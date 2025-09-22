Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Kiedy gra Polka w WTA Pekin?

Za Igą Świątek udany występ w Seulu zakończony zdobyciem maksymalnej liczby 500 punktów do rankingu WTA. Jest to też 25. wygrany przez nią turniej w karierze, ale przed Polką kolejne wyzwanie. Goniąca Arynę Sabalenkę wiceliderka rankingu WTA powalczy w Pekinie o 1000 rankingowych punktów! I to pod nieobecność największej rywalki, która z powodu drobnego urazu wycofała się z China Open i nie obroni punktów za zeszłoroczny ćwierćfinał. To otwiera szansę, aby ponownie zbliżyć się do Białorusinki.

Gruchnęły nagłe wieści o Sabalence! Musiała się wycofać, nie ma odwrotu

WTA Pekin: Kiedy mecz Igi Świątek?

Świątek przystępuje do turnieju w Pekinie z czystą kartą i może wyłącznie zyskać punkty. W związku z absencją Sabalenki została rozstawiona z "1" i w pierwszej rundzie będzie miała tzw. "wolny los". Ta rozpocznie się w środę, 24 września, ale Polka przystąpi do gry dopiero od drugiej rundy. Mecze tej fazy zaplanowano na piątek i sobotę, a po poniedziałkowym losowaniu drabinki wiemy już, kiedy najlepsza polska tenisistka pojawi się na pekińskim korcie.

Jak przekazał Bartek Ignacik z Canal+ Sport, pierwszy mecz Igi Świątek w Pekinie odbędzie się dopiero w sobotę, 27 września. To wtedy spotkania drugiej rundy rozegra górna część drabinki, w której znalazła się turniejowa "1" z Polski. Jej rywalką będzie zwyciężczyni meczu Yue Yuan - Julia Putincewa.

WTA Pekin drabinka. Iga Świątek szybko może trafić na mocne rywalki! Losowanie drabinki WTA Pekin

Wcześniej zagrają Linette i Fręch

W Pekinie zaprezentują się też inne polskie tenisistki. Magda Linette i Magdalena Fręch rozpoczną rywalizację od pierwszej rundy, a jako pierwsza na kort wyjdzie poznanianka. Linette swój pierwszy mecz rozegra już w środę, a jej rywalką będzie swego czasu 4. rakieta świata - Kanadyjka Bianca Andreescu. Fręch podobnie jak Świątek trafiła do górnej części drabinki, przez co zagra spotkanie pierwszej rundy w czwartek. Rywalkę pozna dopiero po zakończeniu kwalifikacji, ponieważ w losowaniu trafiła na jedną z kwalifikantek. O awans do głównego turnieju rywalizuje m.in. Katarzyna Kawa, która w finale eliminacji zagra z wyżej notowaną Węgierką Dalmą Galfi.