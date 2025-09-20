O której finał Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa? Kiedy zagrają w WTA Seul?

Iga Świątek w świetnym stylu awansowała do finału turnieju WTA 500 w Seulu. Na otwarcie turnieju pewnie ograła Rumunkę Soranę Cirsteę (6:3, 6:2), a później... czekała na łaskę pogody. Zaplanowane na piątek ćwierćfinały nie odbyły się z powodu ulewy i najlepsze tenisistki musiały zagrać w sobotę w Seulu po dwa mecze. To zupełnie nie przeszkodziło wiceliderce rankingu WTA, która w ćwierćfinale z Barborą Krejcikovą i półfinale z Mayą Joint straciła zaledwie 5 gemów! Spektakularne zwycięstwa 6:0, 6:3 i 6:0, 6:2 dały Polce miejsce w wielkim finale, w którym czeka ją teoretycznie najtrudniejsze wyzwanie.

Iga Świątek w wielkim finale WTA Seul! Kompletna miazga w półfinale, oddała dwa gemy

WTA Seul: O której finał Świątek - Aleksandrowa?

Jekaterina Aleksandrowa to turniejowa "2" i 11. zawodniczka rankingu WTA, która również świetnie poradziła sobie z trudami sobotniego grania w Seulu. W ćwierćfinale pewnie ograła Niemkę Ellę Seidel (6:2, 6:3), a w późniejszym półfinale poszła za ciosem z Czeszką Kateriną Siniakovą (6:4, 6:2). Dla organizatorów turnieju to wymarzona sytuacja - o trofeum zagrają dwie najwyżej rozstawione zawodniczki, a prognozy pogody na niedzielę (21 września) są optymistyczne.

Niedzielne granie na korcie centralnym w Seulu rozpocznie się od finału debla o godzinie 7:30 czasu polskiego. Z kolei finał Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa zamknie turniej WTA 500 w Seulu. O której godzinie rozpocznie się ten mecz? Początek zaplanowano na 10:00 i nie zanosi się na to, abyśmy mieli do czynienia z jakimkolwiek opóźnieniem.

WTA Seul: Premie. Ile Iga Świątek zarobiła za finał turnieju w Korei Południowej?

Świątek gra o cenne punkty i pieniądze

Przypomnijmy, że zwyciężczyni finału WTA Seul zarobi 500 punktów do rankingu WTA i 164 tysiące dolarów. Dla finalistki przygotowano z kolei 101 tys. dol. i 325 rankingowych pkt. Różnica nie jest więc aż tak znacząca jak w turniejach Wielkiego Szlema, ale w przypadku Świątek goniącej Arynę Sabalenkę każdy punkt w Azji jest na wagę złota.