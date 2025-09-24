Dotychczasowym numerem dwa w tym zestawieniu jest Venus Williams – siedmiokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych i jedna z największych postaci w dziejach tego sportu. Amerykanka przez lata rywalizowała ramię w ramię ze swoją młodszą siostrą Sereną, która z dorobkiem niemal 95 milionów dolarów jest absolutną rekordzistką i wyznacza pułap niezwykle trudny do osiągnięcia. Venus natomiast zgromadziła na korcie ponad 42,8 miliona dolarów.

Iga Świątek już w Pekinie może wskoczyć na drugie miejsce na liście najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów

Iga ma już na swoim koncie 42,7 miliona, a jej niedawny triumf w Korei pozwolił jeszcze bardziej zbliżyć się do legendarnej Amerykanki. Do pełnego przeskoczenia starszej z sióstr Williams zabrakło zaledwie około stu tysięcy dolarów – kwoty, którą można zdobyć nawet przy niezbyt długim występie w Pekinie.

China Open to jeden z najważniejszych turniejów sezonu WTA, z pulą nagród sięgającą prawie 9 milionów dolarów. Zwyciężczyni zgarnia tu ponad 1,1 miliona, ale Świątek nie musi sięgać po tytuł, by zapisać się w historii. Awans do ćwierćfinału zagwarantuje jej ponad 189 tysięcy dolarów, co spokojnie wystarczy, aby wskoczyć na drugą pozycję w rankingu wszech czasów.

Polka ma więc ogromną szansę, by już w Pekinie przesunąć się na miejsce tuż za Sereną Williams. A jeśli nawet nie uda się jej tego dokonać w stolicy Chin, to w planach ma jeszcze chociażby start w Wuhan czy prestiżowym turnieju WTA Finals. Jedno jest pewne - prędzej czy później Świątek z pewnością wyprzedzi Venus i będzie drugą najlepiej zarabiającą tenisistką w historii.

Lista wszech czasów najlepiej zarabiających tenisistek

1. Serena Williams (USA) 94,8 mln dolarów

2. Venus Williams (USA) 42,8

3. IGA ŚWIĄTEK 42,7

4. Aryna Sabalenka (Białoruś) 42,3

5. Simona Halep (Rumunia) 40,2

6. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 38,8

7. Maria Szarapowa (Rosja) 38,7

8. Petra Kvitova (Czechy) 37,6

9. Caroline Wozniacki (Dania) 36,4

10. Angelique Kerber (Niemcy) 32,5

