Kiedy gra Iga Świątek w WTA Madryt? Z kim pierwszy mecz?

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA w Madrycie.

Polka wygrała ten turniej raz, dwa lata temu po pasjonującej walce i zwycięstwie w finale nad Aryną Sabalenką.

Sprawdź, kiedy i z kim Iga Świątek zagra pierwszy mecz w turnieju WTA Madryt 2026.

Iga Świątek zagra w Madrycie po rozczarowującym występie w Stuttgarcie, gdzie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już trzeciej z rzędu porażce z Mirrą Andriejewą (6:3, 4:6, 3:6)

Chociaż wynik nie był taki, jakiego się spodziewałam, naprawdę cieszyłam się tymi dwoma tygodniami na korcie. Miałam wiele wartościowych momentów i dużo zabawy, co uważam za niezbędne dla mojego rozwoju jako zawodniczki. To doświadczenie ostatecznie doprowadzi do wyników, które odzwierciedlą ciężką pracę, jaką wszyscy włożyliśmy jako zespół.Teraz, będąc w Madrycie, nie mogłabym być szczęśliwsza, że gram na mączce w słońcu - napisała na Instagramie Iga Świątek.

W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) w Madrycie Iga Świątek triumfowała raz i było to spektakularne zwycięstwo. Dwa lata temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. Rok temu odpadła w półfinale po porażce 1:6, 1:6 z Coco Gauff.

WTA Madryt DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek?

Iga Świątek rywalkę w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie pozna po meczu Daria Kasatkina - Daria Snigur. W ćwierćfinale może trafić m.in. na Mirrę Andriejewą czy Elinę Switolinę.

Na kortach w Madrycie panują specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie.

- Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski - dzieliła się spostrzeżeniami. - Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Madryt?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Madrycie zacznie w 2. rundzie i pierwszy mecz zagra w czwartek 23 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie