Iga Świątek rozgromiła Marie Bouzkovą! Pierwsze zwycięstwo Polki w Wuhan w karierze!

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, do której awansowała po pewnym zwycięstwie 6:1, 6:1 nad Czeszką Marie Bouzkovą (nr 41). Panie grały w bardzo trudnych warunkach. Od początku turnieju w Wuhan tenisistkom daje się we znaki koszmarny upał. Temperatura przekracza 30 stopni, co w połączeniu z bardzo wysoką wilgotnością bardzo utrudnia grę. Iga Świątek z Bouzkovą zagrała w sesji wieczornej, ale warunki wciąż były bardzo wymagające. - Miałam kilka dni na odpoczynek i trening. Podchodzę do tego występu krok po kroku, skupiając się na ciężkiej pracy na korcie. Z powodu pogody warunki będą bardzo ciężkie. Dlatego skupiam się wyłącznie na moim pierwszym meczu i zobaczymy, jak mi pójdzie - powiedziała Iga Świątek jeszcze przed pierwszym spotkaniem w Wuhan.

Iga Świątek od początku meczu dominowała na korcie, spychając rywalkę do defensywy. Marie Bouzkova to zawodniczka bardzo solidna. Popełnia mało błędów, a grę opiera na ciężkiej pracy w obronie. Dlatego ważne było, że kluczowe będę dokładność Polki i cierpliwość w budowaniu punktów. Idze zdarzały się błędy, ale ogólnie rozegrała bardzo dobre spotkanie, które toczyło się pod pełną kontrolą naszej gwiazdy. Mistrzyni Wimbledonu znakomicie returnowała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan pozna w środę po meczu Belinda Bencic (Szwajcaria) - Elise Mertens (Belgia). Dlatego przed nią teraz dzień przerwy, który wykorzysta pewnie na trening i regenerację. Iga Świątek w tym sezonie rozegra już tylko dwa turnieje w cyklu - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka przed startem turnieju w Wuhan miała w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.

A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA Wuhan rozegra w czwartek 9 września. Transmisje TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

Na żywo Iga Świątek - Marie Bouzkova Kiedy gra Iga Świątek, 3. runda WTA Wuhan. Z kim kolejny mecz? 6:1, 6:1 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA MARIE BOUZKOVĄ 6:1, 6:1 Iga znów ma piłkę meczową. Teraz błysnęła szybkością i dobrą defensywą Równowaga. Iga miała otwarty kort, ale przestrzeliła z forhendu Iga ma piłkę meczową 40-40 Znów świetny return naszej gwiazdy 30-40 Dobry skrót Czeszki. Polka zdołała odegrać, ale rywalka czekała przy siatce i zagrała w otwarty kort 30-30 Znakomity return Igi, mocny bekhend 15-30 15-15 Świetny bekhend Igi po crossie. Gra teraz z dużą swobodą 0-15 Autowy return Polki 6:1, 5:1 Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi, wygrany do zera Efektowne uderzenia kończące. W ostatniej akcji przymierzyła ładnie z bekhendu 40-0 Polka przegoniła Czeszkę po korcie. Rywalka broniła się dzielnie, ale w końcu po forhendzie Igi po crossie skapitulowała 30-0 Iga znów ładnie zawinęła z forhendu. Coraz pewniej czuje się na korcie 15-0 Świetny forhend Igi po dobrym serwisie 6:1, 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny bardzo dobry return polskiej gwiazdy. Iga coraz bliżej pierwszego w karierze zwycięstwa w Wuhan 40-15 Piękny forhend Igi. W sam narożnik kortu. Są breakpointy 30-15 Return Igi w siatkę. Dobry serwis Czeszki 30-0 Czeszka pod presją zagrała w korytarz deblowy 15-0 Efektowny forhend Igi po crossie 6:1, 3:1 Gem Świątek. Iga skończyła go efektownym forhendem w dużą rotacją. Podanie obroniony 40-30 As serwisowy Igi Świątek! 30-30 Bardzo niecelny forhend Igi 30-15 Ładny bekhend Igi zagrany na półkorcie nisko na nogach 15-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Czeszki 0-15 Iga pod presją zagrała defensywnego loba ale nie trafiła w kort 6:1, 2:1 Gem Bouzkova. Czeszka obroniła podanie. Polka teraz popełniała błędy Dziwna sytuacja. Aparatura wywołująca auty jest tak cicha, że tenisistki często jej nie słyszą. Tak jak teraz. 15-40 Ładna akcja Czeszki 15-15 Dobry return Igi 0-15 6:1, 2:0 Gem Świątek. Iga coraz lepiej serwuje. Teraz na koniec gema znów było dobre pierwsze podanie polskiej gwiazdy Przewaga Świątek. Mocny serwis Igi, a po chwili forhend w otwarty już kort 40-40 Po głębokim returnie Bouzkovej zaskoczona Świątek odegrała w siatkę 40-30 Niecelny return Czeszki 30-30 Teraz znów dobry serwis a po chwili pewny mocny forhend Polki 15-30 Po dobrym serwisie Iga niestety w kolejnym uderzeniu przestrzeliła z bekhendu 15-15 As serwisowy mistrzyni Wimbledonu! 0-15 Błąd Igi. Bekhend w siatkę 6:1, 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga na koniec agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki 40-30 Przepiękny wolej Igi! Efektowna akcja i jest breakpoint 30-30 Po zagraniu Igi piłka zawadziła o taśmę i wyszła na aut 30-15 Bouzkova przestrzeliła z bekhendu 15-15 A teraz autowy bekhend polskiej gwiazdy 15-0 Znakomity return Igi! Początek drugiego seta. Serwuje Marie Bouzkova 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta. Na koniec ładnie przymierzyła z bekhendu, trafiając w boczną linię. Zaskoczona Czeszka myślała, że był aut Iga znów ma piłkę setową po świetnej akcji Równowaga. Mocny serwis Igi na ciało rywalki, a potem mocny forhend pod końcową linię Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa 40-40 Teraz to Iga była w defensywie i w końcu popełniła błąd pod presją 40-30 Iga błysnęła teraz szybkością i sprawnością. Jest piłka setowa 30-30 Teraz dobry serwis Polki, a zaraz potem pewny bekhend w otwarty kort 15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek 15-15 Świetny serwis Igi, dokładny i do środka 0-15 Ładna akcja Czeszki. Najpierw zaskakujący bekhend a potem skuteczny wolej 5:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znów powiększa przewagę, przełamując serwis Czeszki. Na koniec piękna akcja przy siatce polskiej gwiazdy Jest breakpoint Ale return Igi! Mocny i w boczną linię 40-40 Bardzo mocny return Igi 30-40 Return Polki w siatkę 30-30 Iga teraz grała cierpliwie i doczekała się błędu Bouzkovej 15-30 Świetny return mistrzyni Wimbledonu 0-30 Znów błąd Polki 0-15 Niecelny bekhend Igi. Za bardzo ryzykowne decyzje czasem podejmuje 4:1 Gem Bouzkova PRZEŁAMANIE. Dobry serwis Igi, ale zaraz potem zerwany forhend. W dobrej sytuacji wyrzuciła na aut 30-40 Wymiana po crossie. Na koniec błąd Igi. Polka broni breakpointa 30-30 Dobry pierwszy serwis Igi a potem pewne i mocne uderzenie kończące 15-30 Błąd Polki. Próbowała mijać atakującą przy siatce Czeszkę, ale uderzyła w siatkę 15-15 Iga popisała się dobrym drugim serwisem, ale niestety popsuła kolejne uderzenie 15-0 As serwisowy Igi! 4:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga znów zepchnęła rywalkę do defensywy i wymusiła jej błąd. Polka powiększa przewagę, dominując na korcie Kolejny breakpoint po podwójnym błędzie serwisowym Bouzkovej Równowaga. Dobry drugi serwis Czeszki Iga znów ma breakpointa po ładnej akcji przy siatce Równowaga. Błąd Polki, bekhend w siatkę. Szkoda, bo znów miała inicjatywę Jest kolejna szansa na przełamanie po pięknym bekhendzie Igi. Trafiła po crossie w boczną linię 40-40 Iga otworzyła sobie kort, ale na koniec przestrzeliła z bekhendu. Duży aut 40-30 Iga ładnie budowała punkt, spychając rywalkę do coraz głębszej defensywy. Breakpoint 30-30 Efektowny drive-volley Bouzkovej, ofensywne uderzenie z powietrza 30-15 Błąd Czeszki, zagrała w siatkę 15-15 Iga znów przegoniła rywalkę po korcie. Tym razem nie zabrakło jej dokładności i cierpliwości 0-15 Iga dyktowała warunki w wymianie, a rywalka szalała w defensywie. Na koniec Polka przestrzeliła z forhendu 3:0 Gem Świątek. Iga znów skończyła gema mocnym i dokładnym pierwszym serwisem. Rywalka nie zdołała odegrać 40-30 Najpierw dobry serwis a potem dokładny bekhend naszej gwiazdy 30-30 Teraz mocny i dokładny forhend Świątek 15-30 Polka próbowała zagrać bekhend wzdłuż linii, ale minimalnie przestrzeliła 15-15 Iga po serwisie ruszyła do przodu. Rywalka próbowała ją mijać, ale nie trafiła kort 0-15 Iga miała inicjatywę i już praktycznie otwarty kort, ale zagrała w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny agresywny return Polki, na który Czeszka nie znalazła odpowiedzi 40-15 Świetny forhend Igi z mocną topspinową rotację. Czeszka nawet nie próbowała odegrać. Są breakpointy 30-15 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem i wymusiła błąd rywalki 15-15 Czeszka ruszyła do przodu, a Polka minęła ją bekhendowym crossem 0-15 Za długi return Igi 1:0 Gem Świątek. Na koniec gema świetny pierwszy serwis Polki na zewnątrz. Podanie obronione 40-30 Po głębokim returnie Bouzkovej Świątek odegrała w aut 40-15 Piękny plasowany bekhend Igi, po crossie i z rotacją 30-15 Pewny smecz Igi, uderzała w trudnej sytuacji 15-15 Autowy forhend Polki 15-0 Na początek długa i szybka wymiana zakończona błędem Czeszki GRAMY! Serwuje Iga Świątek Iga Świątek zacznie to spotkanie Jeżeli Iga pokona Czeszkę, kolejny mecz zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Belinda Bencic lub Elise Mertens Trwa już rozgrzewka Zobacz galerię 22 zdjęcia A tak Iga prezentowała się na tradycyjnej Imprezie Zawodniczek. Wyglądała bardzo ładnie w krótkiej sukience Iga Świątek i Marie Bouzkova właśnie pojawiły się na korcie W Wuhan są koszmarne upały, które mocno się dają we znaki tenisistkom Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania o godzinie 13.

