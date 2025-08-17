Iga Świątek nie ma złudzeń przed meczem z Jeleną Rybakiną. To będzie kluczowe

Iga Świątek dzisiaj zagra w półfinale turnieju WTA w Cincinnati, do którego awansowała po zwycięstwie 6:3, 6:4 nad Anną Kalinską. Polka powtórzyła zatem wynik sprzed roku, kiedy doszła w Cincy do półfinału. Uległa w nim wtedy wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Powtórki nie będzie. Białorusinka przegrała w ćwierćfinale 1:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną, która znów potwierdziła, że jej forma rośnie. Reprezentantka Kazachstanu w poprzedniej rundzie pokonała Madison Keys, mistrzynię Australian Open. Teraz ograła Sabalenkę, mistrzynię US Open. W półfinale zagra z Igą Świątek czyli mistrzynią Wimbledonu. W trzech kolejnych meczach może zatem pokonać trzy mistrzynie Szlemów. Oczywiście wierzymy, że Iga jej na to nie pozwoli.

Świątek - Rybakina w półfinale WTA Cincinnati

Iga Świątek i Jelena Rybakina zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4 dla Polki, ale długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą raszynianki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Świątek. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Największy sukces tenisistki pochodzącej z Rosji to oczywiście spektakularny triumf w Wimbledonie 2022.

Przeciwko Jelenie zawsze jest bardzo intensywnie. I nie dostajesz zbyt wielu szans, bo ona świetnie serwuje. Bardzo dobrze się porusza, zwłaszcza jak na swój wzrost. Dobrze kryje kort, więc naprawdę będę musiała być gotowa, żeby wykorzystać swoje szanse, bo kiedy ona gra dobrze, szczególnie na takiej nawierzchni i z tymi piłkami, jest bardzo precyzyjna, a kiedy czuje grę, piłki zwykle trafiają tam, gdzie chce. Dlatego po prostu muszę grać swoją grę, być solidną i wykorzystywać szanse, które dostanę - powiedziała przed dzisiejszym meczem Iga Świątek.

Iga Świątek spędziła w tym tygodniu na kortach w Cincinnati znacznie mniej czasu niż Jelena Rybakina. Rozegrała trzy dwusetowe mecze i raz awansowała walkowerem, podczas gdy jej przeciwniczka rywalizowała czterokrotnie, a trzy razy o zwycięstwie przesądziła dopiero w trzecim secie. Drugą parę półfinałową tworzą Rosjanka Weronika Kudiermietowa oraz rozstawiona z numerem siódmym Włoszka Jasmine Paolini. Ich pojedynek rozpocznie się po zakończeniu starcia Świątek - Rybakina, również na korcie centralnym.

O której półfinał Świątek - Rybakina w Cincinnati

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Początek meczu o godz. 19 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie