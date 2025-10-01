Iga Świątek walczy z WTA, a tu taki cios od wielkiej rywalki! Jak nóż w plecy

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-01 11:21

W końcówce sezonu Iga Świątek kolejny raz otwarcie krytykuje napięty kalendarz WTA i naciska na zmiany. Jej słowa spotykają się z powszechną aprobatą, ale nie wszystkich. W kontrze do Polki stanęła między innymi Chinka Qinwen Zheng - jej pogromczyni i mistrzyni olimpijska z Paryża. Aż trudno uwierzyć, że akurat ona nie popiera Świątek!

Iga Świątek, Qinwen Zheng

i

Autor: Associated Press Iga Świątek, Qinwen Zheng

Iga Świątek powalczy 1 października o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Pekinie, ale podczas China Open emocje budzą nie tylko jej występy na korcie. Polka otwarcie naciska na WTA i dąży do zmian w napiętym kalendarzu. Po raz kolejny poruszyła ten temat przed meczem 1/8 finału z Emmą Navarro.

Iga Świątek grzmi wściekle! Kolejny raz uderzyła w WTA. Potężny absurd

Nie da się tego pogodzić z harmonogramem… To istne szaleństwo. Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to wytrzymać. Musimy podejść do tego rozsądnie i myśleć o zdrowiu - powiedziała Świątek o trudach wykańczającego sezonu, które dają o sobie znać w Pekinie.

Tylko jednego dnia aż pięć meczów tego turnieju zakończyło się kreczem. Problemy mieli: grająca z Igą Camila Osorio, Lois Boisson, Jakub Mensik, Lorenzo Musetti i Qinwen Zheng, która mimo to nie zgadza się ze słowami Polki.

O której gra Iga Świątek dzisiaj z Emmą Navarro? Kiedy mecz w 4. rundzie WTA Pekin?

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...

Świątek walczy z WTA, a wielka rywalka staje w kontrze

Chinka po poddaniu meczu trzeciej rundy z Lindą Noskovą została zapytana o stanowisko Świątek. Był to jej pierwszy występ od kilku miesięcy, gdy zmagała się z urazem łokcia, który ponownie dał o sobie znać w Pekinie.

- To część gry. Moja sytuacja jest inna - wracam po operacji i podjęłam pospieszną decyzję o grze w tym turnieju. Ale była to też dobra decyzja, bo chciałam zobaczyć, w jakiej jestem teraz formie. Już wiem, że trzysetowa walka wymagająca wielu odbić to dla mnie za dużo. Ale nie uważam, że dla zawodowców kalendarz jest za trudny, ponieważ najsilniejsi przetrwają i tak do tego podchodzę - stwierdziła Zheng, stając w kontrze do Polki.

Po rezygnacji w Pekinie czeka ją jednak najprawdopodobniej kolejna przerwa i przedwczesny koniec sezonu. Mistrzyni olimpijska z Paryża, która w półfinale IO sensacyjnie ograła Świątek, straciła już szansę na występ w WTA Finals.

Super Sport SE Google News
Trener mentalny Jakub B. Bączek: Iga Świątek i Robert Lewandowski codziennie mierzą się z hejtem i są oceniani
TENIS
IGA ŚWIĄTEK
WTA PEKIN
WTA