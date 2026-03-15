Losowanie Miami Open RELACJA NA ŻYWO. Z kim gra Iga Świątek? Drabinka już dzisiaj!

Na żywo Losowanie Miami Open 2026 Tak jak rok temu podobno nie będzie ceremonii losowania. Po prostu wkrótce pojawi się PDF z turniejową drabinką. Witamy w relacji na żywo z losowania Miami Open 2026. Dziś poznamy drabinkę kobiet. Drabinka mężczyzn jutro.

Iga Świątek przeniosła się już z Kalifornii na Florydę, gdzie rusza Miami Open. Polka po przykrej porażce 2:6, 6:4, 4:6 z Eliną Switoliną w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells i stracie pozycji wiceliderki rankingu WTA potrzebowała pewnie trochę czasu na odpoczynek, ale czasu na adaptację do warunków na Florydzie dużo nie ma. A te są zupełnie inne niż na pustyni w Kalifornii. W Miami korty są szybsze niż w Indian Wells. Jest też dużo wyższa wilgotność.

Iga Świątek triumfowała w Miami Open w 2022 roku w czasie swojej niesamowitej serii 37 zwycięstw. Pokonała wtedy w finale Naomi Osakę (6:4, 6:0). Rok temu nasza najlepsza tenisistka przeżyła w tym turnieju bardzo bolesne rozczarowanie. Odpadła z Miami Open w ćwierćfinale po porażce 2:6, 5:7 z rewelacyjną Alexandrą Ealą. W Miami Open zagrają też Magda Linette i Magdalena Fręch, które rywalizację zaczną w 1. rundzie. Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w czwartek lub w piątek.