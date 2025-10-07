Iga Świątek występ w Wuhan zaczęła od zwycięstwa nad Marie Bouzkovą

Polka debiutuje w tych zawodach, to jej przedostatni występ w tym sezonie

Sprawdź, z kim i kiedy zagra Iga Świątek kolejny mecz w Wuhan

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, do której awansowała po pewnym zwycięstwie nad Czeszką Marie Bouzkovą (nr 41). Panie grały w bardzo trudnych warunkach. Od początku turnieju w Wuhan tenisistkom daje się we znaki koszmarny upał. Temperatura przekracza 30 stopni, co w połączeniu z bardzo wysoką wilgotnością bardzo utrudnia grę. Iga Świątek z Bouzkovą zagrała w sesji wieczornej, ale warunki wciąż były bardzo wymagające. - Miałam kilka dni na odpoczynek i trening. Podchodzę do tego występu krok po kroku, skupiając się na ciężkiej pracy na korcie. Z powodu pogody warunki będą bardzo ciężkie. Dlatego skupiam się wyłącznie na moim pierwszym meczu i zobaczymy, jak mi pójdzie - powiedziała Iga Świątek jeszcze przed pierwszym spotkaniem w Wuhan.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan pozna w środę po meczu Belinda Bencic (Szwajcaria) - Elise Mertens (Belgia). Dlatego przed nią teraz dzień przerwy, który wykorzysta pewnie na trening i regenerację. Iga Świątek w tym sezonie rozegra już tylko dwa turnieje w cyklu - WTA w Wuhan i kończące sezon WTA Finals w Rijadzie (1 listopada). Do zdobycia jest 2500 punktów (1000 w Wuhan i 1500 w WTA Finals). Ranking WTA Race, który zlicza punkty wywalczone od początku sezonu, doskonale pokazuje, jak wygląda sytuacja w wyścigu o pozycję nr 1. Aryna Sabalenka przed startem turnieju w Wuhan miała w nim aż 1457 pkt więcej niż Iga Świątek. Dlatego szanse Polki na odzyskanie tronu jeszcze w tym roku mocno zmalały. Potrzebne by były nie tylko świetne wyniki w obu imprezach, ale też kiepska dyspozycja Białorusinki.

A Wuhan to prawdziwa twierdza Aryny Sabalenki. Białorusinka wygrała tam aż 17 meczów z rzędu, triumfując w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju nie rozgrywano z powodu pandemii, która zresztą zaczęła się właśnie w Wuhan).

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie turnieju WTA Wuhan rozegra w czwartek 9 września. Transmisje TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

