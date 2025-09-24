Dotychczasowym numerem dwa w tym zestawieniu jest Venus Williams – siedmiokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych i jedna z największych postaci w dziejach tego sportu. Amerykanka przez lata rywalizowała ramię w ramię ze swoją młodszą siostrą Sereną, która z dorobkiem niemal 95 milionów dolarów jest absolutną rekordzistką i wyznacza pułap niezwykle trudny do osiągnięcia. Venus natomiast zgromadziła na korcie ponad 42,8 miliona dolarów.
Iga Świątek już w Pekinie może wskoczyć na drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów
Iga ma już na swoim koncie 42,7 miliona, a jej niedawny triumf w Korei pozwolił jeszcze bardziej zbliżyć się do legendarnej Amerykanki. Do pełnego przeskoczenia starszej z sióstr Williams zabrakło zaledwie około stu tysięcy dolarów – kwoty, którą można zdobyć nawet przy niezbyt długim występie w Pekinie.
China Open to jeden z najważniejszych turniejów sezonu WTA, z pulą nagród sięgającą prawie 9 milionów dolarów. Zwyciężczyni zgarnia tu ponad 1,1 miliona, ale Świątek nie musi sięgać po tytuł, by zapisać się w historii. Awans do ćwierćfinału zagwarantuje jej ponad 189 tysięcy dolarów, co spokojnie wystarczy, aby wskoczyć na drugą pozycję w rankingu wszech czasów.
Polka ma więc ogromną szansę, by już w Pekinie przesunąć się na miejsce tuż za Sereną Williams. A jeśli nawet nie uda się jej tego dokonać w stolicy Chin, to w planach ma jeszcze chociażby start w Wuhan czy prestiżowym turnieju WTA Finals. Jedno jest pewne - prędzej czy później Świątek z pewnością wyprzedzi Venus i będzie drugą najlepiej zarabiającą tenisistką w historii.
Lista wszech czasów najlepiej zarabiających tenisistek
- 1. Serena Williams (USA) 94,8 mln dolarów
- 2. Venus Williams (USA) 42,8
- 3. IGA ŚWIĄTEK 42,7
- 4. Aryna Sabalenka (Białoruś) 42,3
- 5. Simona Halep (Rumunia) 40,2
- 6. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 38,8
- 7. Maria Szarapowa (Rosja) 38,7
- 8. Petra Kvitova (Czechy) 37,6
- 9. Caroline Wozniacki (Dania) 36,4
- 10. Angelique Kerber (Niemcy) 32,5