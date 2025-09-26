WTA Pekin: Już tylko Świątek. Klęska Magdy Linette, nie wykorzystała wielkiej szansy

Złe wieści z Pekinu. Magda Linette przegrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z Czeszką Marie Bouzkovą 5:7, 5:7. Polka w ostatniej chwili została w Pekinie rozstawiona i ominęła pierwszą rundę, ale przegrała w swoim pierwszym meczu. W turnieju głównym została już tylko jedna polska tenisistka - Iga Świątek, która wyjdzie na kort w sobotę (27 września).

Klęska Magdy Linette w Pekinie

Plasująca się na 38. miejscu w światowym rankingu Magda Linette w ostatniej chwili, dzięki wycofaniu się innej zawodniczki, zyskała rozstawienie i w 1. rundzie miała tzw. "wolny los". Z Bouzkovą, która na liście WTA jest 52., grała po raz pierwszy. Pierwszy set był bardzo zacięty. Nawet gdy któraś z zawodniczek uzyskiwała przełamanie, to rywalka natychmiast odrabiała stratę. Jego końcówka należała jednak do Czeszki. Od stanu 5:5 najpierw przełamała Linette, a potem serwując zamknęła partię.

WTA Pekin: Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z Yue Yuan w 2. rundzie?

W drugim secie też było ciekawie, choć przebieg był zupełnie inny. Bouzkova szybko wyszła na prowadzenie 4:1, ale Linette udało się wyrównać na 5:5. Dwa ostatnie gemy znów jednak padły łupem Czeszki, która mogła się cieszyć z awansu. Spotkanie trwało dwie godziny i pięć minut.

WTA Pekin: Została już tylko Iga Świątek

Porażka Linette oznacza, że jedyną Polką w turnieju głównym pozostała Iga Świątek. W czwartek w pierwszej rundzie Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ellą Seidel 5:7, 4:6. Świątek jest najwyżej rozstawioną zawodniczką w stolicy Chin, pod nieobecność liderki światowego rankingu Aryny Sabalenki, która wycofała się z powodów zdrowotnych. Polka zmierzy się w sobotę w 2. rundzie z reprezentantką gospodarzy - Yue Yuan.

Tytułu sprzed roku broni Amerykanka Coco Gauff. Świątek była najlepsza w Pekinie w 2023 roku, czym nawiązała do triumfów Agnieszki Radwańskiej w latach 2011 i 2016. W tym roku przystępuje do turnieju WTA 1000 z czystą kartą i może tylko zyskać punkty, które przybliżą ją w rankingu WTA do prowadzącej Sabalenki.

