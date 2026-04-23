O której gra dzisiaj Iga Świątek w Madrycie? Zacznie po tym meczu! TRANSMISJA

Michał Chojecki
2026-04-23 13:10

Iga Świątek czeka na mecz z Darią Snigur, którym rozpocznie rywalizację w turnieju WTA w Madrycie. Ukrainka najpierw przeszła kwalifikacje, a potem ograła 6:3, 3:6, 7:6(15-13) Darię Kasatkinę, broniąc w końcówce piłek meczowych. Sprawdź, kiedy mecz Świątek - Kasatkina w Madrycie i gdzie będzie transmisja. Rozpocznie się po zakończeniu tego spotkania.

WTA Madryt: Kiedy mecz Iga Świątek - Daria Kasatkina? O której godzinie?

Autor: Dita Alangkara/ Associated Press
Iga Świątek - Daria Snigur

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie WTA Madryt? Z kim kolejny mecz?

6:1, 6:2

KONIEC! GEM, SET i MECZ IGA ŚWIĄTEK! Polka pewnie ogrywa 6:1, 6:2 Ukrainkę Darię Snigur

40-0 Piłki meczowe po pięknym bekhendzie Igi po crossie

30-0

15-0 Pewny forhend Igi wzdłuż linii

6:1, 5:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga przełamuje serwis rywalki i jest już bardzo blisko zwycięstwa

40-30 Iga ma szansę na przełamanie

30-30 Podwójny błąd serwisowy Snigur

15-30 Teraz świetny return Igi, bekhend po crossie

0-30 Błąd Polki. Znów nadmierny pośpiech z kończeniem akcji

0-15

6:1, 4:2

Gem Świątek. Iga obroniła podanie, na koniec bardzo ładna akcja

40-30 Świetny skrót Ukrainki. Polka dała się zaskoczyć

40-15 Polka znów trafiła idealnie w końcową linię. Lepiej teraz gra Iga

30-15 Iga zagrała w końcową linię. Rywalka odegrała w aut

15-15 Snigur zagrała w siatkę

15-0 Snigur ładnie otworzyła sobie kort i pewnie skończyła punkt

6:1, 3:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec potężny return Igi, forhend wzdłuż linii

40-30 Iga miała otwarty kort, ale jej bekhend był niecelny

40-15 Iga ma breakpointy po błędzie rywalki

30-15 Podwójny błąd serwisowy Snigur

15-15 Niecelny forhend Polki

15-0 Błąd Snigur przy siatce

6:1, 2:2

Gem Świątek. Iga bardzo dobrze teraz serwowała. Seria dobrych pierwszych serwisów

40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi

30-0 Dobry serwis Polki

15-0 Ładny forhend Igi, po crossie i z dużą rotacją

6:1, 1:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga szybko odrabia stratę przełamania.

40-15 Iga ma breakpointy. Mocnym returnem wymusiła błąd rywalki

30-15 Błąd Snigur, bardzo niecelny bekhend

15-0 Ukrainka pod presją zagrała w aut

6:1, 0:2

Gem Snigur PRZEŁAMANIE. Niepokojąco dużo błędów popełnia Iga w drugim secie. Na koniec tego gema znów przestrzeliła z forhendu

30-40 Znów niecelny return Snigur

15-40 Autowy return Ukrainki

0-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek i są breakpointy

0-30 Iga miała inicjatywę, ale spudłowała z bekhendu

0-15 Dobry return Snigur po drugim serwisie Świątek

6:1, 0:1

Gem Snigur. Ukrainka obroniła podanie. Seria błędów Polki, na koniec znów autowy return

15-40 Niecelny return Polki

15-30 Prosty błąd Polki. Bekhend w siatkę

15-15 Szybka wymiana, na koniec bardzo niecelny forhend Ukrainki

0-15 Return Igi mocny ale w siatkę

Początek drugiego seta. Serwuje Daria Snigur

6:1

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pewnie pierwszego seta. Na koniec ładna akcja czterokrotnej mistrzyni Roland Garros

40-30 Ładny forhend Igi na koniec dłuższej wymiany

30-30

15-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz

0-30 Kolejny błąd Igi, bekhend w aut

0-15 Znów ładny bekhend Snigur. Zaskoczyła Świątek kierunkiem uderzenia

5:1

Gem Snigur. Najpierw seria błędów Polki, a na koniec piękny bekhend wzdłuż linii Ukrainki, która zgarnia pierwszego gema

0-40 Za długi return Igi Świątek

0-30 Dobry return Polki, ale po chwili zagrała w siatkę

0-15 Długa wymiana, na koniec spory aut po forhendzie Igi

5:0

Gem Świątek. Długi gem, walka na przewagi. Polka obroniła aż trzy breakpointy. Rywalka podniosła swój poziom

Przewaga Świątek. Kluczowy był dobry kick-serwis Igi przy drugim podaniu

Równowaga. Po krótszym zagraniu Igi zaskoczona rywalka odegrała w siatkę

Iga znów broni breakpointa po autowym forhendzie

Równowaga. Ciekawa wymiana po ciasnym crossie. Na koniec błąd Igi popełniony pod presją

Przewaga Świątek. Snigur gra coraz lepiej i coraz odważniej, ale teraz na koniec dłuższej wymiany zagrała w siatkę

Równowaga. Iga obroniła breakpointa asem serwisowym

Autowy forhend Polki, duży aut. Znów jest breakpoint

Równowaga. Iga trafiła mocno w boczą linię. Dokładny forhend

Iga broni breakpointa

40-40 Długa i szybka wymiana. Na koniec Iga pod presją zagrała w aut

40-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz

30-30 Ładny return Snigur

30-15 Za długi return Ukrainki

15-15 Minimalnie niecelny forhend Snigur

0-15 Autowy bekhend Polki na koniec nieco dłuższej wymiany

4:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec prosty błąd Snigur. Uderzyła w siatkę

40-15 Piękny forhend Igi, dokładny i z zabójczą rotacją. Są breakpointy

30-15 Niecelny return Polki

30-0 Iga gra szybko i wymusza kolejne błędy Ukrainki

15-0 Mocny return Igi, bekhend po crossie

3:0

Gem Świątek. Iga przegrywała 0-30, ale potem dobrze serwowała, wygrywając szybko i pewnie kolejne punkty

40-30 Dokładny bekhend Igi

30-30 Świetny pierwszy serwis Polki

15-30 Iga spychała rywalkę do defensywy, otwierając sobie kort. Potem był jej pewny forhend

0-30 Głęboki return Snigur pod nogi Igi, która odegrała w siatkę

0-15 Wymiana forhend na forhend po crossie. Pierwsza błąd popełniła Iga. Zagrała w aut

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Aż trzy podwójne błędy serwisowe Ukrainki w gemie. Na koniec kolejny

40-15 Podwójny błąd serwisowy Ukrainki

30-15 Return Igi w siatkę

30-0 Po agresywnym returnie Igi rywalka odegrała w aut

15-0 Podwójny błąd serwisowy Snigur

1:0

Gem Świątek. Iga na koniec gema zaserwowała asa. Dobre otwarcie w wykonaniu naszej gwiazdy

40-15 Niecelny forhend Igi

40-0 Znów dobry serwis Polki i niecelny return Ukrainki

30-0 Dobry serwis Igi a potem pewny forhend w otwarty kort

15-0 Snigur pod presją zagrała w taśmę i piłka spadła po jej stronie siatki

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Losowanie wygrała Iga i wybrała serwis. Zatem Polka zacznie

Trwa już rozgrzewka

Mecz Igi ze Snigur to... derby Warszawy. Ukrainka mieszka w naszej stolicy i dużo trenuje na kortach Mery. Pomaga jej Dawid Celt

Iga Świątek i Daria Snigur właśnie pojawiły się na korcie

Iga i jej rywalka czekają już w korytarzu. Polka dziś w czarnym stroju z białymi elementami

Carreno Busta właśnie pokonał Fucsovica! Iga Świątek ok. godziny 13.50 powinna pojawić się na korcie!

W meczu Carreno Busta - Fucsovics będzie trzeci set. Zatem Iga Świątek zacznie pewnie dopiero przed godziną 14, może nieco wcześniej.

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Daria Snigur w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie. Początek spotkania po godzinie 13, po zakończeniu meczu Carreno Busta - Fucsovics.

Iga Świątek w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie zagra z Darią Snigur. Ukrainka najpierw przeszła kwalifikacje, a potem pokonała 6:3, 3:6, 7:6(15-13) Darię Kasatkinę, broniąc w końcówce piłek meczowych.

Daria Snigur ma 24 lata i mierzy 173 cm wzrostu. Aktualnie zajmuje 98. miejsce w rankingu WTA. W juniorskiej karierze była prawdziwą sensacją – w 2019 roku jako nierozstawiona zawodniczka wygrała turniej Wimbledon w singlu dziewcząt. Dotarła też do finału juniorskich Masters ITF, kończąc sezon jako nr 2 na świecie w rankingu juniorek.

Te sukcesy Darii Snigur zapowiadały świetlaną przyszłość. Przejście na poziom zawodowy nie było jednak łatwe. Snigur regularnie wygrywała turnieje ITF (ma na koncie 11-13 tytułów singlowych, głównie na kortach twardych), ale przez wiele lat oscylowała wokół drugiej setki rankingu WTA. Przełomem okazał się US Open 2022 – jako kwalifikantka sensacyjnie wyeliminowała w pierwszej rundzie byłą nr 1 świata Simonę Halep (6:2, 0:6, 6:4). Zwycięstwo zadedykowała walczącej Ukrainie, co przyniosło jej ogromną popularność.

W 2026 roku Daria Snigur zaliczyła znakomity start sezonu, odnosząc sukcesy w turniejach niższej rangi. Dzięki temu w końcu zadebiutowała w pierwszej setce rankingu WTA.

Z powodu wojny w Ukrainie Daria Snigur znalazła bazę treningową w Warszawie. Tutaj ma wsparcie środowiska polskiego tenisa. Od dłuższego czasu współpracuje z nią polski trener Dawid Celt. Kapitan reprezentacji Polski pomaga jej podczas okresowych zgrupowań.

Iga Świątek walczy w Madrycie o pierwszy półfinał

Iga Świątek zaczyna rywalizację w Madrycie po rozczarowującym występie w Stuttgarcie, gdzie wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już trzeciej z rzędu porażce z Mirrą Andriejewą (6:3, 4:6, 3:6). Polka wciąż czeka na pierwszy w sezonie awans do półfinału.

W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) w Madrycie Iga Świątek triumfowała raz i było to spektakularne zwycięstwo. Dwa lata temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. Rok temu odpadła w półfinale po porażce 1:6, 1:6 z Coco Gauff.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Madryt?

Mecz Iga Świątek - Daria Snigur w 2. rundzie turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 23 kwietnia. Początek meczu Świątek - Snigur po godzinie 13 (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 11 po Carreno Busta - Fucsovics). Transmisja TV z turnieju WTA w Madrycie na antenie Canal+ Sport 2.

