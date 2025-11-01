WTA Finals 2025 PREMIE: Iga Świątek walczy o rekordowe nagrody pieniężne!

Iga Świątek walczy w kończących sezon WTA Finals, w których gra tradycyjnie osiem najlepszych tenisistek (i osiem par deblowych). Tytułu broni Coco Gauff, która rok temu, triumfując w WTA Finals w Rijadzie, pobiła rekord świata jeżeli chodzi o premię zarobioną w kobiecym tenisie. Amerykanka zarobiła wtedy 4,805 mln dolarów, a gdyby nie jedna porażka w fazie grupowej, zgarnęłaby aż 5,155 mln dol! W tym roku pula nagród w WTA Finals jest jeszcze większa - urosła z 15,25 mln do 15,5 mln dolarów. Dlatego niepokonana w całym turnieju mistrzyni dostanie 5,235 mln dolarów!

Zabawna wpadka Igi Świątek w czasie sesji na WTA Finals. Co ona miała na nogach?

To oczywiście kwota brutto, ale fiskus w Arabii Saudyjskiej jest wyjątkowo łaskawy. We Francji (Roland Garros) czy Wielkiej Brytanii (Wimbledon) tenisiści w przypadku bardzo wysokich premii płacą aż ok. 45 proc. podatku. W USA jest niewiele lepiej - ok. 38 proc. (to zależy od stanu). A w Arabii Saudyjskiej sportowcy nie płacą podatków. Jest to istotny czynnik, który sprawia, że ten kraj jest tak atrakcyjny dla sportowych gwiazd i organizatorów zawodów. Iga Świątek musi jeszcze rozliczyć zarobki w Polsce, ale korzysta wtedy z licznych odliczeń i ulg dla sportowców, a państwa, w których rozgrywa turnieje, mają podpisane z naszym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka mogą pobić rekord Sereny Williams, która w jednym sezonie (w 2013 r.) uzbierała z turniejowych premii 12,38 mln dolarów. W tym roku Polka zarobiła już 9,41 mln, a Białorusinka aż 12,31 mln dol! PONIŻEJ LISTA PREMII W WTA FINALS 2025.

Iga Świątek i pozostałe uczestniczki WTA Finals 2025 w Rijadzie zarabiają pieniądze już za samo rozgrywanie meczów. Nawet przy komplecie trzech porażek w fazie grupowej tenisistka zgarnie 335 tys dolarów. Każde zwycięstwo w grupie to kolejne 350 tys. dolarów. Wygrana w półfinale warta jest kolejne 1,27 mln dol., a w finale - 2,5 mln dolarów. Spore pieniądze zarobią również zawodniczki rezerwowe. Poniżej lista premii w WTA Finals 2025 w Rijadzie.

WTA Finals 2025 PREMIE

Zwycięstwo w finale - 2,54 mln dolarów

Zwycięstwo w półfinale - 1,29 mln dolarów

Zwycięstwo w grupie - 355 tys. dolarów

Za udział - 340 tys. dolarów

Rezerwowa - 150 tys. dolarów

Niepokonana mistrzyni - 5,235 mln dolarów

Za udział

jeden rozegrany mecz - 230 tys. dolarów

dwa rozegrane mecze - 280 tys. dolarów

trzy rozegrane mecze - 340 tys. dolarów

Rezerwowa

zero rozegranych meczów - 150 tys. dolarów

jeden rozegrany mecz - 210 tys. dolarów

dwa rozegrane mecze - 260 tys. dolarów

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie