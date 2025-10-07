Iga Świątek rozgromiła Marie Bouzkovą! Pierwsze zwycięstwo Polki w Wuhan w karierze!

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, do której awansowała po pewnym zwycięstwie 6:1, 6:1 nad Czeszką Marie Bouzkovą (nr 41). Panie grały w bardzo trudnych warunkach. Od początku turnieju w Wuhan tenisistkom daje się we znaki koszmarny upał. Temperatura przekracza 30 stopni, co w połączeniu z bardzo wysoką wilgotnością bardzo utrudnia grę. Iga Świątek z Bouzkovą zagrała w sesji wieczornej, ale warunki wciąż były bardzo wymagające. - Miałam kilka dni na odpoczynek i trening. Podchodzę do tego występu krok po kroku, skupiając się na ciężkiej pracy na korcie. Z powodu pogody warunki będą bardzo ciężkie. Dlatego skupiam się wyłącznie na moim pierwszym meczu i zobaczymy, jak mi pójdzie - powiedziała Iga Świątek jeszcze przed pierwszym spotkaniem w Wuhan.
Iga Świątek w bardzo krótkiej sukience! Skradła show na imprezie w Wuhan!
Iga Świątek od początku meczu dominowała na korcie, spychając rywalkę do defensywy. Marie Bouzkova to zawodniczka bardzo solidna. Popełnia mało błędów, a grę opiera na ciężkiej pracy w obronie. Dlatego ważne było, że kluczowe będę dokładność Polki i cierpliwość w budowaniu punktów. Idze zdarzały się błędy, ale ogólnie rozegrała bardzo dobre spotkanie, które toczyło się pod pełną kontrolą naszej gwiazdy. Mistrzyni Wimbledonu znakomicie returnowała.
Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?
Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan pozna w środę po meczu Belinda Bencic (Szwajcaria) - Elise Mertens (Belgia). Dlatego przed nią teraz dzień przerwy, który wykorzysta pewnie na trening i regenerację. Iga Świątek w tym sezonie rozegra już tylko dwa turnieje w cyklu - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka przed startem turnieju w Wuhan miała w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.
A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).
Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?
Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA Wuhan rozegra w czwartek 9 września. Transmisje TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.
Iga Świątek - Marie Bouzkova
6:1, 6:1
KONIEC! IGA ŚWIĄTEK POKONAŁA MARIE BOUZKOVĄ 6:1, 6:1
Iga znów ma piłkę meczową. Teraz błysnęła szybkością i dobrą defensywą
Równowaga. Iga miała otwarty kort, ale przestrzeliła z forhendu
Iga ma piłkę meczową
40-40 Znów świetny return naszej gwiazdy
30-40 Dobry skrót Czeszki. Polka zdołała odegrać, ale rywalka czekała przy siatce i zagrała w otwarty kort
30-30 Znakomity return Igi, mocny bekhend
15-30
15-15 Świetny bekhend Igi po crossie. Gra teraz z dużą swobodą
0-15 Autowy return Polki
6:1, 5:1
Gem Świątek. Kapitalny gem serwisowy Igi, wygrany do zera Efektowne uderzenia kończące. W ostatniej akcji przymierzyła ładnie z bekhendu
40-0 Polka przegoniła Czeszkę po korcie. Rywalka broniła się dzielnie, ale w końcu po forhendzie Igi po crossie skapitulowała
30-0 Iga znów ładnie zawinęła z forhendu. Coraz pewniej czuje się na korcie
15-0 Świetny forhend Igi po dobrym serwisie
6:1, 4:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny bardzo dobry return polskiej gwiazdy. Iga coraz bliżej pierwszego w karierze zwycięstwa w Wuhan
40-15 Piękny forhend Igi. W sam narożnik kortu. Są breakpointy
30-15 Return Igi w siatkę. Dobry serwis Czeszki
30-0 Czeszka pod presją zagrała w korytarz deblowy
15-0 Efektowny forhend Igi po crossie
6:1, 3:1
Gem Świątek. Iga skończyła go efektownym forhendem w dużą rotacją. Podanie obroniony
40-30 As serwisowy Igi Świątek!
30-30 Bardzo niecelny forhend Igi
30-15 Ładny bekhend Igi zagrany na półkorcie nisko na nogach
15-15 Polka mocnym forhendem wymusiła błąd Czeszki
0-15 Iga pod presją zagrała defensywnego loba ale nie trafiła w kort
6:1, 2:1
Gem Bouzkova. Czeszka obroniła podanie. Polka teraz popełniała błędy
Dziwna sytuacja. Aparatura wywołująca auty jest tak cicha, że tenisistki często jej nie słyszą. Tak jak teraz.
15-40 Ładna akcja Czeszki
15-15 Dobry return Igi
0-15
6:1, 2:0
Gem Świątek. Iga coraz lepiej serwuje. Teraz na koniec gema znów było dobre pierwsze podanie polskiej gwiazdy
Przewaga Świątek. Mocny serwis Igi, a po chwili forhend w otwarty już kort
40-40 Po głębokim returnie Bouzkovej zaskoczona Świątek odegrała w siatkę
40-30 Niecelny return Czeszki
30-30 Teraz znów dobry serwis a po chwili pewny mocny forhend Polki
15-30 Po dobrym serwisie Iga niestety w kolejnym uderzeniu przestrzeliła z bekhendu
15-15 As serwisowy mistrzyni Wimbledonu!
0-15 Błąd Igi. Bekhend w siatkę
6:1, 1:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga na koniec agresywnym returnem wymusiła błąd rywalki
40-30 Przepiękny wolej Igi! Efektowna akcja i jest breakpoint
30-30 Po zagraniu Igi piłka zawadziła o taśmę i wyszła na aut
30-15 Bouzkova przestrzeliła z bekhendu
15-15 A teraz autowy bekhend polskiej gwiazdy
15-0 Znakomity return Igi!
Początek drugiego seta. Serwuje Marie Bouzkova
6:1
GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pierwszego seta. Na koniec ładnie przymierzyła z bekhendu, trafiając w boczną linię. Zaskoczona Czeszka myślała, że był aut
Iga znów ma piłkę setową po świetnej akcji
Równowaga. Mocny serwis Igi na ciało rywalki, a potem mocny forhend pod końcową linię
Podwójny błąd serwisowy Polki. Broni breakpointa
40-40 Teraz to Iga była w defensywie i w końcu popełniła błąd pod presją
40-30 Iga błysnęła teraz szybkością i sprawnością. Jest piłka setowa
30-30 Teraz dobry serwis Polki, a zaraz potem pewny bekhend w otwarty kort
15-30 Podwójny błąd serwisowy Igi Świątek
15-15 Świetny serwis Igi, dokładny i do środka
0-15 Ładna akcja Czeszki. Najpierw zaskakujący bekhend a potem skuteczny wolej
5:1
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga znów powiększa przewagę, przełamując serwis Czeszki. Na koniec piękna akcja przy siatce polskiej gwiazdy
Jest breakpoint
Ale return Igi! Mocny i w boczną linię
40-40 Bardzo mocny return Igi
30-40 Return Polki w siatkę
30-30 Iga teraz grała cierpliwie i doczekała się błędu Bouzkovej
15-30 Świetny return mistrzyni Wimbledonu
0-30 Znów błąd Polki
0-15 Niecelny bekhend Igi. Za bardzo ryzykowne decyzje czasem podejmuje
4:1
Gem Bouzkova PRZEŁAMANIE. Dobry serwis Igi, ale zaraz potem zerwany forhend. W dobrej sytuacji wyrzuciła na aut
30-40 Wymiana po crossie. Na koniec błąd Igi. Polka broni breakpointa
30-30 Dobry pierwszy serwis Igi a potem pewne i mocne uderzenie kończące
15-30 Błąd Polki. Próbowała mijać atakującą przy siatce Czeszkę, ale uderzyła w siatkę
15-15 Iga popisała się dobrym drugim serwisem, ale niestety popsuła kolejne uderzenie
15-0 As serwisowy Igi!
4:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga znów zepchnęła rywalkę do defensywy i wymusiła jej błąd. Polka powiększa przewagę, dominując na korcie
Kolejny breakpoint po podwójnym błędzie serwisowym Bouzkovej
Równowaga. Dobry drugi serwis Czeszki
Iga znów ma breakpointa po ładnej akcji przy siatce
Równowaga. Błąd Polki, bekhend w siatkę. Szkoda, bo znów miała inicjatywę
Jest kolejna szansa na przełamanie po pięknym bekhendzie Igi. Trafiła po crossie w boczną linię
40-40 Iga otworzyła sobie kort, ale na koniec przestrzeliła z bekhendu. Duży aut
40-30 Iga ładnie budowała punkt, spychając rywalkę do coraz głębszej defensywy. Breakpoint
30-30 Efektowny drive-volley Bouzkovej, ofensywne uderzenie z powietrza
30-15 Błąd Czeszki, zagrała w siatkę
15-15 Iga znów przegoniła rywalkę po korcie. Tym razem nie zabrakło jej dokładności i cierpliwości
0-15 Iga dyktowała warunki w wymianie, a rywalka szalała w defensywie. Na koniec Polka przestrzeliła z forhendu
3:0
Gem Świątek. Iga znów skończyła gema mocnym i dokładnym pierwszym serwisem. Rywalka nie zdołała odegrać
40-30 Najpierw dobry serwis a potem dokładny bekhend naszej gwiazdy
30-30 Teraz mocny i dokładny forhend Świątek
15-30 Polka próbowała zagrać bekhend wzdłuż linii, ale minimalnie przestrzeliła
15-15 Iga po serwisie ruszyła do przodu. Rywalka próbowała ją mijać, ale nie trafiła kort
0-15 Iga miała inicjatywę i już praktycznie otwarty kort, ale zagrała w siatkę
2:0
Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec kolejny agresywny return Polki, na który Czeszka nie znalazła odpowiedzi
40-15 Świetny forhend Igi z mocną topspinową rotację. Czeszka nawet nie próbowała odegrać. Są breakpointy
30-15 Iga przejęła inicjatywę mocnym returnem i wymusiła błąd rywalki
15-15 Czeszka ruszyła do przodu, a Polka minęła ją bekhendowym crossem
0-15 Za długi return Igi
1:0
Gem Świątek. Na koniec gema świetny pierwszy serwis Polki na zewnątrz. Podanie obronione
40-30 Po głębokim returnie Bouzkovej Świątek odegrała w aut
40-15 Piękny plasowany bekhend Igi, po crossie i z rotacją
30-15 Pewny smecz Igi, uderzała w trudnej sytuacji
15-15 Autowy forhend Polki
15-0 Na początek długa i szybka wymiana zakończona błędem Czeszki
GRAMY! Serwuje Iga Świątek
Iga Świątek zacznie to spotkanie
Jeżeli Iga pokona Czeszkę, kolejny mecz zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Belinda Bencic lub Elise Mertens
Trwa już rozgrzewka
A tak Iga prezentowała się na tradycyjnej Imprezie Zawodniczek. Wyglądała bardzo ładnie w krótkiej sukience
Iga Świątek i Marie Bouzkova właśnie pojawiły się na korcie
W Wuhan są koszmarne upały, które mocno się dają we znaki tenisistkom
Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova w 2. rundzie turnieju WTA w Wuhan. Początek spotkania o godzinie 13.