Magdalena Fręch spada w rankingu WTA. Szybka porażka w Pekinie

WTA Pekin: Szybka porażka Magdaleny Fręch i spadek w rankingu

Magdalena Fręch po porażce z niżej notowaną niemiecką tenisistką Ellą Seidel (5:7, 4:6) odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. Był to drugi pojedynek prawie 28-letniej Polki, zajmującej 46. pozycję w światowym rankingu, z osiem lat młodszą rywalką, która dopiero w poniedziałek zadebiutowała wśród stu czołowych tenisistek globu. W poprzednim - w 2024 roku w kwalifikacjach w Linzu - również górą była Seidel.

WTA Pekin: Kiedy gra Iga Świątek? Kiedy mecz Polki w 2. rundzie?

Fręch przed rokiem w tej imprezie dotarła do 3. rundy, więc straci kolejne punkty i znów spadnie o kilka pozycji w rankingu WTA. Ostatnio nie obroniła tytułu WTA 500 w Guadalajarze, przegrywając w tym roku w ćwierćfinale, przez co straciła cenne punkty i spadła na 46. miejsce. Teraz już na pewno wypadnie z czołowej "50" po turnieju w Pekinie. A przecież nie tak dawno była 22. tenisistką świata.

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Następne pytanie

Nadzieja w Świątek i Linette. Kiedy grają Polki w Pekinie?

W piątek (26 września) zmagania w Pekinie rozpocznie Magda Linette. Plasująca się na 38. miejscu w klasyfikacji tenisistek poznanianka w ostatniej chwili zyskała rozstawienie i w 1. rundzie miała tzw. "wolny los". W 2. rundzie zagra natomiast Czeszką Marie Bouzkovą. Będzie to ich pierwsza konfrontacja i rozpocznie się ok. godziny 7:00 czasu polskiego.

Świątek gra w Azji, a Sabalenka wygrzewa się na greckiej wyspie! Pokazała gorące zdjęcia

W stolicy Chin, pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych, najwyżej rozstawiona jest Iga Świątek. Późnym popołudniem podopieczna trenera Wima Fissette'a pozna pierwszą przeciwniczkę - wyłoni ją potyczka Chinki Yue Yuan z reprezentantką Kazachstanu, Julią Putincewą. Pierwszy mecz najlepszej polskiej tenisistki dopiero w sobotę.

Tytułu sprzed roku broni Amerykanka Coco Gauff. Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016.