WTA Pekin drabinka. Iga Świątek szybko może trafić na mocne rywalki! Losowanie drabinki WTA Pekin

Z kim Iga Świątek zagra w WTA Pekin? Losowanie drabinki

Iga Świątek kontynuuje passę świetnych wyników na światowych kortach. Od zakończeniu zmagań na mączce Polka wyraźnie odżyła i cały czas prezentuje wysoką formę. Najpierw na trawie, gdzie dotarła do finału w Bad Homburg i wygrała Wimbledon, a następnie na nawierzchni twardej, na której wygrała turnieje w Cincinnati i Seulu, a także dotarła do ćwierćfinału US Open. Jej ostatnie zwycięstwo w stolicy Korei wymagało od niej sporo wysiłku, ponieważ mecz finałowy z Jekateriną Aleksandrową był bardzo wymagający fizycznie i psychicznie, ale Polka nie ma dużo czasu na odpoczynek. Lada moment rusza bowiem turniej WTA 1000 w Pekinie, gdzie Świątek będzie miała kolejną szansę zmniejszyć straty do Aryny Sabalenki – Białorusinka nie wystartuje bowiem w stolicy Chin z powodu drobnego urazu.

Polka ma szansę odrobić część strat do swojej największej rywalki, która straciła już 215 punktów (rok temu dotarła do ćwierćfinału turnieju w Pekinie). Świątek rok temu w stolicy Chin nie startowała, więc nie broni żadnych punktów i każda wygrana będzie dla niej na plus. Marzeniem byłoby zwycięstwo, ale i ono jeszcze nie pozwoli Świątek wyprzedzić Sabalenki – ta ma bowiem 2577 punktów przewagi.

WTA Pekin 2025 DRABINKA. Oto rywalki Igi Świątek w Pekinie

Co więcej wiceliderka rankingu WTA już od samego początku będzie musiała grać na najwyższym poziomie koncentracji – z racji rozstawienia w 1. rundzie Iga Świątek ma wolny los, ale w 2. rundzie może już trafić na Julię Putincewą, z którą przegrała ostatnie spotkanie, na Wimbledonie w 2024 roku. Dalej wcale nie jest dużo lepiej, bo w 3. rundzie może ją czekać kolejne starcie z Anną Kalinską czy Camilą Osorio. W 1/8 finału na drodze Polki mogą pojawić się Emma Navarro czy Ludmiła Samsonowa. Gdyby Świątek dotarła do ćwierćfinału, to na tym etapie może dojść już do prawdziwych hitów, ponieważ jej rywalkami mogą zostać Naomi Osaka, Emma Raducanu czy Jessica Pegula! W półfinale natomiast na Świątek może czekać Mirra Andriejewa lub Qinwen Zheng.

W tej samej ćwiartce drabinki co Iga Świątek znalazła się też Magdalena Fręch, ale do ich spotkania może dojść dopiero w ćwierćfinale, więc starsza z Polek musiałaby po drodze pokonać Martę Kostiuk, a później wśród jej rywalek mogą znaleźć się Donna Vekić, Emma Raducanu czy Jessica Pegula. Z kolei Magda Linette trafiła do drugiej połowy drabinki. W jej ćwiartce znalazły się takie zawodniczki jak Weronika Kudiermietowa, Elina Switolina, Jasmine Paolini, Karolin Muchova czy Amanda Anisimova. Poniżej prezentujemy całą drabinkę turnieju WTA 1000 Pekin.

WTA Pekin 2025 drabinka:

