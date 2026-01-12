Finał turnieju WTA 500 w Brisbane przyniósł sportowe emocje i kontrowersje, gdy Marta Kostiuk odmówiła podania ręki Arynie Sabalence.

Kolejny raz bez podania ręki

Mecz od początku był kontrolowany przez Białorusinkę. Mimo jednego przełamania na korzyść Kostiuk w pierwszym secie, Sabalenka szybko odzyskała inicjatywę i pewnie zmierzała po zwycięstwo. Po ostatniej piłce Ukrainka podeszła do sędziego, ignorując wyciągniętą dłoń rywalki. Takie sytuacje stały się normą w starciach tenisistek z Ukrainy z zawodniczkami z Rosji i Białorusi od początku pełnoskalowej inwazji. Sabalenka na konferencji prasowej odniosła się do zachowania przeciwniczki.

- Co mogę na to poradzić? Nie mam z tym problemu. Nie obchodzi mnie to - powiedziała Sabalenka. - Kiedy wychodzę na mecz, liczy się wyłącznie tenis i sport. Na korcie myślę o swojej grze i o tym, co muszę zrobić, żeby wygrać. Zawsze daję z siebie wszystko i walczę o trofeum.,

"Gram z bólem w sercu"

Prawdziwe emocje pojawiły się jednak podczas pomeczowej ceremonii. Marta Kostiuk, której trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, postanowiła wykorzystać moment, by przypomnieć światu o dramacie jej rodaków.

- Chcę też powiedzieć kilka słów o Ukrainie. Każdego dnia gram z bólem w sercu - tysiące ludzi są teraz bez prądu i ciepłej wody. Na zewnątrz jest minus 20 stopni, więc życie w takiej rzeczywistości każdego dnia jest bardzo, bardzo trudne - mówiła poruszona tenisistka.

Kontrast między upalnym Brisbane a mrozem panującym w Ukrainie był dla niej trudny do wyobrażenia. - A tutaj, w Brisbane, jest bardzo gorąco, więc trudno to sobie nawet wyobrazić. Moja siostra śpi pod trzema kocami, bo w domu jest tak zimno. Dlatego byłam bardzo wzruszona i szczęśliwa, widząc w tym tygodniu tak wielu ukraińskich kibiców i flag - zakończyła Kostiuk, dziękując za wsparcie.

