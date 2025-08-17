Iga Świątek przegrywała już z Jeleną Rybakiną 1:6, 0:2. Niesamowite, co potem zrobiła

Iga Świątek zna Jelenę Rybakinę bardzo dobrze jeszcze z czasów juniorskich. Atuty wysokiej tenisistki (184 cm wzrostu) to przede wszystkim potężny płaski serwis, mocny return i silne uderzenia z głębi kortu. Jak na słuszny wzrost, dobrze się porusza. Kiedy jest w formie, imponuje też mocną psychiką, grając dobrze w kluczowych momentach i nie dając się ponieść emocjom. Gdy złapie właściwy rytm, ciężko z nią rywalizować. Iga Świątek przekonała się o tym w czasie poprzedniego meczu z Jeleną Rybakiną, w tegorocznym Roland Garros.

Iga Świątek była bezradna w meczu z Jeleną Rybakiną. A potem...

W pierwszym secie Jelena Rybakina wtedy wszystkie wspomniane atuty. Serwowała wspaniale. Do tego wykorzystywała słaby serwis Igi Świątek, łatwo przejmując inicjatywę mocnymi returnami. Dyktowała warunki na korcie, grając jak w transie. A Polka wyglądała na stłamszoną. - W pierwszym secie właściwie nie byłam w stanie się postawić, ale wiedziałam, że każdemu byłoby ciężko utrzymać taki poziom przez cały czas. Czekałam po prostu na swoją szansę - mówiła Iga po meczu.

Na początku drugiej partii Iga Świątek wciąż była bezradna i szybko zrobiło się 1:6, 0:2. I wtedy Polka nagle poderwała się do walki. Wprowadziła też ważną zmianę taktyczną, zmieniając ustawienie na returnie. Cofnęła się głębiej za końcową linię. Dzięki temu skuteczniej odbierała mocne serwisy rywalki. Wygrała pięć gemów z rzędu. Zaczęła dużo lepiej poruszać się po korcie. Biła od niej energia, czego bardzo brakowało w pierwszej partii. Po dwóch setach było 1:6, 6:3. - Zaczęłam wygrywać trochę więcej punktów na returnie i jakby na niej też zaczęła być presja. I myślę, że to trochę zmieniło wszystko - analizowała Iga.

Trzeci set był bardzo zacięty, dramatyczny i stał na wysokim poziomie. Iga Świątek kilka razy wyszła z bardzo trudnych sytuacji, broniąc breakpointów. W końcówce Jelena Rybakina jakby zaczęła opadać z sił. Polka przełamała jej podanie i prowadziła 6:5. Po chwili serwowała i przypieczętowała zwycięstwo 1:6, 6:3, 7:5.

Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale WTA Cincinnati

Iga Świątek i Jelena Rybakina dzisiaj zagrają ze sobą już po raz dziesiąty i to licząc tylko seniorskie występy. Bilans tej rywalizacji to 5-4 dla Polki, ale długonoga tenisistka z Moskwy długo była prawdziwą zmorą raszynianki. W 2023 roku pokonała ją trzy razy. W tym sezonie już trzy razy górą była jednak Świątek. Na otwarcie tego sezonu Iga ograła Jelenę 7:6, 6:4 po świetnym meczu w United Cup. Polka górą była również w tym roku w Dausze, pokonując Kazaszkę 6:2, 7:5. Trzecie tegoroczne zwycięstwo Świątek nad Rybakiną to wspomniany powyżej pamiętny come back w Roland Garros - 1:6, 6:3, 7:5.

- Przeciwko Jelenie zawsze jest bardzo intensywnie. I nie dostajesz zbyt wielu szans, bo ona świetnie serwuje. Bardzo dobrze się porusza, zwłaszcza jak na swój wzrost. Dobrze kryje kort, więc naprawdę będę musiała być gotowa, żeby wykorzystać swoje szanse, bo kiedy ona gra dobrze, szczególnie na takiej nawierzchni i z tymi piłkami, jest bardzo precyzyjna, a kiedy czuje grę, piłki zwykle trafiają tam, gdzie chce. Dlatego po prostu muszę grać swoją grę, być solidną i wykorzystywać szanse, które dostanę - powiedziała przed dzisiejszym meczem Iga Świątek.

Iga Świątek spędziła w tym tygodniu na kortach w Cincinnati znacznie mniej czasu niż Jelena Rybakina. Rozegrała trzy dwusetowe mecze i raz awansowała walkowerem, podczas gdy jej przeciwniczka rywalizowała czterokrotnie, a trzy razy o zwycięstwie przesądziła dopiero w trzecim secie. Drugą parę półfinałową tworzą Rosjanka Weronika Kudiermietowa oraz rozstawiona z numerem siódmym Włoszka Jasmine Paolini. Ich pojedynek rozpocznie się po zakończeniu starcia Świątek - Rybakina, również na korcie centralnym.

O której półfinał Świątek - Rybakina w Cincinnati

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Początek meczu o godz. 19 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.