Jan Tomaszewski, legenda polskiego sportu, ostro skrytykował sztab Igi Świątek po jej porażce w Miami.

Tomaszewski uważa, że problemy Igi wynikają z niekompetencji zespołu i braku zmian, szczególnie w roli psychologa.

Były bramkarz skrytykował trenera za brak konkretnych wskazówek, a także samą tenisistkę za brak reakcji.

Czy Iga Świątek posłucha rady Tomaszewskiego i dokona zmian w swoim sztabie?

Sztab Igi Świątek na celowniku Tomaszewskiego

Jan Tomaszewski, komentując sytuację byłej liderki światowego rankingu, nie miał wątpliwości, że źródłem problemów jest jej zespół. Były reprezentant Polski uważa, że obecny sztab nie jest w stanie pomóc tenisistce wyjść z dołka, a brak reakcji może mieć fatalne skutki.

- Tam coś jest nie tak. Również z zespołem Igi Świątek, mam takie wrażenie. Coś się dzieje w tym sztabie szkoleniowym, łącznie z psycholożką, tam muszą nastąpić zmiany - stanowczo stwierdził Tomaszewski.

Przeczytaj także: Niepokojące słowa Igi Świątek po porażce z Magdą Linette. Polka powiedziała wprost o koszmarze

Jego zdaniem zwłoka w podjęciu kluczowych decyzji może doprowadzić do utraty pozycji w rankingu.

- Bo to już widać, że, przepraszam, ta kropla goryczy się przelała i jeśli nie nastąpią bardzo szybko zmiany, to Iga spadnie. Jak nastąpią zmiany w sztabie szkoleniowym, jestem przekonany, że ona dojdzie do szczytu, że będzie na pierwszym, drugim miejscu na świecie. Ale to musi być natychmiast zrobione - alarmuje.

Tomaszewski zwrócił również uwagę na rolę psycholożki Darii Abramowicz w zespole, która jego zdaniem od dłuższego czasu nie spełnia swojej funkcji.

- Rola pani psycholog już jest, jakby to powiedzieć, z dużym znakiem zapytania od ładnych paru miesięcy. I co? I jak to się mówi, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Stało się, no bo widać, że Iga nie jest sobą - ocenił.

Trener powiedział "zmień coś". Tomaszewski: "To ja mogę być jej trenerem"

Były bramkarz szczególnie ostro skrytykował trenera Wima Fissette'a za podpowiedź, jakiej udzielił Idze Świątek w trakcie meczu. Słowa "zmień coś" uznał za przejaw bezradności i braku konkretnego planu.- No ale to co ona ma zmienić? No to przecież ja mogę być trenerem najlepszej drużyny świata, Barcelony, powiem: "zmieńcie coś i grajcie lepiej i wygrywajcie wszystko". No ale jak to zrobić? - ironizował Tomaszewski. - Tu muszą być konkretne wskazówki, przestań forehandem grać albo zacznij grać backhandem, czy skróty, czy nie skróty. No "zmień coś", no to ja mogę być jej trenerem - dodał.

Zobacz też: Czy Iga Świątek powinna zwolnić Abramowicz i Fissette'a? Ekspert stawia sprawę jasno

Na koniec legendarny sportowiec obarczył częścią winy samą tenisistkę, która jego zdaniem zbyt długo zwlekała z podjęciem niezbędnych kroków.

- Iga jest w dużej mierze winna, dlatego że nie doprowadziła do zmian - podsumował Tomaszewski.

