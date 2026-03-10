Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju w Indian Wells po zwycięstwie nad Marią Sakkari.

Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Muchova, która wygrała osiem ostatnich meczów.

Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Muchowa w 4. rundzie Indian Wells.

Iga Świątek jest już w 4. rundzie Indian Wells - turnieju, który wygrała w latach 2022 i 2024. Droga do kolejnego triumfu w Kalifornii wydaje się bardzo trudna, ale ważne, że udało się pokonać kolejną przeszkodę. Polka pokonała Marię Sakkari, rewanżując jej się za porażkę (6:2, 4:6, 5:7) sprzed miesiące w turnieju WTA w Dausze.

- Myślę, że w Dausze było dla mnie dość oczywiste, dlaczego przegrałam. I od razu po zejściu z kortu wiedziałam, co poprawić - mówiła teraz Iga Świątek przed pojedynkiem z Greczynką. - Jak wróciliśmy do domu, naprawdę mocno trenowałam. Grałam też wiele dłuższych wymian, żeby nie tracić cierpliwości w ich trakcie i naprawdę móc walczyć, bo przeciwko Marii trzeba być gotowym na fizyczny mecz - dodała.

Z kim gra Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Indian Wells?

Iga Świątek kolejny mecz w 4. rundzie Indian Wells zagra z Karoliną Muchovą. Znana z eleganckiego i wszechstronnego tenisa Czeszka pokonała pewnie 6:0, 6:3 Chorwatkę Antonię Ruzić. Zajmująca 13. miejsce w rankingu Muchova jest ostatnio w bardzo wysokiej formie, co potwierdziła, wygrywając turnieju WTA 1000 w Dausze. Ma za sobą serię ośmiu zwycięstw (w Dubaju tak jak Świątek nie grała). W tym sezonie przegrała tylko dwa mecze - z Aryną Sabalenką (w Brisbane) i z Coco Gauff (w Australian Open). Przed Igą Świątek zatem bardzo trudne zadanie. Polka grała z Czeszką pięć razy, a bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Świątek. Ostatnio panie spotkały się właśnie w Indian Wells, rok temu. Iga wygrała wtedy pewnie 6:1, 6:1.

Kiedy gra Iga Świątek w 4. rundzie Indian Wells. DATA kolejnego meczu

Mecz Iga Świątek - Karolina Muchova w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w środę 11 marca. Plan gier i godzinę meczu poznamy we wtorek wieczorem. Transmisja TV z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie