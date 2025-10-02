Novak Djoković uderzył w Igę Świątek. Na ten temat mówią wszyscy od lat

Tenisiści grają za dużo?
Świątek nazwała obecny grafik startów „przytłaczającym”, Gauff podkreśliła, że dodatkowe obowiązkowe turnieje rangi WTA 500 są „niemożliwe” do pogodzenia, a Alcaraz przyznał, że w pełni popiera uwagi Polki.
Dyskusja o przeciążeniu tenisistów nie jest nowa – nasiliła się szczególnie po reformach kalendarza, które wprowadzono w ostatnich latach. Zawodnicy mają dziś mniej czasu na regenerację, a liczba obowiązkowych startów wyraźnie wzrosła.
Przykładem są turnieje ATP Masters 1000 – do 2022 roku trwały tydzień, natomiast od 2023 roku siedem z dziewięciu imprez rozciągnięto aż do 12 dni. W kobiecym tourze również nastąpiły zmiany – liczba obowiązkowych turniejów WTA wzrosła z czterech do dziesięciu.
Choć gracze coraz częściej narzekają na przeciążenie, spotykają się również z krytyką – niektórzy eksperci zwracają uwagę na sprzeczność między ich skargami a udziałem w turniejach pokazowych.
Novak Djoković zabrał głos
Do tej debaty dołączył też Novak Djoković, który przed Shanghai Masters przypomniał swoje stanowisko w sprawie wydłużonych turniejów Masters 1000. Serb, pełniący w latach 2016–2020 funkcję prezesa Rady Zawodników, od dawna jest przeciwnikiem tych zmian.
– Od samego początku byłem przeciwko wydłużeniu turniejów Masters – mówił 24-krotny mistrz wielkoszlemowy. – Nawet gdy przewodniczyłem radzie, nie popierałem tego rozwiązania. Uważam, że dla graczy to nie jest dobre.
Djoković zaznaczył, że w jego wieku dłuższe przerwy mogą być plusem, ale w perspektywie ogólnej harmonogram staje się coraz bardziej napięty. – Dla większości zawodników to oznacza mniej wolnych dni i skrócenie czasu na regenerację. Nigdy mi się to nie podobało – dodał.
Djoković: Przecież gracie w turniejach pokazowych, zamiast odpoczywać
Jednocześnie Serb przypomniał, że gracze mają wpływ na swoje decyzje startowe, wskazując na system bonusów ATP oraz fakt, że wielu z nich mimo skarg bierze udział w pokazowych imprezach. – To indywidualny sport, zawsze musimy sami wybierać. Jeśli ktoś rezygnuje z bonusu, to jest jego decyzja. Ale kiedy ci sami zawodnicy grają w pokazówkach, pojawia się sprzeczność – zauważył.
Djoković podkreślił również, że problem nie pojawił się dopiero teraz. – O tym mówię od lat. Jeszcze jako członek rady apelowałem, by się zjednoczyć i na nowo ułożyć kalendarz. Minęło już ponad 15 lat, a temat wciąż wraca – podsumował.