Iga Świątek nie będzie miała łatwo! Z nimi Polka może się zmierzyć w Seulu

Iga Świątek poznała drabinkę w Seulu!

W sobotę odbyło się losowanie, w którym poznaliśmy drabinkę turnieju WTA 500 Seulu. Iga Świątek po porażce w ćwierćfinale US Open z Amandą Anisimową rozpocznie rywalizację w Korea Open. Jest to kolejna szansa dla raszynianki, aby dołożyć następne trofeum do swojej gabloty.

Wymowny komentarz Świątek po US Open

Raszynianka po porażce w US Open rywalizowała w Nowym Jorku z kontuzją stopy, o czym powiedziała od razu po turnieju.

- Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic (...). Teraz czas odpocząć, zadbać o ciało i więcej trenować w Azji. Do zobaczenia wkrótce! - napisała na "Instagramie".

Iga Świątek poznała potencjalne rywalki! Tak wygląda drabinka WTA 500 w Seulu

Świątek po blisko dwóch tygodniach wraca do gry. Raszynianka bez wątpienia jest jedną z faworytek do zwycięstwa WTA 500 w Seulu. 24-latka pod nieobecność Aryny Sabalenki przejęła przywileje liderki światowego rankingu i w pierwszej rundzie przejdzie na zasadzie "wolnego losu".

Pierwszy mecz Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Lin Zhu/Sorana Cirstea. W późniejszych fazach Polka nie będzie miała łatwego zadania, ponieważ może się zmierzyć z Barborą Krejcikovą, Emmą Raducanu, Jaqueline Cristian albo kwalifikantką. Warto zaznaczyć, że Raducanu w 2021 roku triumfowała w US Open, natomiast Krejcikova może się pochwalić triumfem na kortach Rolanda Garrosa, a także Wimbledonu.

