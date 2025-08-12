Iga Świątek zarobiła na korcie fortunę! Przegrywa tylko z siostrami Williams, a ma dopiero 24 lata

Iga Świątek zarobiła na korcie fortunę! Lepsze od niej siostry Williams

Iga Świątek jako czwarta tenisistka w historii przekroczyła granicę 40 mln dolarów zarobionych na korcie od początku kariery. W najnowszym notowaniu finansowego rankingu WTA zajmuje trzecie miejsce, ustępując jedynie Amerykankom Serenie i Venus Williams.

Świątek, mistrzyni tegorocznego Wimbledonu, otrzymała za zwycięstwo w Londynie trzy miliony funtów, co stanowi ponad cztery miliony dolarów. Początkowo WTA omyłkowo doliczyła jej jedynie trzy miliony USD, jednak po korekcie kwota oficjalnych zarobków 24-letniej Polki wynosi 40 596 773 USD.

Liderką zestawienia pozostaje Serena Williams – 94 816 730 USD. Druga jest jej starsza siostra Venus – 42 673 594 USD. Ponad 40 mln dolarów zgromadziła również Rumunka Simona Halep, która zakończyła karierę w lutym br.

Agnieszka Radwańska jedenasta na liście płac wszech czasów

W czołówce znajduje się także liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka (37 133 342 USD). Agnieszka Radwańska, z dorobkiem 27 683 807 USD, jest jedenasta.

Magda Linette zarobiła dotychczas 7 793 908 USD, co daje jej 104. lokatę w klasyfikacji historycznej. Magdalena Fręch z sumą 3 729 622 USD zajmuje 208. miejsce.