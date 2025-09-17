Gruchnęły nagłe wieści o Sabalence! Musiała się wycofać, nie ma odwrotu

Aryna Sabalenka wypada z gry! Jak długa będzie przerwa?

Aryna Sabalenka mogła stracić fotel liderki rankingu WTA już w trakcie US Open – aby tak się stało, musiała odpaść w 1/8 finału, a jedna zawodniczka z dwójki Iga Świątek, Coco Gauff musiała wygrać cały turniej. Tak się jednak nie stało – pierwsza odpadła Gauff, która przegrała z Osaką w 1/8 finału, a później Świątek, która uległa Anisimovej w ćwierćfinale – z kolei Sabalenka wygrała cały turniej, co oznacza, że nie polska tenisistka nie tylko jej nie wyprzedziła, ale też nawet nie zmniejszyła do niej straty, ponieważ obie zdobyły za ten turniej tyle punktów, co rok temu.

Polka ma jednak jeszcze cień szansy na to, aby wyprzedzić Sabalenkę. Białorusinka ma do obrony 1215 punktów za turnieje w Pekinie oraz Wuhan, natomiast Świątek w Azji nie broni żadnych punktów i może tylko zyskiwać – póki co startuje w turnieju WTA 500 w Seulu, gdzie nie ma Sabalenki. Co więcej, pewne już jest, że liderka rankingu straci w najbliższym czasie 215 punktów!

Organizatorzy turnieju WTA 1000 w Pekinie ogłosili, że Sabalenka nie wystąpi w ich zawodach z powodu drobnej kontuzji! – Aryna Sabalenka wycofała się z China Open 2025 w związku z drobną kontuzją. Życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia i wyczekujemy jej powrotu do Pekinu – Czytamy w komunikacie na portalu X. Jako że w 2024 roku Białorusinka dotarła tu do ćwierćfinału, to automatycznie straci 215 punktów za ten etap turnieju. Podkreślono jednak, że uraz liderki kobiecego tenisa nie jest poważny, więc niewykluczone, że Sabalenka pojawi się na turnieju WTA 1000 w Wuhan, gdzie rok temu była najlepsza i broni pełnej puli 1000 punktów.

Co to oznacza dla Świątek? Jeśli wygra w Seulu, to przed turniejem w Pekinie będzie już pewna zniwelowania straty 715 punktów do Aryny Sabalenki. Wciąż będzie musiała liczyć na wiele potknięć swojej rywalki, by ją dogonić, ponieważ pozostanie jej do odrobienia ponad 2000 punktów, a turniejów do końca roku będzie coraz mniej.

