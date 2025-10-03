Rosjanie skomentowali słowa Igi Świątek. "Ciężko znosi takie traktowanie”

Iga Świątek została okropnie potraktowana! Na wszystko zareagowały rosyjskie media

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła walkę w turniejach azjatyckich. Raszynianka w Seulu spisała się znakomicie pokonując w finale Jekatierinę Aleksandrową. Niestety 24-latka w Pekinie nie powtórzyła triumfu z Korei, który pomógłby Polce zbliżyć się do Aryny Sabalenki w rankingu WTA.

Świątek w 1/8 finału WTA Pekin nie zdołała wygrać z Emmą Navaro i po trzech setach musiała uznać wyższość rywalki. Na Polkę wylało się morze hejtu, który tenisistka udostępniła w relacji na "Instagramie".

- Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też „fani” – napisała Iga Świątek – Warto się zastanowić, zwłaszcza że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – dodała wiceliderka rankingu WTA. W komentarzach, które pokazała, znalazło się wiele obrzydliwych wiadomości: „Bez dopingu jesteś przeciętna”, „Okropna lesbijka, jesteś hańbą”, „Strasznie żałosna”, „Nie zasługujesz na przyjazd do Chin, wracaj do Polski, wstydź się, jesteś słabsza i słabsza”, „Nie masz dyscypliny, talentu, nie potrafisz modyfikować swojej gry, zmieniać stylu, nie masz siły mentalnej, to szczerze szokujące” - można przeczytać wpisy od "fanów" Świątek.

Rosjanie zareagowali na hejt w kierunku Igi Świątek. Wymowny komentarz

Wpis raszynianki odbił się szerokim echem, a na to szybko zareagowały media z całego świata w tym m.in. rosyjski portal "sport.ru".

- Iga Świątek wypowiedziała się na temat obraźliwych komentarzy pod swoim adresem w mediach społecznościowych - wyglądał tytuł artykułu.

- Świątek ciężko znosi takie traktowanie - krótko skomentowano.

Natomiast w "L'Equipe" powiedziano wprost o pladze, która dotknęła Świątek.

- To bez wątpienia największa plaga w świecie tenisa. Iga Świątek została zaatakowana w komentarzach na swoich profilach społecznościowych w godzinach następujących po porażce w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie z Amerykanką Emmą Navarro, 17. rakietą świata (6:4, 4:6, 6:0) - można było przeczytać.