WTA Wuhan PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Ile Magdalena Fręch? Wysokie nagrody pieniężne w Wuhan!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-10-08

Iga Świątek i Magdalena Fręch walczą w Wuhan. To turniej rangi WTA 1000, rangą i prestiżem ustępuje tylko Szlemom. Dlatego nagrody pieniężne są imponujące. Zobacz, jakie się premie w WTA Wuhan 2025 i ile zarobiły już Iga Świątek i Magdalena Fręch.

Debiutująca w turnieju WTA w Wuhan Iga Świątek przywitała się z chińską publicznością świetnym występem i pewnym zwycięstwem 6:1, 6:1 nad Czeszką Marie Bouzkovą i czeka już na mecz ze Szwacjarką Belindą Bencic. Cenne zwycięstwa w koszmarnym upale zanotowała też Magdalena Fręch, która jest już też w 3. rundzie. Jedno zwycięstwo dzieli ją od powtórzenia sukcesu sprzed roku, kiedy doszła do ćwierćfinału. Teraz na jej drodze stoi Niemka Laura Siegemund.

Iga Świątek wygrała już 60. mecz w sezonie i jest jedyną zawodniczką w XXI wieku, która dokonała tej sztuki w czterech kolejnych latach (2022-2025). - Na pewno miło jest zagrać w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Fajnie było poznać Wuhan, zwiedzając miasto. Z mojego pierwszego meczu tutaj też jestem zadowolona - powiedziała Iga po spotkaniu.

Warunki do gry w Wuhan są ekstremalnie trudne. Koszmarne upały w połączeniu z bardzo wysoką wilgotnością mocno dają się we znaki tenisistkom. - Mam wrażenie, że jest coraz bardziej gorąco w różnych częściach świata. Tego samego doświadczyłam na przykład niedawno w Cincinnati - zauważyła Świątek Iga. - Teraz starałam się wykorzystywać swoje doświadczenie, odzyskując siły między punktami i tracąc jak najmniej energii. Na pewno te warunki to duże wyzwanie - dodała.

Turniej w Wuhan to zawody rangi WTA 1000. Jest to jedna z największych imprez w cyklu WTA Tour, więc premie są imponujące. Mistrzyni turnieju w Wuhan zarobi aż 596 tys. dolarów. Iga Świątek i Magdalena Fręch są już w 3. rundzie i zarobiły po 41 500 dolarów.

WTA Wuhan PREMIE: Jakie są nagrody pieniężne?

  • 1. runda - 16 860 dolarów
  • 2. runda - 23 450 dolarów
  • 3. runda - 41 500 dolarów
  • 1/4 finału - 83 250 dolarów
  • 1/2 finału - 180 100 dolarów
  • finał - 351 003 dolarów
  • zwycięstwo - 596 000 dolarów
