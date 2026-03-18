Kiedy mecz Świątek - Linette? Gdzie oglądać polski hit w Miami?

Polski hit w Miami Open - Iga Świątek kontra Magda Linette!

Iga Świątek i Magda Linette w Miami Open zmierzą się po raz drugi. Kibicom dwóch Polek przyszło długo czekać na ich pierwsze oficjalne starcie. Doszło do niego w październiku 2023 roku w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Spotkanie wywoływało duże emocje, ale okazało się bardzo jednostronnym pojedynkiem. Wyraźnie lepsza Świątek ograła Linette 6:1, 6:1. Poznanianka nie miała wtedy najlepszego dnia i zupełnie oddała pole młodszej koleżance z reprezentacji Polski.

Czy teraz mecz Igi Świątek z Magdą Linette dostarczy więcej emocji? Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie z pewnością osoba Agnieszki Radwańskiej. Była wybitna tenisistka, mistrzyni Miami Open 2012, towarzyszy Linette na Florydzie i doradza jej jako konsultantka. Jaki pomysł na mecz z Igą Świątek będzie miała słynna Krakowianka? I czy Linette będzie potrafiła go zrealizować?

Już po losowaniu Miami Open zapachniało meczem Igi Świątek z Magdą Linette, ale warunkiem było zwycięstwo doświadczonej tenisistki z Poznania nad reprezentującą Francję Rosjanką Warwarą Graczową. Ten warunek został spełniony. W przerywanym przez deszcz meczu Linette wygrała 2:6, 6:2, 6:0 i będziemy mieli polski pojedynek na Florydzie.

Zajmująca obecnie 50. miejsce w rankingu WTA Magda Linette rok temu doszła w Miami Open aż do ćwierćfinału, w którym przegrała (3:6, 2:6) z Jasmine Paolini. W tej samej fazie ubiegłorocznego turnieju na Florydzie odpadła Iga Świątek, mistrzyni Miami Open z 2022 roku. Uległa wtedy rewelacyjnej Alexandrze Eali (2:6, 5:7).

Magdalena Fręch odpadła już niestety z Miami Open. Przegrała z amerykańską tenisistką McCartney Kessler 6:2, 4:6, 2:6.

Kiedy mecz Świątek - Linette w Miami Open?

Mecz Iga Świątek - Magda Linette w 2. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w czwartek 19 marca 2026. Plan gier i godzinę meczu poznamy w środę wieczorem. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

