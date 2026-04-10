Legenda tenisa rozczarowana postawą nowego trenera Igi Świątek. Nie łagodziła przekazu

Iga Świątek przygotowuje się do dalszej części sezonu pod okiem Francisco Roiga, który dołączył do jej sztabu w dość nietypowych i kontrowersyjnych okolicznościach. Hiszpan niespodziewanie zakończył współpracę z 56. zawodnikiem rankingu ATP, Giovannim Mpetshim Perricardem.

– Z Francisco planowaliśmy pracować co najmniej do części sezonu na trawie. Wszystko szło bardzo dobrze, a po turnieju w Miami mieliśmy się spotkać na tygodniowy obóz treningowy w Hiszpanii. O rozstaniu poinformował mnie mój agent. Sam Roig nie powiedział mi tego bezpośrednio – zdradził Francuz.

Całą sytuację ostro skomentowała belgijska legenda tenisa, Kim Clijsters, sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. W podcaście „Love All” Belgijka nie ukrywała zaskoczenia: – To niewiarygodne. Szczerze mówiąc, jestem trochę zaskoczona, że tak się to potoczyło. Jeśli nie było żadnej bezpośredniej rozmowy, to zachowanie Roiga jest naprawdę rozczarowujące – oceniła.

– Nawet jeśli trzeba przekazać trudne wieści, jest w tym jakiś zdrowy rozsądek i szacunek, nawet jeśli jest się w różnych częściach świata, ale tak… Tak to jest, świat się kręci – dodawała.