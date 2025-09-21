WTA Seul: Horror w finale! Iga Świątek pokonała Jekaterinę Aleksandrową w trzech setach

Mateusz Sobiecki
2025-09-21 12:56

Iga Świątek dostarczyła gigantycznych emocji polskim kibicom w niedzielne przedpołudnie! Polska tenisistka mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową w wielkim finale WTA Seul. Nasza tenisistka przegrała pierwszego seta 1:6. Mimo ogromnych problemów w kolejnych partiach, Iga Świątek pokazała wielki charakter i wygrała drugą partię po tie-breaku 7:6(3) i trzecią partię 7:5. Zapraszamy do zapoznania się z zapisem relacji na żywo.

  • Iga Świątek w niedzielę, 21 września wygrała finał WTA w Seulu
  • Rywalką Polki była rozstawiona z numerem drugim Jekaterina Aleksandrowa
  • Początek meczu o godzinie 10:00.Polka wygrała w trzech setach 1:6, 7:6(3), 7:5

WTA Seul: Finał Świątek - Aleksandrowa. Relacja na żywo

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa 1:6, 7:6(3), 7:5

Na żywo

Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa

IGA ŚWIĄTEK MISTRZYNIĄ WTA SEUL! UDAŁO SIĘ!

6:5

Broni pierwszą piłkę meczową Aleksandrowa.

6:5

Piłki meczowe dla Igi Świątek! 40:15!

6:5

Duży aut Aleksandrowej z bekhendu.

6:5

Fenomenalnie wchodzi w kort Aleksandrowa. Piękny bekhend.

6:5

15:0 Świątek! 

6:5

Aleksandrowa serwuje, by doprowadzić do remisu i tie-breaka.

6:5

GEM DLA IGI ŚWIĄTEK!

5:5

Wchodzi w kort Świątek! Pewny forhend kończy punkt. 40:30

5:5

30:30. Fenomenalny forhend po przekątnej w pełnym biegu!

5:5

30:15. Wyrzuca forhend Świątek.

5:5

30:0! Dawaj, Iga!

5:5

15:0 dla Igi. Ile emocji kosztuje je ten finał! Aleksandrowa ma łzy w oczach.

5:5

Aleksandrowa doprowadza do wyrównania.

5:4

Świetnie napiera Aleksandrowa. Polka się broni, ale do czasu. Przewaga! 

5:4

Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej w takim momencie. Już łzy w oczach tenisistki.

5:4

Wytrzymuje tę presję Aleksandrowa. Dwa świetne zagrania. 30:40

5:4

30:15. Aleksandrowa znowu zagrywa w siatkę. 

5:4

15:15. Świątek wystrzeliła return w aut.

5:4

Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej. 15:0

5:4

Break-pointy obronione! Iga Świątek prowadzi 5:4 w decydującym secie.

4:4

Prawie pomyliła się Świątek, ale trafia w samą linię! Przewaga Igi. 

4:4

Świetny pomysł Aleksandrowej. Zagrywa do linii z bekhendu, ale minimalnie za mocno...

4:4

Podwójny błąd serwisowy w takim momencie... Przewaga Aleksandrowej.

4:4

Równowaga!

4:4

Wyrzuca Świątek bekhend i piłka na przełamanie dla Aleksandrowej.

4:4

Błąd Igi w tej wymianie kosztuje utratę prowadzenia w gemie. 15:30.

4:4

Uciekła spod topora Aleksandrowa. Doprowadza do remisu, broniąc dwóch piłek na przełamanie.

4;3

Kapitalny forhend Aleksandrowej. Przewaga! 

4:3

Doprowadza do równowagi Aleksandrowa. 40:40

4:3

Dwie piłki na przełamanie dla Igi. 40:15.

4:3

30:15. Bekhend Świątek wyrzucony nieznacznie na aut. Niestety...

4:3

I fenomenalny return Igi! 30:0

4:3

Zagrywa w siatkę Aleksandrowa! 15:0

4:3

GEM DLA IGI ŚWIĄTEK!

3:3

Przewaga Polki!

3:3

Wyrzuca forhend w aut Iga. 40:40

3:3

Fenomenalnie! Brawo, brawo, brawo Iga! Pięknie zagrała tę akcję i w końcu Aleksandrowa nie przebiła piłki na drugą stronę.

3:3

Bardzo słaba dziś praca sędziów. Kolejny prosty błąd...

3:3

Świątek też zagrywa w siatkę... Za szybko! 30:30

3:3

Serwuje Polka i zmusza rywalkę do błędów. Duże emocje w decydującej partii. 30:15

3:3

TAAAAAAAAAK! PRZEŁAMANIE IGI! Polka dość szczęśliwie trafia w taśmę i Aleksandrowa nie zdążyła do piłki.

2:3

40:30. Wyrzuca bekhend Polka... Szkoda!

2:3

Szansa na przełamanie dla Świątek. 40:15

2:3

Świątek wyrzuca, niestety, return. 30:15.

2:3

Zmniejsza straty Iga Świątek. Potrzeba przełamania.

1:3

30:0. Aleksandrowa zagrywa w siatkę. 

1:3

Bardzo dobry gem Aleksandrowej. Ucieka na dwa gemy przewagi. 

1:2

Aleksandrowa prosi o challenge. I ma rację. 0:30

1:2

Daleko wystrzelony forhend w aut.

1:2

PRZEŁAMANIE DLA ALEKSANDROWEJ! Za dużo podwójnych błędów w tym gemie Polki.

1:1

Ale i Polka się myli. Szansa na przełamanie dla Aleksandrowej. 30:40

1:1

Zaczyna popełniać proste błędy Aleksandrowa. Denerwuje się rywalka Igi! 30:0

1:1

I Aleksandrowa doprowadza do wyrównania.

1:0

As Aleksandrowej! 15:40

1:0

Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej. 15:15

1:0

Pierwszy gem dla Świątek! Wychodzi na prowadzenie! 

0:0

Zbiera się do coraz lepszej gry Iga. Uruchomiła serwis. 40:15

ZACZYNAMY TRZECIEGO SETA! Serwuje Iga Świątek.

7:6(3)

IGA ŚWIĄTEK WYGRYWA DRUGIEGO SETA! 

6:6

6:3 PIŁKA SETOWA DLA IGI ŚWIĄTEK!

6:6

5:3 Minimalny aut Igi Świątek, ale świetna wymiana po obu stronach.

6:6

5:2 Piękny forhend Świątek!

6:6

4:2 As serwisowy Igi! Zmieniamy strony!

6:6

3:2 Dwa błędy Igi i sytuacja robi się szybko nieco bardziej wyrównana, ale teraz ona podaje dwa razy.

6:6

3:0 Wygrywający serwis Igi! 

6:6

2:0 Fenomenalnie zagrała w linię Iga!

6:6

1:0 Małe przełamanie dla Igi! Aleksandrowa gra w siatkę.

6:6

Będzie tie-break!

5:6

Walczy jeszcze Polka. 40:30. Dobry serwis Igi.

5:6

Fenomenalnie bekhendem minięta Świątek, ale za moment Polka odpowiada wygrywającym serwisem. 30:30

5:6

Wścieka się na siebie Aleksandrowa. Prosta piłka wyrzucona na aut. 15:0

5:6

Do zera wygrywa swoje podanie Aleksandrowa!

5:5

Znakomity forhend w pełnym biegu!

5:5

0:30. Aleksandrowa spokojnie zgarnia kolejne dwa punkty. 

5:5

Długa wymiana nakręciła Igę. Polka rozrzuciła Aleksandrową po całym korcie. W końcu rywalka zagrywa w siatkę! 

4:5

Bardzo ładny forhend Igi. 40:30

4:5

Krótka wymiana i Świątek wystrzeliwuje bekhendem w aut.

4:5

Kolejny aut Aleksandrowej. 30:15

4:5

Minimalnie myli się Aleksandrowa. 15:15

4:5

Wyrzuca forhend Świątek daleko w aut. 0:15

4:5

Ciężko odpowiadać dobrze Idze na skuteczność serwisową Aleksandrowej. Iga musi wygrać swoje gema, żeby została w grze.

4:4

I jest wyrównanie w drugiej partii!

3:4

Ale szybko rehabilituje się Iga. Piękny forhend do narożnika. 40:15

3:4

I kolejny podwójny błąd serwisowy Igi...

3:4

Return Aleksandrowej prosto w siatkę. 30:0

3:4

I kolejna piłka wystrzelona w aut. Aleksandrowa wraca na prowadzenie.

3:3

As serwisowy Aleksandrowej. 15:40

3:3

15:30. Minimalny błąd Igi Świątek przy bekhendzie. Szkoda...

3:3

Dobry serwis Polki i return leci w aut. Jest gem dla Polki i duże brawa w Seulu.

2:3

Ale return Aleksandrowej! Świątek nie ruszyła do piłki. 40:40

2:3

Przytrzymała rywalkę Iga Świątek. Kilka piłek z obu stron i myli się Aleksandrowa.

2:3

Czwarty podwójny błąd serwisowy Igi. 30:30

2:3

Gem bez historii. Znakomicie rozegrała to Aleksandrowa i wygrywa do zera.

2:2

Dobrze wywiera presję Aleksandrowa. Forhend wystrzelony daleko w aut.

2:2

Doprowadza do wyrównania w tym secie Iga! 

1:2

Podwójny błąd serwisowy Igi! 40:15

1:2

Dawaj Iga! Dobry serwis i return wystrzelony w aut. 40:0

1:2

30:0. Dobry początek gema!

1:2

I kolejny return też wystrzelony na aut.

1:1

Kolejną piłkę wyrzuca Polka. 0:40

1:1

Ale dziś o tę walkę jest ciężko. Kolejny świetny bekhend Aleksandrowej. 0:30

1:1

"Walcz" - krzyczała Abramowicz do Igi Świątek.

1:1

Myli się z prostej piłki znowu Świątek. Przełamanie powrotne!

1:0

Fenomenalnie trafia w linię Aleksandrowa i ma kolejną szansę na przełamanie.

1:0

Równowaga przy podaniu Polki.

1:0

30:30 w drugim gemie drugiego seta. Ciągle nie włączyła wyższego biegu Polka, ale to może nastąpić w każdym momencie.

1:0

Podwójny błąd serwisowy Aleksandrowej. Jest przełamanie dla Polki!

0:0

Szeroko uśmiechnęła się Aleksandrowa. Nie powinna nie trafić z tego bekhendu.

0:0

Po całej szerokości kortu biegały zawodniczki. Polka zagrywa forhend po prostej i trafia przed końcową linią. Brawo!

0:0

Dobry return Polki. Nacisnęła Iga na rywalkę i bekhendem znacząco się myli. 40:40

0:0

Minimalny aut Igi z bekhendu. Aż złapała się za głowę!. 30:40

0:0

Takich zagrań potrzebuje Iga. Znakomity return z bekhendu! 30:30

0:0

Najpierw aut po returnie, za chwilę zagranie w siatkę. 0:30.

0:0

ZACZYNAMY DRUGIEGO SETA! 

Iga Świątek wróciła na kort.

Polka korzysta z przerwy toaletowej. 

14 do 3 w niewymuszonych błędach na niekorzyść Igi. 4 asy serwisowe do 0 dla Aleksandrowej.

1:6

PIERWSZY SET DLA JEKATERINY ALEKSANDROWEJ. Mnóstwo błędów po stronie Polki w pierwszej partii. 

1:5

Kolejny podwójny błąd serwisowy Polki. Dwie piłki setowe dla Aleksandrowej.

1:5

Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek. 

1:5

Nie ustawiła się dobrze Świątek. Bekhend wystrzelony na aut.

1:5

Jest dobra akcja Polki. Nie sięgnęła forhendu Aleksandrowa.

1:5

Był return w aut, teraz return w siatkę. Jednego gema do zwycięstwa w pierwszym secie brakuje Aleksandrowej.

1:4

Return wystrzelony w aut... 15:40

1:4

Iga walczy, ale tych błędów jest zdecydowanie zbyt wiele.

1:4

I kolejna piłka wystrzelona na aut przez Polkę. 15:15

1:4

Do zera wygrywa tego gema Aleksandrowa - i to przy podaniu Polki.

1:3

Świątek trafia w taśmę. 0:40. Trzy szanse na przełamanie.

1:3

Ucieka znowu Alekandrowa na 0:30.

1:3

Szybko chce grać Iga Świątek. Jest trochę chaosu w jej występie dzisiaj.

1:3

Długa wymiana kończy czwartego gema. Świątek zagrywa w siatkę. 

1:2

Dobry return Świątek i z trudnej sytuacji Aleksandrowa gra bekhendem w siatkę.

1:2

Przeciwko nogom nagrała Aleksandrowa. Polka nie miała jak zawrócić w stronę piłki. Przewaga.

1:2

Doprowadza do równowagi Iga Świątek. 

1:2

As serwisowy - już czwarty! 30:40

1:2

I znowu return Świątek znakomity. 30:15

1:2

Ale hamuje Świątek napędzającą się rywalkę. Potężny forhend po przekątnej kortu. 15:15

1:2

Kolejny as serwisowy Aleksandrowej.

1:2

Znów dłuższa wymiana i myli się Aleksandrowa. Przewaga Polki. Dobrze zagrywa Świątek na bekhendową stronę rywalki, która zagrywa w siatkę. Jest pierwszy gem!

0:2

Wyrzuca piłkę Aleksandrowa tym razem. Równowaga.

0:2

Kolejna szansa na przełamanie dla Aleksandrowej.

0:2

Bekhend Świątek w siatkę. 40:40

0:2

Fenomenalny forhend Aleksandrowej prosto w linię. 40:30

0:2

I wielkie brawa dla Igi po kolejnej efektownej akcji. 40:15

0:2

Świetny serwis Polki i od razu forhendem kończy akcję. 30:15

0:2

Iga Świątek po kolejnym błędzie decyduje się na zmianę rakiety.

0:2

As serwisowy kończy gema. 179 kilometrów na godzinę. Świetne podanie!

0:1

As serwisowy Aleksandrowej, a za chwilę return Świątek w siatkę. 30:40

0:1

Przyspiesza Polka po linii. Aleksandrowa wyrzuca swój forhend. 30:15

0:1

Bardzo efektowna akcja Igi Świątek. Znakomity forhend w stronę linii i Aleksandrowa nawet nie próbowała odbić piłki.

0:1

Pierwszy gem dla Aleksandrowej. Zaczynamy od przełamania. 

0:0

30:40. Szansa na przełamanie dla Aleksandrowej. Polka wyrzuciła piłkę na aut.

0:0

Dobry serwis Polki i return trafia w siatkę. 15:30

0:0

I znowu bekhend w siatkę. 0:30

0:0

0:15. Polka zagrywa pierwszą piłkę w siatkę.

0:0

ZACZYNAMY SPOTKANIE! Serwuje Iga Świątek! 

Polka ma wiele fanów w Korei Południowej. Na pewno będzie mocno dopingowana.

86% szans na zwycięstwo w tym meczu ma Iga Świątek - oceniają analitycy.

Co ciekawe, Iga Świątek straciła zaledwie 10 gemów w całej drodze do finału. Czy 30-latka zabierze kilka gemów Polce?

Trwa rozgrzewka!

Czekamy na pojawienie się zawodniczek na korcie i pierwsze piłki.

Ostatnio mierzyły się na US Open. Polka wygrała 6:3, 6:1.

Świątek i Aleksandrowa do tej pory rozegrały siedem meczów. Pięć z nich wygrała Iga Świątek.

Zapraszamy na relację z finału WTA Seul Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Początek meczu o 10:00.

