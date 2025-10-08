Kiedy gra Iga Świątek z Belindą Bencic? O której godzinie mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?

Iga Świątek zagra z Belindą Bencic w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan.

Debiutująca w tych zawodach Polka występ zaczęła od zwycięstwa nad Marie Bouzkovą.

Sprawdź, z kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz w Wuhan

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan, do której awansowała po pewnym zwycięstwie 6:1, 6:1 nad Czeszką Marie Bouzkovą (nr 41). Debiutująca w tej imprezie Polka przywitała się z chińską publicznością świetnym występem. Wiceliderka rankingu wygrała już 60. mecz w sezonie i jest jedyną zawodniczką w XXI wieku, która dokonała tej sztuki w czterech kolejnych latach (2022-2025). Bouzkova to zawodniczka bardzo solidna i opierająca swój tenis na ciężkiej pracy w defensywie. Dlatego kluczowe we wczorajszym pojedynku były dokładność Polki i jej cierpliwość w budowaniu akcji. Świątek od początku wywierała na rywalce niesamowitą presję, dominując na korcie. Dobrze serwowała i znakomicie returnowała. - Na pewno miło jest zagrać w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Fajnie było poznać Wuhan, zwiedzając miasto. Z mojego pierwszego meczu tutaj też jestem zadowolona - powiedziała Iga Świątek po spotkaniu.

Warunki do gry w Wuhan są ekstremalnie trudne. Koszmarne upały w połączeniu z bardzo wysoką wilgotnością mocno dają się we znaki tenisistkom. - Mam wrażenie, że jest coraz bardziej gorąco w różnych częściach świata. Tego samego doświadczyłam na przykład niedawno w Cincinnati - zauważyła Świątek. - Teraz starałam się wykorzystywać swoje doświadczenie, odzyskując siły między punktami i tracąc jak najmniej energii. Na pewno te warunki to duże wyzwanie - dodała Iga

Iga Świątek - Belinda Bencic w 3. rundzie WTA Wuhan?

Iga Świątek rywalkę w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan poznała w środę, a będzie nią Belinda Bencic. Szwajcarka nie wyszła nawet na kort, ponieważ jej przeciwniczka, Elise Mertens, oddała mecz walkowerem. Iga Świątek grała z Belindą Bencic już pięć razy razy, abilans tej rywalizacji to teraz 4-1 dla Polki. Ich mecze często były bardzo zacięte i dramatyczne. Na początku 2023 r. Świątek ograła Bencic 6:3, 7:6 w United Cup, a potem była pamiętna bitwa w 4. rundzie Wimbledonu 2023. Iga Świątek wygrała to spotkanie 6:7, 7:6, 6:3, broniąc w drugim secie dwóch piłek meczowych. Przy jednej z nich trafiła w końcową linię. Ostatnio Polka pewnie rozbiła Szwajcarkę 6:2, 6:0 w półfinale tegorocznego Wimbledonu.

Belinda Bencic naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Nie gryzła się w język

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Wuhan?

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w 3. rundzie turnieju WTA Wuhan zostanie rozegrany w czwartek 9 września. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie