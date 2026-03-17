Kiedy mecze Polaków w Miami Open? Hurkacz, Linette, Majchrzak i Fręch grają w 1. rundzie!

Michał Chojecki
2026-03-17 8:21

Piątka Polaków zagra w turniejach singla Miami Open. Poza Igą Świątek, która rywalizację zacznie w 2. rundzie, w drabinkach są również Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Ta czwórka rywalizację zacznie w 1. rundzie. Sprawdź, kiedy grają Polacy w Miami Open.

Autor: Dita Alangkara/ Associated Press
  • Piątka Polaków, w tym Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette, rozpoczyna zmagania w prestiżowym turnieju Miami Open.
  • Iga Świątek zacznie od 2. rundy, natomiast pozostali Polacy zagrają w 1. rundzie.
  • Sprawdź, kiedy dokładnie Polacy wyjdą na kort i czy dojdzie do polskiego starcia w 2. rundzie!

W niedzielę poznaliśmy drabinkę Miami Open w turnieju kobiet, a w poniedziałek wylosowano drabinkę mężczyzn. Hubert Hurkacz zmierzy się w 1. rundzie z Ethanem Quinnem. Tenisista z Wrocławia dostał więcej szansę na rewanż za przykrą porażkę w Australian Open. Polak przegrał z tym Amerykaninem 4:6, 6:7, 1:6 i tak zaczęła się jego fatalna seria sześciu porażek, której Hurkacz nie zdołał przerwać nawet w turnieju rangi ATP Challenger na Dominikanie. Jeżeli Hubi pokona Quinna, jego kolejnym rywalem będzie Casper Ruud.

Kamil Majchrzak w 1. rundzie Miami Open trafił na Miomira Kecmanovicia. Zwycięzca tego meczu zagra z Learnerem Tienem.

Magda Linette występ w Miami Open zaczyna od meczu z Warwarą Graczową, a jeżeli pokona reprezentantkę Francji, w 2. rundzie trafi na Igę Świątek. Magdalena Fręch zagra w 1. rundzie z Amerykanką McCartney Kessler.

Mecze Polaków w Miami Open

1. runda

  • Magda Linette - Warwara Graczowa, wtorek ok. godziny 18 polskiego czasu 
  • Magdalena Fręch - McCartney Kessler, wtorek ok. godziny 19.30
  • Hubert Hurkacz - Ethan Quinnn, środa albo czwartek
  • Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanović, środa albo czwartek

2. runda

  • Iga Świątek - Magda Linette albo Warwara Graczowa, czwartek
MIAMI OPEN