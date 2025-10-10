O której gra Iga Świątek dzisiaj z Jasmine Paolini? Kiedy ćwierćfinał WTA Wuhan

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan.

Rywalką Polki będzie Włoszka Jasmine Paolini, z którą jeszcze nigdy nie przegrała.

Sprawdź, kiedy ćwierćfinał Świątek - Paolini i gdzie będzie transmisja.

Iga Świątek jest już w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan. Polka pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic. Turniej rozgrywany jest w bardzo trudnych warunkach, w koszmarnym upale. Iga Świątek zagrała znów w sesji wieczornej i na głównym korcie, na którym jest nieco chłodniej. Mistrzyni Wimbledonu debiutuje w turnieju w Wuhan. - Na pewno miło jest zagrać w nowym miejscu, w którym nigdy wcześniej nie byłam i poznać nowe miasto - powiedziała Iga Świątek. Tytułu broni Aryna Sabalenka, która również zameldowała się w ćwierćfinale.

Iga Świątek - Jasmine Paolini w ćwierćfinale WTA Wuhan

Rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan będzie Jasmine Paolini. Włoszka w 3. rundzie zmierzyła się z Clarą Tauson. Dunka zaczęła ten pojedynek świetnie, ale skreczowała z powodu kontuzji, przegrywając 6:3, 1:6, 1:3.

Iga Świątek i Jasmine Paolini grały ze sobą już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 6-0 dla Polki. W tym sezonie Świątek pokonała Paolini już dwa razy - 6:1, 6:3 na trawie w Bad Homburg i 7:5, 6:4 w finale turnieju WTA w Cincinnati. Mająca polskie korzenie tenisistka z Italii bardzo potrzebuje punktów i zwycięstw, bo ściga się z Jeleną Rybakiną, walcząc o awans do kończących sezon WTA Finals w Rijadzie. - Ona jest naprawdę trudną przeciwniczką. W tym roku grałyśmy już w finale i wiem, że potrafi grać niesamowity tenis. Jest prawdziwą wojowniczką, nigdy się nie poddaje - powiedziała Iga o Jasmine. - Po prostu się przygotuję i będę gotowa - dodała.

Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał z Jasmine Paolini?

Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini w ćwierćfinale turnieju WTA w Wuhan zostanie rozegrany w piątek 10 października. Początek meczu Świątek - Paolini po godzinie 13 polskiego czasu. Transmisja TV z turnieju WTA w Wuhan na antenie Canal+ Sport 2.

