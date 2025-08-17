Iga Świątek w Cincinnati powtórzyła już wynik sprzed roku, kiedy doszła do półfinału. Uległa w nim wtedy wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Teraz powtórki nie będzie, bo białoruska liderka rankingu w ćwierćfinale uległa 1:6, 4:6 Jelenie Rybakinie. Pochodząca z Rosji reprezentantka Kazachstanu potwierdziła bardzo wysoką formę i jeżeli ją utrzyma, Polkę czeka ciężki mecz. Świątek i Rybakina zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4. Długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą Polki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Polka. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Rybakina w Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Początek meczu o godzinie 19 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Rybakina w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

- Przeciwko Jelenie zawsze jest bardzo intensywnie. I nie dostajesz zbyt wielu szans, bo ona świetnie serwuje - powiedziała przed dzisiejszym meczem Iga Świątek. - Bardzo dobrze się porusza, zwłaszcza jak na swój wzrost. Dobrze kryje kort, więc naprawdę będę musiała być gotowa, żeby wykorzystać swoje szanse, bo kiedy ona gra dobrze, szczególnie na takiej nawierzchni i z tymi piłkami, jest bardzo precyzyjna, a kiedy czuje grę, piłki zwykle trafiają tam, gdzie chce. Dlatego po prostu muszę grać swoją grę, być solidną i wykorzystywać szanse, które dostanę.