Miami Open: Kiedy finał Aryna Sabalenka - Coco Gauff? O której godzinie?

W finale Miami Open zmierzą się Aryna Sabalenka i Coco Gauff, a stawką jest nie tylko tytuł, ale i prestiżowy "słoneczny dublet".

Sabalenka ma szansę dołączyć do elitarnego grona tenisistek, które wygrały Indian Wells i Miami w jednym sezonie, powtarzając wyczyn m.in. Igi Świątek.

Mecz będzie rewanżem za wcześniejsze spotkania, a jego wynik wpłynie na czołówkę rankingu WTA.

Aryna - Sabalenka - Coco Gauff w finale Miami Open 2026

W półfinale Miami Open Aryna Sabalenka wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6:4, 6:3. Jej rywalką w finale będzie Amerykanka Coco Gauff, która wcześniej pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą 6:1, 6:1. Sabalenka i Gauff grały ze sobą 12 razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 6-6. Ostatnio panie spotkały sie w WTA Finals 2025 w Rijadzie. Górą była wtedy Białoruinka, która wygrała 7:6, 6:2, rewanżując się Amerykance za bolesną porażkę w finale Roland Garros 2025.

Triumf w Miami pozwoli Arynie Sabalence zostać piątą tenisistką w historii, która skompletowała „Sunshine Double”, czyli w jednym sezonie wygrała w Indian Wells i na Florydzie. Pierwsza dokonała tego w 1994 roku Steffi Graf. Niemka, jako jedyna, zdołała ten wyczyn powtórzyć, co miało miejsce dwa lata później. W 2005 ten prestiżowy dublet wywalczyła Belgijka Kim Clijsters, w 2016 - Białorusinka Wiktoria Azarenka, a cztery lata temu Iga Świątek. Polka do elitarnego grona tworzącego Sunshine Double Club dołączyła mając niespełna 21 lat.

Iga Świątek z Miami Open odpadła już po pierwszym meczu, przegrywając z Magdą Linette. Jej wpadkę wykorzystała Coco Gauff, która dzięki awansowi do finału w poniedziałek zepchnie w rankingu Polkę z trzeciego na czwarte miejsce. Bez względu na wynik finału Sabalenka będzie liderką z dużą przewagą, a drugą pozycję zachowa Jelena Rybakina. Iga Świątek poza rankingowym podium znajdzie się pierwszy raz od 30 czerwca 2025.

Kiedy finał Sabalenka - Gauff w Miami Open? O której godzinie?

Finał Miami Open Aryna Sabalenka - Coco Gauff zostanie rozegrany w sobotę 28 marca 2026. Początek finału Sabalenka - Gauff o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Canal+ Sport 2.

100