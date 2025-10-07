Iga Świątek wystosowała apel po pogromie w Wuhan! Słowa padły tuż po zwycięstwie

Iga Świątek zameldowała się w kolejnej rundzie turnieju WTA w Wuhan

Polska tenisistka pokonała Marię Bouzkovą 6:1, 6:1

Po wygranym meczu wiceliderka światowego rankingu wystosowała ważny apel

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju WTA na twardych kortach w Wuhan. Polka pokonała Czeszkę Marię Bouzkovą 6:1, 6:1, a spotkanie trwało godzinę i 19 minut. Dla 24-letniej Świątek był to debiut w imprezie w Wuhan. W pierwszej rundzie miała wolny los, natomiast w drugiej zmierzyła się z 27-letnią Bouzkovą, sklasyfikowaną na 41. miejscu w rankingu WTA.

Polka rozpoczęła mecz bardzo dobrze, szybko obejmując prowadzenie 4:0. Czeszce udało się odrobić jedno przełamanie, jednak Świątek utrzymała przewagę i wygrała pierwszego seta 6:1. W drugiej partii zawodniczka z Raszyna kontynuowała dominację, ponownie oddając rywalce tylko jednego gema.

Choć kilka gemów rozgrywanych było na przewagi, to w kluczowych momentach lepsza była Świątek. Było to drugie spotkanie obu tenisistek i druga wygrana Polki.

Ważny apel Igi Świątek w Wuhan

Polska tenisistka i reszta stawki, która rywalizuje w Chinach, muszą zmagać się z potwornymi upałami. Iga Świątek zwróciła na to uwagę po wygranej.

- Szczerze mówiąc, czuję, że robi się gorącej w różnych miejscach na przestrzeni lat. Doświadczyłam tego w ciągu sezonu, choćby w Cincinnati. Staram się korzystać z mojego doświadczenia i zbierać siły między punktami – powiedział wprost.

Świątek dodała, że cieszyła się, że nie musiała grać dzień wcześniej. - Cieszę się, że nie grałam wczoraj, to było za dużo dla wielu zawodniczek. Mam tylko nadzieję, że nasze mecze będą zaplanowane w godzinach, w których dziewczyny będą mogły rywalizować, a nie umierać na korcie – dodała.

Niesamowita seria Igi Świątek w pierwszych meczach WTA

Świątek przedłużyła do 68 serię zwycięstw w meczach, którymi otwiera udział w turniejach WTA. Po raz ostatni przegrała premierowy pojedynek 19 sierpnia 2021 roku w Cincinnati, z Tunezyjką Ons Jabeur 3:6, 3:6. W 1/8 finału Świątek zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencic (nr 13) lub Belgijką Elise Mertens.

We wtorek do drugiej rundy awansowała również Magdalena Fręch, po zwycięstwie nad Rosjanką Weroniką Kudermietową 6:3, 2:6, 6:3. W poniedziałek odpadła Magda Linette, przegrywając z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6.