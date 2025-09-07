Iga Świątek zmagała się z kontuzją stopy podczas US Open.

Po turnieju Polka zapowiedziała przerwę na regenerację i leczenie urazu.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek planuje powrót na kort i jakie turnieje ma w kalendarzu!

Iga Świątek po porażce z Amandą Anisimovą (4:6, 3:6) w ćwierćfinale US Open zdradziła, że w czasie turnieju zmagała się z bolesną kontuzją stopy. Na nagraniu jednego z kibiców widać nawet, jak Polka przerywa trening, siada na ławce i z grymasem bólu zdejmuje buta z prawej nogi. "Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic(...). Teraz czas odpocząć, zadbać o ciało i więcej trenować w Azji. Do zobaczenia wkrótce!" - napisała Iga Świątek na Instagramie.

Tak wygląda ranking WTA po zwycięstwie Aryny Sabalenki w US Open! Strata Igi Świątek wciąż duża

Iga Świątek do gry ma wrócić w rozpoczynającym się 15 września turnieju WTA 500 w Seulu. Zaraz potem zagra w większej imprezie - WTA 1000 w Pekinie, który dwa lata temu wygrała. Oczywiście z powodu kontuzji te plany mogą jeszcze ulec zmianie. Rok temu Iga Świątek nie zagrała w azjatyckich turniejach, bo była zawieszona. Kiedy trwała walka o udowodnienie jej niewinności po pozytywnym wyniku testu antydopingowego, Polka z konieczności wycofywała się z kolejnych turniejów. Wróciła wtedy do gry dopiero na kończące sezon WTA Finals w Rijadzie. Dlatego do końca tego sezonu będzie bronić bardzo mało punktów, tylko za wspomniane Finały WTA. A jej najgroźniejsze rywalki rok temu jesienią punktowały aż miło.

Kiedy gra Iga Świątek kolejne turnieje WTA?

WTA 500 Seul - 15 września

WTA 1000 Pekin - 24 września

WTA 1000 Wuhan - 7 października

WTA Finals w Rijadzie - 1 listopada

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie