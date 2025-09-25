WTA Pekin: Kiedy gra Iga Świątek? Kiedy mecz Polki w 2. rundzie?

Iga Świątek świetnie rozpoczęła azjatycką część sezonu. W Seulu wygrała turniej rangi WTA 500, choć w finale z Jekateriną Aleksandrową musiała się nieźle napocić. Kibice, którzy martwili się o jej formę w związku z urazem, z którym grała podczas US Open, dostali potwierdzenie, że problemy są już za 24-latką. Czasu na świętowanie nie było jednak dużo, bo już w środę (24 września) ruszył turniej WTA 1000 w Pekinie. Polka, która rok temu nie grała w Azji, może teraz zdobyć mnóstwo punktów i zbliżyć się do Aryny Sabalenki - nieobecnej w Pekinie. Kiedy pierwszy mecz Świątek w Chinach?

WTA Pekin: Kiedy gra Iga Świątek w 2. rundzie?

Pod nieobecność wielkiej rywalki to wiceliderka rankingu WTA jest najwyżej rozstawioną tenisistką w Pekinie. Z "1" trafiła do górnej części drabinki, która rozgrywa swoje mecze dzień po tej dolnej. Jako rozstawiona zawodniczka Świątek miała też "wolny los" w pierwszej rundzie i zmagania w stolicy Chin rozpocznie od 2. rundy. W czwartek (25 września) pozna swoją rywalkę.

Wiadomo, że będzie to zwyciężczyni meczu Julia Putincewa - Yue Yuan. Spotkanie Kazaszki z reprezentantką gospodarzy grającą z "dziką kartą" od organizatorów zamknie czwartkowe granie w Pekinie. Z kolei mecz Świątek z Putincewą/Yuan odbędzie się w sobotę, 27 września. O której godzinie? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w piątek, gdy pojawi się oficjalny plan gier na sobotę. Należy spodziewać się jednak, że występ turniejowej "1" i największej gwiazdy turnieju zostanie zaplanowany na korcie centralnym. Na nim gra rozpoczyna się o 11:00 czasu lokalnego (5:00 w Polsce).

W piątek zagra Linette

Turniej w Pekinie nie rozpoczął się dobrze dla polskich kibiców. Magdalena Fręch przegrała w czwartek mecz pierwszej rundy z Niemką Ellą Seidel (5:7, 4:6). Podobnie jak Świątek, od drugiej rundy swoje zmagania rozpocznie Magda Linette, która w ostatniej chwili zyskała rozstawienie wobec rezygnacji jednej z rywalek i nie musiała grać już w środę. W piątek w swoim pierwszym meczu zagra o trzecią rundę z Czeszką Marie Bouzkovą. To spotkanie rozpocznie się ok. 7:00 czasu polskiego.