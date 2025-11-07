Kiedy FINAŁ WTA Finals 2025 TERMINARZ. O której godzinie finał w Rijadzie?

WTA Finals 2025 w Rijadzie wkracza w decydującą fazę, ale bez udziału Igi Świątek.

Iga Świątek nie zdołała wyjść z grupy w WTA Finals 2025, odpadając już po raz drugi z rzędu na tym etapie rywalizacji. Polka zaczęła występ w Rijadzie od pewnego zwycięstwa 6:1, 6:2 nad Madison Keys, ale w dwóch kolejnych spotkaniach przegrała 6:3, 1:6, 0:6 z Jeleną Rybakiną i 7:6(3), 4:6, 2:6 z Amandą Anisimovą.

- Zrobiłam wszystko, co mogłam, więc niczego nie żałuję - podkreślała meczu Iga Świątek po porażce z Anisimovą. - Czułam, że naprawdę byłam w swojej strefie i miałam pozytywne nastawienie. Walczyłam i naprawdę się nie poddawałam. Jednak to nie wystarczyło i to mnie smuci. Musimy to wszystko przeanalizować i zrozumieć. Bo kiedy robisz wszystko, co jesteś w stanie i to nie wystarczy, to chyba oznacza, że po prostu trzeba polepszyć swój tenis. Taka przegrana boli, bo wydawało mi się, że gram dobrze. Czułam się dobrze mentalnie, fizycznie i tenisowo też. Dlatego naprawdę nie rozumiem, dlaczego nie zdołałam wyjść z grupy. Może wygrałam za dużo w ostatnich latach i to jest karma? - zaskoczyła swoimi przemyśleniami Polka. - Naprawdę trudno mi to ocenić. Z moich doświadczeń wynikało, że jeśli wkładam tyle intensywności, serca i hartu ducha, zwykle to się opłaca. Zobaczymy, czy jeśli będę dalej pracowała, to się opłaci czy nie - dodała smutno.

WTA Finals 2025 trwają i choć nie ma już w nich Igi Świątek, to z pewnością nie zabraknie emocji. Trwają półfinały, w których powalczą Jelena Rybakina z Jessicą Pegulą oraz Aryna Sabalenka z Amandą Anisimovą. Niepokonana w całym turnieju tenisistka zarobi aż 5,23 mln dolarów, a szanse na to mają wciąż Rybakina i Sabalenka. Poniżej terminarz końcowej fazy WTA Finals 2025 w Rijadzie.

WTA Finals 2025 TERMINARZ

Półfinały

Jelena Rybakina - Jessica Pegula, piątek godz. 16

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova, piątek ok. godz. 18.30

Finał

Sobota, godz. 17

