Świątek kontra Linette. Co wymyślą ich mentorki - Daria Abramowicz i Agnieszka Radwańska?

Polskie gwiazdy tenisa, Iga Świątek i Magda Linette, zmierzą się na korcie w Miami.

W tle rywalizacji tenisistek toczyć się będzie pojedynek ich mentorek - Daria Abramowicz kontra Agnieszka Radwańska.

Czy Świątek, wspierana przez psycholożkę, obroni się przed taktyką Radwańskiej?

Już po losowaniu drabinki Miami Open zapachniało polskim hitem w 2. rundzie, ale żeby do tego starcia doszło, Magda Linette musiała pokonać Warwarę Graczową. W przerywanym przez deszcz meczu tenisistka z Poznania wygrała 2:6, 6:2, 6:0 i w nagrodę zagra z Igą Świątek.

Nerwowo na treningu Igi Świątek! Wymiana zdań z Wimem Fissettem [ZDJĘCIA]

To będzie dopiero drugi ich oficjalny pojedynek. Pierwszy rozegrały w październiku 2023 roku w Pekinie i okazał się jednostronny - Iga Świątek łatwo ograła 6:1, 6:1 starszą koleżankę z reprezentacji Polski, która wyraźnie nie miała najlepszego dnia i zupełnie oddała pole.

Zawrzało po tym, co stało się między Świątek a Abramowicz! Gwałtowne reakcje

Czy teraz mecz Igi Świątek z Magdą Linette dostarczy większych emocji? Dodatkowym smaczkiem tej konfrontacji będzie z pewnością osoba Agnieszki Radwańskiej. Była wybitna tenisistka, mistrzyni Miami Open 2012, towarzyszy Linette na Florydzie i doradza jej jako konsultantka. Krakowianka zawsze słynęła z mądrej gry, więc możemy być pewni, że opracuje dobrą taktykę. Pytanie tylko, czy Poznanianka będzie potrafiła ją zrealizować.

Nerwowo w zespole Świątek. Dawid Celt już miał tego dość, zdecydowana reakcja

O to, żeby to Iga Świątek była górą, zadba wywołująca ogromne emocje Daria Abramowicz. Po ostatnich porażkach psycholożka naszej największej tenisowej gwiazdy znów stała się celem ataków kibiców i ekspertów, więc teraz zachowanie jej podopiecznej będzie jeszcze bardziej analizowane.

