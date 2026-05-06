Kiedy gra Iga Świątek w Rzymie? Z kim zagra pierwszy mecz? Poznała rywalkę!

Iga Świątek zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie odnosiła liczne sukcesy.

Polka poznała rywalkę, którą będzie Amerykanka Caty McNally..

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz w Rzymie.

WTA Rzym: Z kim gra Iga Świątek?

Iga Świątek w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra albo z Caty McNally. Amerykanka w dobrym stylu pokonała 6:2, 6:3 Darię Kasatkinę. Świątek i McNally znają się dobrze z czasów juniorskich. w 2018 r. wygrały razem turniej juniorski debla w paryskim Roland Garros. Dla Polki była to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia, bo celowała wtedy głównie w triumf w singlu, a przegrała w półfinale... z Caty McNally (3:6, 7:6, 6:4). Amerykanka też nie podbiła wtedy Paryża w grze pojedynczej, bo w finale ograła ją... zaledwie 14-letnia Coco Gauff.

Iga Świątek i Caty McNally jako juniorki odnosiły sukcesy, ale w seniorskim tourze kariera Polki nabrała dużo szybszego tempa niż w przypadku Amerykanki, której rozwój hamowały kontuzje. Jednak potencjał ma bardzo duży. Gra różnorodny tenis z często zmianą rytmu i dużą ilością slajsów. Lubi atakować przy siatce i jest solidna. Świątek i McNally jako seniorki grały ze sobą dwa razy i oba mecze wygrała Polka - 6:4, 6:4 w Ostrawie (2022) i 5:7, 6:2, 6:1 rok temu na trawie Wimbledonu.

Ważne słowa Igi Świątek w Rzymie. Ta kluczowa zmiana ma jej pomóc odbudować formę

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Rzymie już od tygodnia. W piątek trenowała nawet na słynnym Piazza del Popolo w otoczeniu rzymskich zabytków i tłumów kibiców. A w poniedziałek wzięła udział w ceremonii losowania turniejowych drabinek.

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać - powiedziała Iga Świątek w czasie ceremonii losowania. - Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje. Trenowałam tutaj kilka dni temu w otoczeniu zabytków i to naprawdę wspaniałe miejsce do gry w tenisa. To był chyba mój najbardziej ekscytujący trening w karierze - dodała z uśmiechem Polka.

Iga Świątek nagle wparowała na konferencję prasową Aryny Sabalenki! I to w jej urodziny [WIDEO]

Iga Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Ostatnio jednak przeżyła tam duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Rzym?

Mecz Iga Świątek - Caty McNally w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w piątek 8 maja 2026. Plan gier i godzinę meczu poznamy w czwartek. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie