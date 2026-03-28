Miami Open PREMIE: Ile za zwycięstwo? Tenisiści zarobią fortunę! Wysokie nagrody pieniężne na Florydzie!

Turniej Miami Open to drugie po Indian Wells marcowe prestiżowe zawody rangi WTA 1000 i ATP Masters 1000, które rozgrywane są w USA. Po emocjach w Kalifornii teraz najlepsi tenisiści na świecie rywalizują na Florydzie. I biją się o bardzo wysokie premie finansowe. Tytułów w turniejach singla bronili Jakub Mensik i Aryna Sabalenka. Białorusinka ma szansę wygrać Miami Open po raz drugi z rzędu.

Zawrzało po tym, co stało się między Świątek a Abramowicz! Gwałtowne reakcje

Aryna Sabalenka i Coco Gauff zagrają w finale Miami Open. Jeżeli broniąca tytułu białoruska liderka rankingu WTA pokona Amerykankę, powtórzy wyczyn Igi Świątek z 2022 r., zgarniając słoneczny dublet, jak nazywany jest triumf w Indian Wells i Miami w jednym sezonie. Triumf w Miami pozwoli Arynie Sabalence zostać piątą tenisistką w historii, która skompletowała „Sunshine Double”. Pierwsza dokonała tego w 1994 roku Steffi Graf. Niemka, jako jedyna, zdołała ten wyczyn powtórzyć, co miało miejsce dwa lata później. W 2005 ten prestiżowy dublet wywalczyła Belgijka Kim Clijsters, w 2016 - Białorusinka Wiktoria Azarenka, a cztery lata temu Iga Świątek. Polka do elitarnego grona tworzącego Sunshine Double Club dołączyła mając niespełna 21 lat.

PREMIE w Miami Open 2026. Nagrody pieniężne w turniejach singla

Premie w Miami Open 2026 są imponujące, a nagrody pieniężne w turniejach mężczyzn i kobiet są identyczne. Już za sam występ w 1. rundzie turniejów singla tenisiści zarobią po 24 335 dolarów. Mistrzowie zgarną po 1,51 mln dolarów! Poniżej lista premii w turniejach singla Miami Open 2026:

1. runda - 24 335 dolarów

2. runda - 36 110 dolarów

3. runda - 61 865 dolarów

4. runda 105 720 dolarów

ćwierćfinał - 193 645 dolarów

półfinał - 340 190 dolarów

finał - 612 340 dolarów

zwycięstwo - 1 151 380 dolarów

