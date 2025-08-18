Niebywałe wieści przed finałem Igi Świątek w Cincinnati. To aż nie mieści się w głowie!

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w finale w Cincinnati. Po historycznym triumfie w Wimbledonie może dołożyć do swojej bogatej kolekcji kolejny brakujący element. Na jej drodze stoi już tylko Jasmine Paolini, która nawiązała w tym turnieju do pamiętnych zeszłorocznych występów w Roland Garros i Wimbledonie, gdzie dochodziła aż do finału. W Paryżu zmierzyła się zresztą ze Świątek, a kilkanaście miesięcy później ponownie zagra z Polką o trofeum. Tym razem na nawierzchni twardej, jednak okazuje się, że szczególne znaczenie będzie miał już pierwszy set finału.
W półfinale Świątek była w trudnej sytuacji z Jeleną Rybakiną, ale od stanu 3:5 w pierwszym secie wygrała cztery gemy z rzędu i przybliżyła się do finału. Ostatecznie zamknęła mecz już w drugiej partii, wygrywając 7:5, 6:3. Tym samym potwierdziła, że w turniejach WTA 1000 po wygraniu pierwszego seta po prostu nie przegrywa! Liczby nie kłamią, a statystyki Igi są kosmiczne.
Mecz z Rybakiną był 104. w karierze Polki, w którym wygrała po wyjściu na prowadzenie w setach. W jego trakcie pokazano bilans Świątek 103-0, obrazując w jak trudnej sytuacji znalazła się Kazaszka po wypuszczeniu pierwszego seta półfinału. Kilkadziesiąt minut później ten bilans zmienił się już na 104-0, a kibice zachwycają się bezbłędną statystyką raszynianki. Przed finałem w Cincinnati należy spodziewać się szerokich analiz, co może zrobić Paolini, aby nie dać się rozpędzić Polce. O to będzie jednak trudno, biorąc pod uwagę fakt, że Iga w finałach gra zazwyczaj swój najlepszy tenis, o czym Włoszka boleśnie przekonała się w Roland Garros 2024.
