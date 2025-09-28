Iga Świątek kolejny mecz w Pekinie zagra z Camilą Osorio, która sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie

Czy Świątek potwierdzi wysoką formę i pokona znaną z walecznością Kolumbijkę?

Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Osorio i gdzie oglądać to spotkanie!

Iga Świątek i Camila Osorio zagrają ze sobą po raz drugi. Polka zmierzyła się z Kolumbijką w Australian Open 2023 i wygrała to spotkanie pewnie 6:2, 6:3. Sympatyczna tenisistka z Cucuty ma niespełna 24 lata i 170 cm wzrostu. W rankingu WTA zajmuje 83. miejsce. Skromne warunki fizyczne nadrabia szybkością i walecznością. Najlepiej spisuje się na kortach ziemnych, tak jak Iga Świątek. W 2. rundzie turnieju WTA w Pekinie Osorio sprawiła dużą niespodziankę, pokonując 6:1, 4:6, 6:4 Rosjankę Annę Kalinską.

Iga Świątek w Pekinie nie przegrała jeszcze ani jednego meczu. W 2023 r. wygrała ten turniej w spektakularnym stylu. Rok temu zabrakło jej w stolicy Chin z powodu zawieszenia. Teraz rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:3 nad Chinką Yue Yuan. Jeżeli Iga Świątek pokona Camilę Osorio, to w kolejnej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro lub z Francuzką Lois Boisson. Wiceliderka rankingu przed występem w Pekinie wygrała turnieju WTA 500 w Seulu. W notowaniu tenisistek goni Arynę Sabalenkę, która zrezygnowała z gry w stolicy Chin i wróci do rywalizacji w Wuhanie, gdzie będzie bronić tytułu.

Kiedy mecz Iga Świątek - Camila Osorio w Pekinie?

Mecz Iga Świątek - Camila Osorio w 3. rundzie turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w poniedziałek 29 września 2025. Początek meczu Świątek - Osorio ok. godziny 8.30-9.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 7 po zakończeniu meczu Navarro - Boisson. Transmisja TV z meczu na antenie Canal+ Sport 2.

