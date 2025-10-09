Magdalena Fręch mierzy się z Laurą Siegemund w 3. rundzie WTA Wuhan.

Polka odnosi sukcesy mimo trudnych warunków, a jej rywalka pokonała Mirrę Andriejewą.

Mecz miał rozpocząć się o 6:00, ale z powodu upałów został przesunięty i może być ponownie opóźniony.

Czy Fręch pokona Siegemund i powtórzy sukces sprzed roku? Sprawdź szczegóły!

Magdalena Fręch bardzo dobrze spisuje się w turnieju WTA w Wuhan. Tenisistka z Łodzi lepiej niż jej rywalki radzi sobie w koszmarnych warunkach, w których rywalizują tenisistki. Magda Fręch najpierw pokonała 6:3, 2:6, 6:3 Rosjankę Weronikę Kudermietową, a potem wyszła również zwycięsko z pojedynku z Karoliną Muchovą. Czeszka prowadziła wysoko w pierwszym secie, ale potem zupełnie opadła z sił. Dosłownie słaniała się na nogach. Korzystała z przerw medycznych. W końcu przy wyniki 7:6, 4:1 dla Polki poddała mecz, kreczując. Nie poradziła sobie w piekielnym upale, który mocno daje się we znaki tenisistkom w Wuhan.

Magdalena Fręch potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa, żeby powtórzyć sukces w turnieju WTA w Wuhan sprzed roku. Wtedy doszła do ćwierćfinału. Na drodze tenisistki z Łodzi stoi teraz Niemka Laura Siegemund, która w Wuhan ograła Rosjankę Mirrę Andriejewą (6:7, 6:3, 6:3). Fręch grała z Siegemund dwa razy i oba te spotkania wygrała Niemka.

Kiedy mecz Fręch - Siegemund? O której godzinie mecz w WTA Wuhan?

Mecz Magdalena Fręch - Laura Siegemund w 3. rundzie turnieju WTA w Wuhan zostanie rozegrany w czwartek 9 października. Spotkanie miało się zacząć po godzinie 6 polskiego czasu, ale z powodu bardzo wysokich temperatur mecze na bocznych kortach są przekładane, a plan gier jest zmieniany. Teraz mecz Fręch - Siegemund ma rozpocząć się po godzinie 8.30, ale nie wykluczone, że zostanie znów przesunięty na późniejszą godzinę. Transmisje TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

