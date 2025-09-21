WTA Seul: Horror w finale! Iga Świątek pokonała Jekaterinę Aleksandrową w trzech setach

Iga Świątek dostarczyła gigantycznych emocji polskim kibicom w niedzielne przedpołudnie! Polska tenisistka mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową w wielkim finale WTA Seul. Nasza tenisistka przegrała pierwszego seta 1:6. Mimo ogromnych problemów w kolejnych partiach, Iga Świątek pokazała wielki charakter i wygrała drugą partię po tie-breaku 7:6(3) i trzecią partię 7:5. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem relacji na żywo.