Iga Świątek walczy z WTA, a tu taki cios od wielkiej rywalki! Jak nóż w plecy

Iga Świątek powalczy 1 października o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Pekinie, ale podczas China Open emocje budzą nie tylko jej występy na korcie. Polka otwarcie naciska na WTA i dąży do zmian w napiętym kalendarzu. Po raz kolejny poruszyła ten temat przed meczem 1/8 finału z Emmą Navarro.

Iga Świątek grzmi wściekle! Kolejny raz uderzyła w WTA. Potężny absurd

- Nie da się tego pogodzić z harmonogramem… To istne szaleństwo. Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to wytrzymać. Musimy podejść do tego rozsądnie i myśleć o zdrowiu - powiedziała Świątek o trudach wykańczającego sezonu, które dają o sobie znać w Pekinie.

Tylko jednego dnia aż pięć meczów tego turnieju zakończyło się kreczem. Problemy mieli: grająca z Igą Camila Osorio, Lois Boisson, Jakub Mensik, Lorenzo Musetti i Qinwen Zheng, która mimo to nie zgadza się ze słowami Polki.

O której gra Iga Świątek dzisiaj z Emmą Navarro? Kiedy mecz w 4. rundzie WTA Pekin?

Świątek walczy z WTA, a wielka rywalka staje w kontrze

Chinka po poddaniu meczu trzeciej rundy z Lindą Noskovą została zapytana o stanowisko Świątek. Był to jej pierwszy występ od kilku miesięcy, gdy zmagała się z urazem łokcia, który ponownie dał o sobie znać w Pekinie.

- To część gry. Moja sytuacja jest inna - wracam po operacji i podjęłam pospieszną decyzję o grze w tym turnieju. Ale była to też dobra decyzja, bo chciałam zobaczyć, w jakiej jestem teraz formie. Już wiem, że trzysetowa walka wymagająca wielu odbić to dla mnie za dużo. Ale nie uważam, że dla zawodowców kalendarz jest za trudny, ponieważ najsilniejsi przetrwają i tak do tego podchodzę - stwierdziła Zheng, stając w kontrze do Polki.

Po rezygnacji w Pekinie czeka ją jednak najprawdopodobniej kolejna przerwa i przedwczesny koniec sezonu. Mistrzyni olimpijska z Paryża, która w półfinale IO sensacyjnie ograła Świątek, straciła już szansę na występ w WTA Finals.

Qinwen Zheng disagrees with Iga Swiatek’s statement that the calendar is too long & too intense, ‘I don’t think for professional players the calendar is too much, because the strongest players survive, and that's the rules in my head’“Because we have seen a string of… pic.twitter.com/8gAL3TIKkc— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 30, 2025