O której gra Iga Świątek dzisiaj z Madison Keys w WTA Finals? Kiedy mecz?

Iga Świątek rozpoczyna walkę w WTA Finals 2025 w Rijadzie, a jej pierwszą rywalką jest Madison Keys.

Amerykanka, mistrzyni Australian Open, powraca po kontuzji, a jej forma jest zagadką.

Mecz Świątek - Keys odbędzie się w sobotę 1 listopada. Sprawdź, o której godzinie początek!

Iga Świątek zaczyna walkę w WTA Finals 2025, a jej pierwsza rywalka to Amerykanka Madison Keys. Forma mistrzyni Australian Open jest wielką niewiadomą. Po US Open zmagała się z kontuzją. W azjatyckich turniejach jej zabrakło. Treningi wznowiła niedawno, a na nagraniach widać, że zmieniła ruch serwisowy. Madison Keys to tenisistka bardzo silna fizycznie. Po świetnym początku sezonu i triumfie w Australian Open potem nieco obniżyła loty, ale przy jej sile ognia wciąż potrafi być bardzo groźna. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia. Dlatego Iga Świątek będzie musiała zmuszać ją do ruchu, wywierając presję i dobrze kontrolując głębokość uderzeń. Kluczowy też będzie serwis Polki.

Iga Świątek - Madison Keys: Bilans rywalizacji

Bilans rywalizacji z Igi Świątek z Madion Keys to 5-2 dla Polki, ale oba tegoroczne mecze pokazały, jak groźną rywalką jest tenisistka z USA. Najpierw była bardzo bolesna porażka 7:5, 1:6, 7:6 w pamiętnym półfinale AO w Melbourne, w którym Polka nie wykorzystała piłki meczowej. Potem było zwycięstwo 0:6, 6:3, 6:2 po szalonym meczu na mączce w Madrycie.

Kiedy mecz Iga Świątek - Madion Keys? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Madison Keys w WTA Finals 2025 w Rijadzie zostanie rozegrany w sobotę 1 listopada. Początek meczu Świątek - Keys o godzinie 16 polskiego czasu. Transmisje TV z WTA Finals na antenie Canal+ Sport 2.

Grupa Steffi Graf

Aryna Sabalenka

Coco Gauff

Jessica Pegula

Jasmine Paolini

Grupa Sereny Williams

Iga Świątek

Amanda Anisimova

Jelena Rybakina

Madison Keys

