.
2:2
Doprowadza do wyrównania w tym secie Iga!
1:2
Podwójny błąd serwisowy Igi! 40:15
1:2
Dawaj Iga! Dobry serwis i return wystrzelony w aut. 40:0
1:2
30:0. Dobry początek gema!
1:2
I kolejny return też wystrzelony na aut.
1:1
Kolejną piłkę wyrzuca Polka. 0:40
1:1
Ale dziś o tę walkę jest ciężko. Kolejny świetny bekhend Aleksandrowej. 0:30
1:1
"Walcz" - krzyczała Abramowicz do Igi Świątek.
1:1
Myli się z prostej piłki znowu Świątek. Przełamanie powrotne!
1:0
Fenomenalnie trafia w linię Aleksandrowa i ma kolejną szansę na przełamanie.
1:0
Równowaga przy podaniu Polki.
1:0
30:30 w drugim gemie drugiego seta. Ciągle nie włączyła wyższego biegu Polka, ale to może nastąpić w każdym momencie.
1:0
Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej. Jest przełamanie dla Polki!
0:0
Szeroko uśmiechnęła się Aleksandrowa. Nie powinna nie trafić z tego bekhendu.
0:0
Po całej szerokości kortu biegały zawodniczki. Polka zagrywa forhend po prostej i trafia przed końcową linią. Brawo!
0:0
Dobry return Polki. Nacisnęła Iga na rywalkę i bekhendem znacząco się myli. 40:40
0:0
Minimalny aut Igi z bekhendu. Aż złapała się za głowę!. 30:40
0:0
Takich zagrań potrzebuje Iga. Znakomity return z bekhendu! 30:30
0:0
Najpierw aut po returnie, za chwilę zagranie w siatkę. 0:30.
0:0
ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA!
Iga Świątek wróciła na kort.
Polka korzysta z przerwy toaletowej.
14 do 3 w niewymuszonych błędach na niekorzyść Igi. 4 asy serwisowe do 0 dla Aleksandrowej.
1:6
PIERWSZY SET DLA JEKATERINY ALEKSANDROWEJ. Mnóstwo błędów po stronie Polki w pierwszej partii.
1:5
Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki. Dwie piłki setowe dla Aleksandrowej.
1:5
Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek.
1:5
Nie ustawiła się dobrze Świątek. Bekhend wystrzelony na aut.
1:5
Jest dobra akcja Polki. Nie sięgnęła forhendu Aleksandrowa.
1:5
Był return w aut, teraz return w siatkę. Jednego gema do zwycięstwa w pierwszym secie brakuje Aleksandrowej.
1:4
Return wystrzelony w aut... 15:40
1:4
Iga walczy, ale tych błędów jest zdecydowanie zbyt wiele.
1:4
I kolejna piłka wystrzelona na aut przez Polkę. 15:15
1:4
Do zera wygrywa tego gema Aleksandrowa - i to przy podaniu Polki.
1:3
Świątek trafia w taśmę. 0:40. Trzy szanse na przełamanie.
1:3
Ucieka znowu Alekandrowa na 0:30.
1:3
Szybko chce grać Iga Świątek. Jest trochę chaosu w jej występie dzisiaj.
1:3
Długa wymiana kończy czwartego gema. Świątek zagrywa w siatkę.
1:2
Dobry return Świątek i z trudnej sytuacji Aleksandrowa gra bekhendem w siatkę.
1:2
Przeciwko nogom nagrała Aleksandrowa. Polka nie miała jak zawrócić w stronę piłki. Przewaga.
1:2
Doprowadza do równowagi Iga Świątek.
1:2
As serwisowy - już czwarty! 30:40
1:2
I znowu return Świątek znakomity. 30:15
1:2
Ale hamuje Świątek napędzającą się rywalkę. Potężny forhend po przekątnej kortu. 15:15
1:2
Kolejny as serwisowy Aleksandrowej.
1:2
Znów dłuższa wymiana i myli się Aleksandrowa. Przewaga Polki. Dobrze zagrywa Świątek na bekhendową stronę rywalki, która zagrywa w siatkę. Jest pierwszy gem!
0:2
Wyrzuca piłkę Aleksandrowa tym razem. Równowaga.
0:2
Kolejna szansa na przełamanie dla Aleksandrowej.
0:2
Bekhend Świątek w siatkę. 40:40
0:2
Fenomenalny forhend Aleksandrowej prosto w linię. 40:30
0:2
I wielkie brawa dla Igi po kolejnej efektownej akcji. 40:15
0:2
Świetny serwis Polki i od razu forhendem kończy akcję. 30:15
0:2
Iga Świątek po kolejnym błędzie decyduje się na zmianę rakiety.
0:2
As serwisowy kończy gema. 179 kilometrów na godzinę. Świetne podanie!
0:1
As serwisowy Aleksandrowej, a za chwilę return Świątek w siatkę. 30:40
0:1
Przyspiesza Polka po linii. Aleksandrowa wyrzuca swój forhend. 30:15
0:1
Bardzo efektowna akcja Igi Świątek. Znakomity forhend w stronę linii i Aleksandrowa nawet nie próbowała odbić piłki.
0:1
Pierwszy gem dla Aleksandrowej. Zaczynamy od przełamania.
0:0
30:40. Szansa na przełamanie dla Aleksandrowej. Polka wyrzuciła piłkę na aut.
0:0
Dobry serwis Polki i return trafia w siatkę. 15:30
0:0
I znowu bekhend w siatkę. 0:30
0:0
0:15. Polka zagrywa pierwszą piłkę w siatkę.
0:0
ZACZYNAMY SPOTKANIE! Serwuje Iga Świątek!
Polka ma wiele fanów w Korei Południowej. Na pewno będzie mocno dopingowana.
86% szans na zwycięstwo w tym meczu ma Iga Świątek - oceniają analitycy.
Co ciekawe, Iga Świątek straciła zaledwie 10 gemów w całej drodze do finału. Czy 30-latka zabierze kilka gemów Polce?
Trwa rozgrzewka!
Czekamy na pojawienie się zawodniczek na korcie i pierwsze piłki.
Ostatnio mierzyły się na US Open. Polka wygrała 6:3, 6:1.
Świątek i Aleksandrowa do tej pory rozegrały siedem meczów. Pięć z nich wygrała Iga Świątek.
Zapraszamy na relację z finału WTA Seul Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Początek meczu o 10:00.