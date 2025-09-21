Iga Świątek zszokowała wszystkich. Te słowa wywołały euforię wśród fanów!

WTA Seul: Iga Świątek wygrała turniej w Korei

Iga Świątek została drugą polską tenisistką w historii, która triumfowała w turnieju WTA w Seulu. W niedzielnym finale 24-letnia zawodniczka z Raszyna pokonała rozstawioną z „dwójką” Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (7-3), 7:5. Spotkanie trwało dwie godziny i 46 minut.

Świątek zadebiutowała w tegorocznej edycji imprezy w stolicy Korei Południowej. Wcześniej jedyną Polką, która wygrywała w Seulu, była Agnieszka Radwańska w 2013 roku. Do finału w tym turnieju docierały także Magda Linette (2019) oraz Magda Domachowska (2004).

Triumf w Korei to dla Świątek trzeci tytuł w 2025 roku. Wcześniej wygrała wielkoszlemowy Wimbledon oraz turniej WTA 1000 w Cincinnati. Wszystkie te trofea zdobyła po raz pierwszy w karierze. Łącznie ma już 25 zwycięstw turniejowych i 30 występów w finałach.

Iga Świątek nie ukrywała ogromnych emocji po wygranym meczu w Seulu. Polska tenisistka swoją wypowiedź zaczęła od... przywitania po koreańsku. Fani zgromadzeni na obiekcie zareagowali bardzo żywiołowo.

- Mam nadzieję, że gram lepiej w tenisa niż mówię po koreańsku, ale uczę się. To był fenomenalny mecz! Jekaterina grałaś tak dobrze, że nie wiem jak mi się udało wygrać. Mam nadzieję, że będziemy grali więcej finałów w przyszłości. Dziękuję mojemu zespołowi. Przepraszam, że nie zawsze jest ze mną łatwo. Dziękuję, że byliście ze mną, że jesteście cierpliwi dla mnie, bo to nie był łatwy tydzień. (…) Powinnam przestać mówić? - zapytała Polka z lekką niepewnością.

W pewnym momencie polska tenisistka przestała mówić, by dać czas na przetłumaczenie jej wypowiedzi.

- W sumie już kończyłam. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Części mojej drużyny, która została w Polsce. Rodzinie. Zapomniałabym podziękować wolontariuszom, sędziom, ekipie od podawania piłek, bo jesteście wielką częścią tego wszystkiego – dodała.