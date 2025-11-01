Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals 2025 w Rijadzie, a jej pierwszą rywalką jest Madison Keys.

Amerykanka, mistrzyni Australian Open, wraca po kontuzji, a jej forma jest zagadką.

Mecz Świątek - Keys odbędzie się w sobotę 1 listopada. Sprawdź, gdzie oglądać WTA Finals 2025!

Iga Świątek i Madison Keys grały ze sobą siedem razy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla Polki, ale oba tegoroczne mecze pokazały, jak groźną rywalką jest tenisistka z USA. Najpierw była bardzo bolesna porażka Igi Świątek 7:5, 1:6, 7:6 w pamiętnym półfinale AO w Melbourne, w którym Polka nie wykorzystała piłki meczowej. Potem było zwycięstwo 0:6, 6:3, 6:2 po szalonym meczu na mączce w Madrycie.

Forma Madison Keys, aktualnej mistrzyni Australian Open, jest wielką niewiadomą. Po US Open zmagała się z kontuzją. W azjatyckich turniejach jej zabrakło. Treningi wznowiła niedawno, a na nagraniach widać, że zmieniła ruch serwisowy. Madison Keys to tenisistka bardzo silna fizycznie. Po świetnym początku sezonu i triumfie w Australian Open potem nieco obniżyła loty, ale przy jej sile ognia wciąż potrafi być bardzo groźna. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia. Dlatego Iga Świątek będzie musiała zmuszać ją do ruchu, wywierając presję i dobrze kontrolując głębokość uderzeń. Kluczowy też będzie serwis Polki.

Madison Keys po raz drugi zagra w WTA Finals. Debiutowała w 2016 r., gdy w finałach grała m.in. Agnieszka Radwańska. Teraz Amerykanka ponownie zagra w mistrzostwach po dziewięciu latach przerwy. - Gram teraz w najlepszy tenis w mojej karierze. Klepię się po plecach za to, że tyle czasu trzymam się w grze, wciąż tu jestem. Nie chcę mówić, że to mój ostatni raz. Mam nadzieję, że będzie więcej w przyszłości - powiedziała Keys.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Keys? Transmisja TV z WTA Finals

Mecz Iga Świątek - Madison Keys w WTA Finals 2025 w Rijadzie zostanie rozegrany w sobotę 1 listopada. Początek meczu Świątek - Keys o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisje TV z WTA Finals na antenie Canal+ Sport 2.

