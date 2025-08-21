Ile Iga Świątek zarobiła za finał US Open w mikście? Tyle meczów musiałaby wygrać w singlu

US Open: Iga Świątek i Casper Ruud przegrali wielki finał!

Iga Świątek i Casper Ruud byli o krok od wielkiego sukcesu, ale musieli uznać wyższość włoskiej pary. Polka i Norweg przegrali w finale miksta US Open z Sarą Errani i Andreą Vavassorim 3:6, 7:5, 6-10. Włosi obronili tym samym tytuł sprzed roku i sięgnęli po milion dolarów nagrody.

Świątek i Ruud szli przez turniej jak burza. Pokonali m.in. Amerykanów Keys i Tiafoe, później McNally i Musettiego, a w półfinale – po niesamowitym pościgu – odwrócili losy meczu z Jessicą Pegulą i Jackiem Draperem, wygrywając 10-8 w super tie-breaku. W finale scenariusz się powtórzył: przegrywali 4-8, ale tym razem nie udało się odrobić strat.

– Gratuluję rywalom, byli lepsi taktycznie – mówiła Świątek po spotkaniu. Polka przyznała, że występ w mikście był dla niej niespodziewanym, ale cennym doświadczeniem, zwłaszcza że dzień wcześniej triumfowała jeszcze w Cincinnati. – Pokazaliśmy, że debel i mikst zasługują na większą uwagę – podkreślił z kolei Vavassori.

Ile Świątek i Ruud zarobili za finał? US Open: Premie

Jak kształtują się premie za US Open? Iga Świątek i Casper Ruud dostali się do finału wielkoszlemowego turnieju w mikście. Premie w tym roku wyglądają imponująco. Za zwycięstwo w mikście polsko-duński duet zarobiłby milion dolarów na zespół. Sam awans do finału zagwarantował im zarobek na poziomie 400 tysięcy dolarów. To oznacza, że na konto Świątek i Ruuda wpłynie po 200 tysięcy dolarów.

Dla porównania – zwycięstwo w singlowym finale US Open gwarantuje 5 milionów dolarów, a awans do finału 2,5 miliona dolarów. To kwoty kolejno 25 i 12,5 razy większe od miksta. By zarobić 200 tysięcy dolarów w singlu trzeba awansować do trzeciej rundy. Daje to premię na poziomie 237 tysięcy dolarów.

Choć tytułu nie udało się zdobyć, występ Świątek i Ruuda przyciągnął ogromne zainteresowanie. Teraz uwaga kibiców przenosi się już na główną rywalizację singlową US Open, która rusza w niedzielę.

