Iga Świątek nie będzie miała łatwo! Z nimi Polka może się zmierzyć w Seulu

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-13 11:27

W najbliższych dniach Iga Świątek rozpocznie walkę o kolejny triumf w 2025 roku. Raszynianka pod nieobecność Aryny Sabalenki będzie rozstawiona z numerem jeden, co daje jej "wolny los" i rywalizację rozpocznie dopiero od kolejnej rundy. 24-latka poznała potencjalną przeciwniczkę w pierwszym meczu, a także z kim może się zmierzyć w następnych fazach turnieju.

Iga Świątek

i

Autor: AP Photo/ Associated Press

Iga Świątek poznała drabinkę w Seulu!

W sobotę odbyło się losowanie, w którym poznaliśmy drabinkę turnieju WTA 500 Seulu. Iga Świątek po porażce w ćwierćfinale US Open z Amandą Anisimową rozpocznie rywalizację w Korea Open. Jest to kolejna szansa dla raszynianki, aby dołożyć następne trofeum do swojej gabloty.

Wymowny komentarz Świątek po US Open

Raszynianka po porażce w US Open rywalizowała w Nowym Jorku z kontuzją stopy, o czym powiedziała od razu po turnieju.

Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic (...). Teraz czas odpocząć, zadbać o ciało i więcej trenować w Azji. Do zobaczenia wkrótce!napisała na "Instagramie".

Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
Super Sport SE Google News

Iga Świątek poznała potencjalne rywalki! Tak wygląda drabinka WTA 500 w Seulu

Świątek po blisko dwóch tygodniach wraca do gry. Raszynianka bez wątpienia jest jedną z faworytek do zwycięstwa WTA 500 w Seulu. 24-latka pod nieobecność Aryny Sabalenki przejęła przywileje liderki światowego rankingu i w pierwszej rundzie przejdzie na zasadzie "wolnego losu".

Pierwszy mecz Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Lin Zhu/Sorana Cirstea. W późniejszych fazach Polka nie będzie miała łatwego zadania, ponieważ może się zmierzyć z Barborą Krejcikovą, Emmą Raducanu, Jaqueline Cristian albo kwalifikantką. Warto zaznaczyć, że Raducanu w 2021 roku triumfowała w US Open, natomiast Krejcikova może się pochwalić triumfem na kortach Rolanda Garrosa, a także Wimbledonu.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
TENIS
ARYNA SABALENKA
IGA ŚWIĄTEK
WTA